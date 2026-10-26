జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ ఐపీఓ అలాట్మెంట్ నేడే.. కేటాయింపు చెక్ చేసుకోండిలా
రిలయన్స్ జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ ఐపీఓ షేర్ల అలాట్మెంట్ అక్టోబర్ 26న ఖరారు కానుంది. దాదాపు 22.19 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయిన ఈ ఐపీఓ షేర్ల కేటాయింపు స్థితిని కేఫిన్ టెక్, బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ వెబ్సైట్లలో ఎలా తనిఖీ చేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టిస్తున్న రిలయన్స్ జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ ఐపీఓ (Jio Platforms IPO) అలాట్మెంట్ ప్రక్రియ నేడు (అక్టోబర్ 26) పూర్తవుతోంది. మూడు రోజుల సబ్స్క్రిప్షన్ వ్యవధిలో పబ్లిక్ ఇష్యూకు ప్రాథమిక మార్కెట్ నుంచి అనూహ్య స్పందన లభించింది. షేర్ల కేటాయింపును రిజిస్ట్రార్ కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ (KFin Technologies) తో పాటు బీఎస్ఈ (BSE), ఎన్ఎస్ఈ (NSE) అధికారిక పోర్టళ్ల ద్వారా ఇన్వెస్టర్లు సరిచూసుకోవచ్చు.
రూ.7.4 లక్షల కోట్ల బిడ్లు.. 28న లిస్టింగ్
జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ పబ్లిక్ ఇష్యూ మొత్తం 22.19 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది. యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లతో కలిపి మొత్తం రూ.7.4 లక్షల కోట్లకు పైగా బిడ్లు దాఖలయ్యాయి. దాదాపు 1.39 కోట్ల దరఖాస్తులు రావడం భారతీయ ప్రాథమిక మార్కెట్ చరిత్రలోనే ఒక రికార్డు. యాంకర్ వాటా మినహాయించి పబ్లిక్ ఇష్యూ విలువ రూ.4.9 లక్షల కోట్లు దాటగా, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు ఏకంగా రూ.25,867 కోట్లకు పైగా బిడ్లు సమర్పించారు.
ఈ ఇష్యూలో షేర్లు దక్కని ఇన్వెస్టర్లకు అక్టోబర్ 27 (మంగళవారం) నుంచి రీఫండ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. షేర్లు పొందిన వారికి అదే రోజున డీమ్యాట్ ఖాతాల్లోకి షేర్లు జమ అవుతాయి. అక్టోబర్ 28 (బుధవారం) నాటికి జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ షేర్లు స్టాక్ ఎక్స్చేంజీలలో లిస్ట్ కానున్నాయి.
గ్రే మార్కెట్లో జోరు.. ఎంత లాభం రావచ్చు?
అన్-లిస్టెడ్ మార్కెట్లో జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) ప్రస్తుతం రూ.247 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఈ ఐపీఓ గరిష్ట ధరల శ్రేణి (Price Band) రూ.1,119 కాగా, జీఎంపీ అంచనాల ప్రకారం స్టాక్ దాదాపు రూ.1,366 వద్ద లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది ఇష్యూ ధర కంటే సుమారు 22.07 శాతం లాభాన్ని సూచిస్తోంది. గత 22 ట్రేడింగ్ సెషన్లలో ఈ ప్రీమియం రూ.148 నుంచి రూ.273 మధ్య ఊగిసలాడింది. జీఎంపీ అనేది కేవలం ఒక అంచనా మాత్రమే తప్ప, స్టాక్ లిస్టింగ్ ధరకు ఎలాంటి గ్యారెంటీ ఉండదని విశ్లేషకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఐపీఓ అలాట్మెంట్ స్టేటస్ తనిఖీ చేసే విధానం
కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ (KFin Technologies) వెబ్సైట్లో:
- కేఫిన్ టెక్ అధికారిక లింక్ ఓపెన్ చేయండి.
- పేజీలో కనిపించే ఐదు లింకుల్లో ఏదో ఒకదానిపై క్లిక్ చేయండి.
- 'Select IPO' డ్రాప్డౌన్ నుంచి 'Jio Platforms IPO' ఎంచుకోండి.
- ప్యాన్ (PAN), డీమ్యాట్ అకౌంట్ నంబర్ లేదా అప్లికేషన్ నంబర్లలో ఏదో ఒక ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి.
- మీ వివరాలతో పాటు స్క్రీన్పై ఉన్న క్యాప్చా కోడ్ నమోదు చేసి 'Submit' పై క్లిక్ చేస్తే షేర్ల కేటాయింపు వివరాలు కనిపిస్తాయి.
బీఎస్ఈ (BSE) వెబ్సైట్లో:
- బీఎస్ఈ అధికారిక ఐపీఓ స్టేటస్ పేజీని సందర్శించండి.
- 'Issue Type' విభాగంలో 'Equity' ఎంచుకోండి.
- 'Issue Name' డ్రాప్డౌన్ నుంచి 'Jio Platforms IPO' సెలెక్ట్ చేయండి.
- మీ అప్లికేషన్ నంబర్ లేదా ప్యాన్ నంబర్ నమోదు చేసి 'Search' క్లిక్ చేయండి.
ఎన్ఎస్ఈ (NSE) వెబ్సైట్లో:
- ఎన్ఎస్ఈ అధికారిక పోర్టల్లోకి లాగిన్ అవ్వండి. కొత్త వినియోగదారులు ప్యాన్ వివరాలతో ఉచితంగా ఖాతా తెరవవచ్చు.
- యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, క్యాప్చా నమోదు చేసి లాగిన్ అవ్వండి.
- స్క్రీన్పై కనిపించే వివరాల ఆధారంగా మీ అలాట్మెంట్ స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చు.
(గమనిక: ఈ వార్తా కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. ఎలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయాలైనా మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించిన తర్వాతే తీసుకోండి.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More