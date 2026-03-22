Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    JEE Mains 2026 Session 2 : జేఈఈ మెయిన్స్​ సెషన్​ 2పై బిగ్​ అప్డేట్​- సిటీ స్లిప్ వివరాలు..

    జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026 రెండో సెషన్ రాసే విద్యార్థుల కోసం పరీక్షా కేంద్రం ఉన్న నగరం వివరాలను ఎన్టీఏ వెల్లడించింది. అభ్యర్థులు తమ అప్లికేషన్ నంబర్, పాస్‌వర్డ్‌తో అధికారిక వెబ్‌సైట్ నుంచి దీనిని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏప్రిల్ 2 నుంచి 8 వరకు ఈ పరీక్షలు జరగనున్నాయి.

    Published on: Mar 22, 2026 1:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ (జేఈఈ) మెయిన్స్​ 2026 సెషన్-2 రాసే అభ్యర్థులకు జాతీయ పరీక్షల సంస్థ (ఎన్టీఏ) కీలక అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. ఏప్రిల్ నెలల్లో జరగనున్న ఈ పరీక్షలకు సంబంధించిన ‘సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్’ను ఎన్టీఏ విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు తమకు ఏ నగరంలో పరీక్షా కేంద్రం కేటాయించారో ముందుగానే తెలుసుకోవడం ద్వారా ప్రయాణ ప్రణాళికలు, వసతి ఏర్పాట్లు చేసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

    జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026 సెషన్​ 2 అప్డేట్స్​..
    జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026 సెషన్​ 2 అప్డేట్స్​..

    జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026 సెషన్​ 2- ముఖ్యమైన గమనిక..

    అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ అనేది అడ్మిట్ కార్డ్ కాదు. పరీక్షా కేంద్రం ఏ నగరంలో ఉందో కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే దీనిని విడుదల చేస్తారు. అసలైన హాల్ టికెట్ లేదా అడ్మిట్ కార్డ్ పరీక్ష తేదీకి 3-4 రోజుల ముందు మాత్రమే విడుదల అవుతుంది.

    జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026 సెషన్-2 పరీక్షా తేదీలు..

    ఎన్‌టీఏ ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026 పరీక్షలు కింది తేదీల్లో జరుగుతాయి:

    పేపర్ 1: ఏప్రిల్ 02, 04, 05, 06, 08 (2026)

    పేపర్ 2: ఏప్రిల్ 07, 2026

    జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026 సెషన్​ 2- సిటీ స్లిప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడం ఎలా?

    అభ్యర్థులు కింది స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యి తమ జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026 సెషన్​ 2 సిటీ స్లిప్‌ను పొందవచ్చు:

    స్టెప్​ 1- ముందుగా అధికారిక వెబ్‌సైట్ jeemain.nta.ac.in సందర్శించండి.

    స్టెప్​ 2- హోమ్‌పేజీలోని "Candidate Activity" బోర్డు కింద ఉన్న Session 2 city intimation slip లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

    స్టెప్​ 3- మీ అప్లికేషన్ నంబర్, పాస్‌వర్డ్ వివరాలను నమోదు చేయండి.

    స్టెప్​ 4- స్క్రీన్‌పై మీ సిటీ స్లిప్ కనిపిస్తుంది.

    స్టెప్​ 5- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దానిని డౌన్‌లోడ్ చేసి ప్రింట్ తీసుకోండి.

    సెషన్-2 పరీక్షల కోసం రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ మార్చి 13, 2026న ముగిసింది.

    జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026 సెషన్-1 విశేషాలు..

    ఈ ఏడాది తొలి విడత (సెషన్-1) పరీక్షలు జనవరి 21 నుంచి జనవరి 29 వరకు కంప్యూటర్ ఆధారిత పద్ధతిలో జరిగాయి. ప్రతిరోజూ రెండు షిఫ్టుల్లో (ఉదయం 9 నుంచి 12 వరకు, మధ్యాహ్నం 3 నుంచి 6 వరకు) ఈ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

    ప్రస్తుతం సెషన్-2 కోసం సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ప్రయాణ ఇబ్బందులు కలగకుండా ముందే పరీక్షా నగరాన్ని తనిఖీ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

    జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026 సెషన్​ 2 సిటీ స్లిప్​ని డౌన్​లోడ్​ చేసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes