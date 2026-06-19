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    దేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓ.. నేడే సెబీకి జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ దరఖాస్తు

    రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ డిజిటల్ విభాగమైన జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ లిమిటెడ్ ఐపీఓ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. దాదాపు రూ. 30,000 కోట్ల నిధుల సేకరణే లక్ష్యంగా నేడు సెబీ వద్ద డ్రాఫ్ట్ పేపర్లను దాఖలు చేయనుంది.

    Published on: Jun 19, 2026 3:31 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (RIL) డిజిటల్ విభాగానికి చెందిన జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ లిమిటెడ్, దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓ (Initial Public Offering)కు తెరలేపింది. ఈ మేరకు మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ 'సెబీ' (SEBI) వద్ద నేడు డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ (DRHP) దాఖలు చేయనుంది.

    దేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓ.. నేడే సెబీకి జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ దరఖాస్తు
    దేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓ.. నేడే సెబీకి జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ దరఖాస్తు

    రూ. 30,000 కోట్ల నిధుల సేకరణ లక్ష్యం

    ఈ ఐపీఓ ద్వారా రూ.10 ముఖ విలువ కలిగిన 270 కోట్ల కొత్త ఈక్విటీ షేర్లను విక్రయించి, పెట్టుబడులను సేకరించాలని కంపెనీ భావిస్తోంది. ఇందులో ఎలాంటి ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) లేదు. "ఈ ఐపీఓ ద్వారా మార్కెట్ నుండి రూ. 27,000 కోట్ల నుండి రూ. 30,000 కోట్ల వరకు నిధులు సమకూరవచ్చు" అని ఈ వ్యవహారంతో సంబంధమున్న ఒక ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకర్ తెలిపారు.

    ప్రముఖ గ్లోబల్ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు మోర్గాన్ స్టాన్లీ, సిటీ రీసెర్చ్ విశ్లేషణల ప్రకారం జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ మార్కెట్ విలువ సుమారు 133 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. ఇది కంపెనీ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సర అంచనా ఎబిట్డా (EBITDA) కంటే 13 రెట్లు ఎక్కువ కావడం విశేషం.

    మార్కెట్‌లో ఐపీఓల జోరు

    ఈ వారంలోనే నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) సైతం అన్‌లిస్టెడ్ మార్కెట్ విలువల ఆధారంగా రూ. 30,000 కోట్ల ఐపీఓ కోసం డ్రాఫ్ట్ పేపర్లను దాఖలు చేసింది. మరోవైపు, గత వారమే ఎలాన్ మస్క్‌కు చెందిన స్పేస్ ఎక్స్ (SpaceX) రికార్డు స్థాయిలో 75 బిలియన్ డాలర్లను సేకరించింది. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ప్రతిపాదిత శాంతి ఒప్పందం కుదిరితే, 2026 ద్వితీయార్థంలో భారత ఐపీఓ మార్కెట్ మరింత పుంజుకుంటుందని ఆర్థిక నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

    జియో ఐపీఓ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించడానికి కోటక్ మహీంద్రా క్యాపిటల్, మోర్గాన్ స్టాన్లీ, గోల్డ్‌మన్ శాక్స్ సంస్థలను బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్లుగా నియమించారు. ఈ షేర్లను ఎన్‌ఎస్‌ఈ, బీఎస్‌ఈలలో లిస్ట్ చేయనున్నారు.

    అదిరిపోయిన జియో ఆర్థిక ప్రదర్శన

    ఈ డీఆర్‌హెచ్‌పీ ద్వారా జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ తన ఆర్థిక, కార్యాచరణ వివరాలను పూర్తి స్థాయిలో వెల్లడించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY26) కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా రూ. 1.47 ట్రిలియన్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. ఇది అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే 14.6 శాతం వృద్ధి. ఎబిట్డా (EBITDA) 18.8 శాతం పెరిగి రూ. 76,225 కోట్లకు చేరగా, నికర లాభం 15 శాతం వృద్ధితో రూ. 30,053 కోట్లుగా నమోదైంది.

    ఇక మార్చితో ముగిసిన త్రైమాసికంలో నికర లాభం 13 శాతం పెరిగి రూ. 7,935 కోట్లకు చేరగా, ఆదాయం 12.6 శాతం వృద్ధితో రూ. 38,259 కోట్లకు చేరుకుంది.

    టెలికాం దాటి డిజిటల్ ప్రపంచంలోకి..

    టెలికాం రంగంలో కీలకమైన యావరేజ్ రెవెన్యూ పర్ యూజర్ (ARPU) మార్చి ముగింపు నాటికి జియోకు రూ. 214 గా ఉంది. ఇదే సమయంలో భారతీ ఎయిర్‌టెల్ ఏఆర్‌పీయూ రూ. 259 గా ఉండగా, డిసెంబర్ త్రైమాసికం నాటికి వోడాఫోన్ ఐడియా ఏఆర్‌పీయూ రూ. 172 గా నమోదైంది. చందాదారుల నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని కంపెనీ ఎలా వాడుకుంటోందనే దానికి ఏఆర్‌పీయూ ఒక సూచికగా పనిచేస్తుంది.

    జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ కేవలం టెలికాం సర్వీసులకే పరిమితం కాకుండా బ్రాడ్‌బ్యాండ్, ఎంటర్‌ప్రైజ్ సేవలు, క్లౌడ్ అప్లికేషన్లతో కూడిన విస్తృత డిజిటల్ ఎకోసిస్టమ్‌గా ఎదిగింది. రిలయన్స్ రిటైల్, డిజిటల్ సేవలను అనుసంధానించే వ్యూహంలో జియో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. మార్చి ముగింపు నాటికి జియో చందాదారుల సంఖ్య 52.44 కోట్లకు చేరి, దేశంలోనే అతిపెద్ద టెలికాం ఆపరేటర్‌గా కొనసాగుతోంది.

    ఈ డ్రాఫ్ట్ పేపర్లను సెబీ పరిశీలించిన అనంతరం, జియో ఐపీఓ తదుపరి లిస్టింగ్ ప్రక్రియలు ప్రారంభం కానున్నాయి. కాగా, శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 2:55 గంటల సమయంలో ఎన్‌ఎస్‌ఈలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్లు 1.30 శాతం నష్టంతో రూ. 1,310 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ ఐపీఓ ద్వారా ఎంత మొత్తాన్ని సేకరించాలని భావిస్తోంది?

    జవాబు: జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ ఈ ఐపీఓ ద్వారా సుమారు రూ. 27,000 కోట్ల నుండి రూ. 30,000 కోట్ల వరకు నిధులను సేకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

    2. జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ ఎంతగా అంచనా వేశారు?

    జవాబు: గ్లోబల్ బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణల ప్రకారం జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ మార్కెట్ విలువ దాదాపు 133 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉండవచ్చని అంచనా.

    3. మార్చి 2026 నాటికి జియో చందాదారుల సంఖ్య ఎంత?

    జవాబు: మార్చి ముగింపు నాటికి జియో మొత్తం చందాదారుల సంఖ్య 52.44 కోట్లు (524.4 మిలియన్లు) గా నమోదైంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/దేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓ.. నేడే సెబీకి జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ దరఖాస్తు
    Home/News/దేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓ.. నేడే సెబీకి జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ దరఖాస్తు
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