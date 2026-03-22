JEE Mains 2026 Session 2 : జేఈఈ మెయిన్స్​ సెషన్​ 2పై బిగ్​ అప్డేట్​- సిటీ స్లిప్ వివరాలు..

జేఈఈ మెయిన్స్ 2026 రెండో సెషన్ రాసే విద్యార్థుల కోసం పరీక్షా కేంద్రం ఉన్న నగరం వివరాలను ఎన్టీఏ వెల్లడించింది. అభ్యర్థులు తమ అప్లికేషన్ నంబర్, పాస్వర్డ్తో అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి దీనిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏప్రిల్ 2 నుంచి 8 వరకు ఈ పరీక్షలు జరగనున్నాయి.
జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ (జేఈఈ) మెయిన్స్ 2026 సెషన్-2 రాసే అభ్యర్థులకు జాతీయ పరీక్షల సంస్థ (ఎన్టీఏ) కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఏప్రిల్ నెలల్లో జరగనున్న ఈ పరీక్షలకు సంబంధించిన ‘సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్’ను ఎన్టీఏ విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు తమకు ఏ నగరంలో పరీక్షా కేంద్రం కేటాయించారో ముందుగానే తెలుసుకోవడం ద్వారా ప్రయాణ ప్రణాళికలు, వసతి ఏర్పాట్లు చేసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
జేఈఈ మెయిన్స్ 2026 సెషన్ 2- ముఖ్యమైన గమనిక..
అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ అనేది అడ్మిట్ కార్డ్ కాదు. పరీక్షా కేంద్రం ఏ నగరంలో ఉందో కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే దీనిని విడుదల చేస్తారు. అసలైన హాల్ టికెట్ లేదా అడ్మిట్ కార్డ్ పరీక్ష తేదీకి 3-4 రోజుల ముందు మాత్రమే విడుదల అవుతుంది.
జేఈఈ మెయిన్స్ 2026 సెషన్-2 పరీక్షా తేదీలు..
ఎన్టీఏ ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం జేఈఈ మెయిన్స్ 2026 పరీక్షలు కింది తేదీల్లో జరుగుతాయి:
పేపర్ 1: ఏప్రిల్ 02, 04, 05, 06, 08 (2026)
పేపర్ 2: ఏప్రిల్ 07, 2026
జేఈఈ మెయిన్స్ 2026 సెషన్ 2- సిటీ స్లిప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఎలా?
అభ్యర్థులు కింది స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యి తమ జేఈఈ మెయిన్స్ 2026 సెషన్ 2 సిటీ స్లిప్ను పొందవచ్చు:
స్టెప్ 1- ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ jeemain.nta.ac.in సందర్శించండి.
స్టెప్ 2- హోమ్పేజీలోని "Candidate Activity" బోర్డు కింద ఉన్న Session 2 city intimation slip లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
స్టెప్ 3- మీ అప్లికేషన్ నంబర్, పాస్వర్డ్ వివరాలను నమోదు చేయండి.
స్టెప్ 4- స్క్రీన్పై మీ సిటీ స్లిప్ కనిపిస్తుంది.
స్టెప్ 5- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దానిని డౌన్లోడ్ చేసి ప్రింట్ తీసుకోండి.
సెషన్-2 పరీక్షల కోసం రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ మార్చి 13, 2026న ముగిసింది.
జేఈఈ మెయిన్స్ 2026 సెషన్-1 విశేషాలు..
ఈ ఏడాది తొలి విడత (సెషన్-1) పరీక్షలు జనవరి 21 నుంచి జనవరి 29 వరకు కంప్యూటర్ ఆధారిత పద్ధతిలో జరిగాయి. ప్రతిరోజూ రెండు షిఫ్టుల్లో (ఉదయం 9 నుంచి 12 వరకు, మధ్యాహ్నం 3 నుంచి 6 వరకు) ఈ పరీక్షలు నిర్వహించారు.
ప్రస్తుతం సెషన్-2 కోసం సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ప్రయాణ ఇబ్బందులు కలగకుండా ముందే పరీక్షా నగరాన్ని తనిఖీ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.