Jensen Huang : ఎన్విడియా సీఈఓగా రీ-ఎంట్రీకి జెన్సన్ హువాంగ్ ప్లాన్.. ఎలాన్ మస్క్తో కలిసి ‘వార్ రూమ్’!
వివాహేతర సంబంధాలు, చైనా గూఢచారి ఆరోపణలతో నవంబర్ 12న ఎన్విడియా సీఈఓ పదవికి రాజీనామా చేసిన జెన్సన్ హువాంగ్ రీ-ఎంట్రీకి పావులు కదుపుతున్నారు. ఎలాన్ మస్క్ సహా సిలికాన్ వ్యాలీ దిగ్గజాలు ఆయనకు మద్దతుగా 'వార్ రూమ్' ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అందరి చూపు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వైపే ఉంది.
ప్రపంచ టెక్, ఏఐ రంగాలను శాసిస్తున్న చిప్ తయారీ దిగ్గజం ‘ఎన్విడియా’లో పెను రాజకీయ, కార్పొరేట్ ప్రకంపనలు మొదలయ్యాయి. 1993లో తానే స్వయంగా స్థాపించి, మూడు దశాబ్దాలకు పైగా అప్రతిహతంగా నడిపించిన ఎన్విడియా సీఈఓ పదవి నుంచి జెన్సన్ హువాంగ్ నవంబర్ 12న తప్పుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆధునిక కార్పొరేట్ చరిత్రలో అత్యంత సంచలనం రేపిన ఈ ఉద్వాసన జరిగిన కొద్ది రోజులకే, ప్రపంచంలోనే రెండో అత్యంత విలువైన కంపెనీ పగ్గాలను మళ్లీ చేజిక్కించుకునేందుకు హువాంగ్ వ్యూహరచన చేస్తున్నారని సమాచారం. తిరిగి ఎన్విడియా సీఈఓగా బాధ్యతలు చేపట్టే విషయమై తన అత్యంత సన్నిహితులతో ఆయన చర్చలు జరుపుతున్నట్లు మీడియా కథనాలు వెలువడ్డాయి.
సిలికాన్ వ్యాలీలో 'వార్ రూమ్'.. రంగంలోకి ఎలాన్ మస్క్, దిగ్గజ ఇన్వెస్టర్లు!
ఎన్విడియా మాజీ సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్ను తిరిగి అధికారంలోకి తీసుకురావడానికి సిలికాన్ వ్యాలీలోని కీలక ఎగ్జిక్యూటివ్లు ఏకమై ఒక 'వార్ రూమ్'ను సిద్ధం చేస్తున్నారని హువాంగ్ సన్నిహితుడు ఒకరు ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్కు తెలిపారు. ఆయన పునరాగమనం కోసం లాబీయింగ్ చేయడంతో పాటు అమెరికా అధ్యక్ష భవనం వైట్హౌస్ మద్దతు కూడగట్టేందుకు ఈ బృందం ప్రయత్నిస్తోంది. "అత్యాధునిక ఏఐ మోడళ్లను అభివృద్ధి చేసే అగ్రశ్రేణి ల్యాబ్లను మినహాయిస్తే, టెక్ రంగంలో ప్రభావం చూపే ప్రతి ఒక్కరూ జెన్సన్ను ఇష్టపడతారు. ఈ ప్రయత్నాలకు హువాంగ్ పూర్తి మద్దతు ఉంది," అని ఆ సన్నిహితుడు పేర్కొన్నారు.
2013 సెప్టెంబర్ నుంచి కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, సీఎఫ్ఓగా పనిచేస్తున్న కొలెట్ క్రెస్ ప్రస్తుతం ఎన్విడియా తాత్కాలిక సీఈఓగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. హువాంగ్ స్థానంలో శాశ్వత వారసుడిని ఎంపిక చేసే పనిలో ఎన్విడియా బోర్డు నిమగ్నమై ఉండగా, మరోవైపు ఆయనను తిరిగి నియమించాలంటూ అన్ని వైపుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. టెస్లా సీఈఓ ఎలాన్ మస్క్, ఎపిక్ గేమ్స్ సీఈఓ టిమ్ స్వీనీతో పాటు ఎన్విడియాలో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టిన ఆల్టిమీటర్ క్యాపిటల్ ప్రతినిధి బ్రాడ్ గెర్స్ట్నర్, అట్రైడ్స్ మేనేజ్మెంట్కు చెందిన గావిన్ బేకర్ వంటి దిగ్గజాలు హువాంగ్కు అండగా నిలిచారు. కంపెనీ ఉద్యోగులు సైతం తమ వ్యవస్థాపకుడికి మద్దతు తెలుపుతుండగా, ఆయనను తిరిగి సీఈఓగా నియమించాలంటూ ప్రారంభించిన ఆన్లైన్ పిటిషన్కు భారీ స్పందన లభిస్తోంది.
వివాహేతర సంబంధాలు, చైనా గూఢచారి ఆరోపణలతో రాజీనామా
63 ఏళ్ల జెన్సన్ హువాంగ్ తన సీఈఓ పదవికి, బోర్డు సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేయడానికి వ్యక్తిగత వివాదాలే కారణమయ్యాయి. చైనా గూఢచారిగా అమెరికా నిఘా వర్గాలు అనుమానిస్తున్న ఆలిస్ హువాంగ్ అనే మహిళతో పాటు తన కంపెనీలోనే పనిచేస్తున్న మరో ఇద్దరు మహిళా ఎగ్జిక్యూటివ్లతో హువాంగ్కు వివాహేతర సంబంధాలు ఉన్నాయంటూ వరుస ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. ఆలిస్ హువాంగ్తో ఆయనకు ఉన్న సంబంధంపై అమెరికా మీడియాలో కథనాలు రావడంతో ఎన్విడియా బోర్డు స్వతంత్ర దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది. ఈ పరిణామాల మధ్య హువాంగ్ తన ఉద్యోగులకు రాసిన లేఖలో ఆ చైనా మహిళతో ఉన్న సంబంధాన్ని అంగీకరించారు; అయితే ఆ తర్వాత వెలుగులోకి వచ్చిన మరో ఇద్దరు ఎగ్జిక్యూటివ్ల ఆరోపణలపై మాత్రం ఆయన స్పందించలేదు.
వైట్హౌస్ మద్దతుపై ఆశలు.. స్కాట్ బెస్సెంట్ అభ్యంతరం!
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో జెన్సన్ హువాంగ్కు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉండటంతో, ఆయన పునరాగమనానికి వైట్హౌస్ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ లభిస్తుందని మద్దతుదారులు ఆశిస్తున్నారు. అయితే ట్రంప్ యంత్రాంగంలో అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెస్సెంట్ ఒక్కరే ఇందుకు భిన్నమైన స్వరం వినిపిస్తున్నారు. ఎన్విడియా నాయకత్వంలో సమూల మార్పులు రావాలని, కంపెనీ బయటి వ్యక్తిని తదుపరి సీఈఓగా నియమించుకోవాలని ఆయన సూచించారు.
ఫాక్స్ న్యూస్ ఛానెల్తో మాట్లాడిన బెస్సెంట్, ఎన్విడియా కార్పొరేట్ సంస్కృతిని తప్పుబట్టారు. షెల్ కంపెనీల ద్వారా చైనా సంస్థలకు అత్యాధునిక ఏఐ చిప్లను విక్రయించడంలో ఎన్విడియా పాత్ర ఉందన్న ఆరోపణలను ఆయన ప్రస్తావించారు. ఈ పరిస్థితిని చక్కదిద్దాలంటే బోర్డు తప్పనిసరిగా బయటి నుంచి కొత్త నాయకుడిని తీసుకురావాలని బెస్సెంట్ వాదించారు.
సిలికాన్ వ్యాలీ దిగ్గజాల ఒత్తిడి ఒకవైపు, జాతీయ భద్రతా కారణాలతో వాషింగ్టన్ వర్గాల అభ్యంతరాలు మరోవైపు ఉండటంతో ఎన్విడియా భవిష్యత్తు ఏ మలుపు తిరుగుతుందో అన్నది ఉత్కంఠగా మారింది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More