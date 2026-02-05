వాషింగ్టన్ పోస్ట్లో భారీ లేఆఫ్స్: బెజోస్పై విమర్శలు.. లక్షల కోట్ల సంపద ఉన్నా..
వాషింగ్టన్ పోస్ట్లో మూడో వంతు సిబ్బందిని తొలగించడంపై జెఫ్ బెజోస్పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. 244 బిలియన్ డాలర్ల ఆస్తి ఉన్న వ్యక్తికి ఈ నష్టాలు ఒక లెక్కా అని నెటిజన్లు, అమెరికా సెనేటర్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇది ఆర్థిక నిర్ణయం కాదు, రాజకీయ కుట్ర అని విమర్శిస్తున్నారు.
ప్రముఖ అంతర్జాతీయ పత్రిక ‘వాషింగ్టన్ పోస్ట్’ లో భారీ సంఖ్యలో ఉద్యోగాల కోత విధించడం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. దాదాపు 145 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ పత్రికలో ఏకంగా మూడో వంతు సిబ్బందిని తొలగిస్తూ యాజమాన్యం తీసుకున్న నిర్ణయంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సంస్థ అధినేత, అమెజాన్ వ్యవస్థాపకుడు జెఫ్ బెజోస్ లక్ష్యంగా రాజకీయ నేతలు, జర్నలిస్టులు విరుచుకుపడుతున్నారు.
కారణం నష్టాలా? మరేదైనా?
సంస్థ ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక నష్టాలు, వేగంగా మారుతున్న మీడియా రంగ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ ‘కఠిన నిర్ణయం’ తీసుకోక తప్పలేదని వాషింగ్టన్ పోస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ వాదనను ఇంటర్నెట్ లోకం ససేమిరా అంటోంది. 244.4 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 20.5 లక్షల కోట్ల పైమాటే) వ్యక్తిగత సంపద ఉన్న బెజోస్కు, పత్రిక నష్టాలు చాలా స్వల్పమని నెటిజన్లు గుర్తు చేస్తున్నారు.
సెనేటర్ల నిలదీత: 'ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ'
ఈ వ్యవహారంపై అమెరికా సెనేటర్ బెర్నీ సాండర్స్ ‘X’ వేదికగా తీవ్రంగా స్పందించారు. బెజోస్ విలాసాల కోసం పెడుతున్న ఖర్చును ఆయన ఏకిపారేశారు. “మెలానియా సినిమా కోసం 75 మిలియన్ డాలర్లు, విలాసవంతమైన యాచ్ కోసం 500 మిలియన్ డాలర్లు, పెళ్లి కోసం మరో 55 మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేయగలిగిన జెఫ్ బెజోస్.. వాషింగ్టన్ పోస్ట్ సిబ్బందిని తొలగించాల్సిన అవసరం లేదని నా అభిప్రాయం. కుబేరుల వ్యవస్థలో ప్రజాస్వామ్యం అంతమైపోతోంది” అని సాండర్స్ మండిపడ్డారు.
మరో సెనేటర్ ఎలిజబెత్ వారెన్ కూడా ఇదే తరహాలో స్పందించారు. అమెజాన్ సంస్థను ప్రశ్నిస్తున్న రిపోర్టర్లను కావాలనే బెజోస్ తొలగించారని ఆమె ఆరోపించారు. “తమ కంపెనీని జవాబుదారీగా నిలబెడుతున్న అమెజాన్ బీట్ రిపోర్టర్లను బెజోస్ పంపించేశారు. 250 బిలియన్ డాలర్ల సంపద ఉన్న వ్యక్తికి ఇది తగునా?” అని ఆమె ప్రశ్నించారు.
రాజకీయ ఎజెండానే కారణమా?
ప్రతినిధుల సభ సభ్యురాలు అలెగ్జాండ్రియా ఒకాసియో-కోర్టెజ్ (AOC) స్పందిస్తూ, ఇది యాదృచ్ఛికంగా జరిగిన కోత కాదని వ్యాఖ్యానించారు. “బెజోస్ వాషింగ్టన్ పోస్ట్ను కొనుగోలు చేసినప్పుడే ఎడిటోరియల్ సెక్షన్ను తన గుప్పిట్లోకి తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు అమెజాన్ గురించి రాసే జర్నలిస్టులను తొలగిస్తున్నారు. మీడియాను సంపన్న వర్గాలు చేజిక్కించుకుంటే ఇలాంటి ఫలితాలే ఉంటాయి” అని ఆమె విమర్శించారు.
వారెన్ గన్నెల్స్ అనే అధికారి మరిన్ని ఆసక్తికర గణాంకాలను బయటపెట్టారు. ట్రంప్ ఎన్నికైన తర్వాత బెజోస్ సంపద 40 బిలియన్ డాలర్లు పెరిగిందని, ఆయన పన్ను రేటు కేవలం 1.1 శాతంగానే ఉందని ఎద్దేవా చేశారు.
జర్నలిస్టుల ఆవేదన
“ఇది ఆర్థికపరమైన నిర్ణయం కాదు, వ్యక్తిగత, రాజకీయ నిర్ణయం” అని జర్నలిస్ట్ జాక్ మిర్కిన్సన్ అభిప్రాయపడ్డారు. బెజోస్ తన జేబులో చిల్లర డబ్బుతో ఈ పత్రికను నడపగలరని, కావాలనే ఒక గొప్ప వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేస్తున్నారని మరో జర్నలిస్ట్ పాల్ ఓస్బోర్న్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
సబ్స్క్రిప్షన్ల రద్దు..
రాజకీయ ఒత్తిడి గతేడాది అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల సమయంలో ఏ అభ్యర్థికి మద్దతు ఇవ్వాలో నిర్ణయించలేక ‘ఎండార్స్మెంట్’ విషయంలో వాషింగ్టన్ పోస్ట్ మౌనం వహించింది. అప్పట్లోనే వేలాది మంది పాఠకులు తమ డిజిటల్ సబ్స్క్రిప్షన్లను రద్దు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు తాజా లేఆఫ్స్తో పత్రిక ప్రతిష్ట మరింత మసకబారుతోంది.