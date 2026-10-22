Jio IPO day 2 subscription : జియో ఐపీఓకు బంపర్ డిమాండ్- డే 2 సబ్స్క్రిప్షన్, జీఎంపీ వివరాలు..
రిలయన్స్ జియో ప్లాట్ఫామ్స్ రూ.30,213 కోట్ల భారీ పబ్లిక్ ఇష్యూ స్టాక్ మార్కెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తోంది. రెండో రోజు ఉదయమే రిటైల్ కోటా నిండిపోగా, గ్రే మార్కెట్లో 22 శాతం ప్రీమియం పలుకుతోంది! పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
భారత స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద పబ్లిక్ ఇష్యూగా నిలిచిన 'జియో ప్లాట్ఫామ్స్' దరఖాస్తుల స్వీకరణలో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. మొదటి రోజు సంచలన స్పందన దక్కించుకున్న ఈ ఐపీఓ, రెండో రోజు (అక్టోబర్ 22) నాటికి మదుపరుల బిడ్లతో హోరెత్తుతోంది. ఉదయం 11 గంటల సమయానికే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల కోటా పూర్తిగా నిండిపోయింది. రూ.30,213 కోట్ల నిధుల సేకరణ లక్ష్యంతో వచ్చిన ఈ జియో ఐపీఓకి మార్కెట్లో విపరీతమైన బజ్ ఉందనడానికి ఇది నిదర్శనం.
విదేశీ, దేశీయ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు (క్యూఐబీ) పోటీపడి మరీ దరఖాస్తులు చేస్తుండటంతో డిమాండ్ ఆకాశాన్ని తాకుతోంది. యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల ద్వారా సమీకరించిన రూ.2.5 లక్షల కోట్లతో కలిపి, ఉదయం 11:40 గంటల సమయానికి మొత్తం ఐపీఓ బిడ్ల విలువ రూ.3.6 లక్షల కోట్లను దాటేసింది. రెండో రోజు బిడ్డింగ్ ప్రక్రియలో ఆఫర్ చేసిన షేర్ల కంటే 3.6 రెట్ల అదనపు డిమాండ్ నమోదైంది.
జియో ఐపీఓ- అన్ని విభాగాల్లోనూ బిడ్ల వర్షం..
తొలి రోజు బిడ్డింగ్లోనే రిటైల్ విభాగంలో ఏకంగా రూ.6,900 కోట్లకు పైగా దరఖాస్తులు వచ్చాయి. భారత్లో ఏ ఐపీఓకూ మొదటి రోజున ఈ స్థాయిలో రిటైల్ స్పందన రాలేదు.
"భారత కార్పొరేట్ రష్యా, ఆసియా మార్కెట్లలోనే అత్యంత విలువైన టాప్-5 కంపెనీల జాబితాలో జియో స్థానం సంపాదించడం ఖాయం," అని మర్చంట్ బ్యాంకింగ్ వర్గాలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
పెద్ద ఎత్తున ఇన్వెస్ట్ చేసే హెచ్ఎన్ఐలు, దేశీయ దిగ్గజ ఫండ్ హౌస్లు ఆఖరి గంటల్లో బిడ్లు వేసే అవకాశం ఉండటంతో చివరి రోజు నాటికి ఈ సంఖ్య మరిన్ని రికార్డులను తిరగరాయనుంది. ప్రతిరోజూ సాయంత్రం 7 గంటల వరకు బిడ్డింగ్ దాఖలు చేసే వెసులుబాటును కల్పించారు.
ఐపీఓ ముఖ్యాంశాలు, కేటాయింపు వివరాలు..
జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓ ప్రైస్ బ్యాండ్ను రూ.1,065 నుంచి రూ.1,119గా నిర్ణయించారు. ఒక లాట్కు 12 షేర్లను ప్రామాణికంగా ఉంచగా, కంపెనీ ఉద్యోగులకు షేరుపై రూ.54 డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు.
ఐపీఓ వ్యవధి: అక్టోబర్ 21 నుంచి అక్టోబర్ 23, 2026 వరకు
మొత్తం ఇష్యూ పరిమాణం: రూ.30,213 కోట్లు
ఫేస్ వ్యాల్యూ: రూ.10 (ప్రతి షేరుకు)
మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్: రూ.9.81 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ.10.30 లక్షల కోట్లు
వాటాల కేటాయింపు: క్యూఐబీలకు 50%, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు 35%, నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లకు (ఎన్ఐఐ) 15% కేటాయించారు.
జియో ఐపీఓ- రెండో రోజు సబ్స్క్రిప్షన్ స్థితి..
జియో ఐపీఓ కోసం క్యూఐబీ విభాగంలో అత్యధికంగా 9.42 రెట్ల సబ్స్క్రిప్షన్ నమోదైంది. నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్ల విభాగంలో 2.39 రెట్లు, రిటైల్ విభాగంలో 10.01 రెట్ల స్పందన కనిపించింది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్హోల్డర్ల కోటాలో 2.06 రెట్లు, ఉద్యోగుల విభాగంలో 1.61 రెట్ల బిడ్లు వచ్చాయి.
జియో ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (జీఎంపీ)..
స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం గ్రే మార్కెట్లో జియో షేర్లకు విపరీతమైన క్రేజ్ నెలకొంది. రూ.1,119 గరిష్ఠ ధర వద్ద చూస్తే, గురువారం జియో ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (జీఎంపీ) రూ.246 గా ఉంది. ఇది దాదాపు 21.98 శాతం ప్రీమియంను సూచిస్తోంది.
దీని ప్రకారం అక్టోబర్ 28న బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ ఎక్స్ఛేంజీల్లో జియో షేరు రూ.1,365 వద్ద లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
జియో ఐపీఓ కేటాయింపు, లిస్టింగ్ తేదీలు..
ఈ జియో ఐపీఓ బిడ్డింగ్ అక్టోబర్ 23 శుక్రవారం సాయంత్రంతో ముగుస్తుంది. అక్టోబర్ 26 (సోమవారం) నాడు షేర్ల కేటాయింపు ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తారు. అక్టోబర్ 28 (బుధవారం) నాడు భారత స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీల్లో ఈ షేర్లు నమోదై ట్రేడింగ్ ప్రారంభమవుతుంది.
సుదీర్ఘకాలం పాటు స్థిరమైన డిజిటల్, టెలికాం ఆదాయాలను ఇచ్చే వ్యాపారం కావడంతో మదుపరులు ఈ ఐపీఓపై విశేష ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ఐపీఓలో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More