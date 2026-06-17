Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    JIO IPO: రిలయన్స్ జియో మెగా ఐపీఓ.. ఏజీఎం ప్రసంగానికి ముందే డ్రాఫ్ట్ పేపర్స్ దాఖలు

    రిలయన్స్ జియో ఐపీఓ కోసం దేశీయ ఇన్వెస్టర్లు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సుమారు రూ. 33,000 కోట్ల విలువైన ఐపీఓకు సంబంధించిన డ్రాఫ్ట్ పేపర్లను మరికొద్ది రోజుల్లోనే జియో దాఖలు చేయనుంది. 

    Published on: Jun 17, 2026 9:07 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓలలో ఒకటిగా నిలవనున్న రిలయన్స్ జియో ఇన్ఫోకామ్ ఐపీఓ (IPO) మళ్లీ వార్తల్లోకి వచ్చింది. దాదాపు రూ. 33,000 కోట్ల నిధుల సేకరణే లక్ష్యంగా రానున్న కొన్ని రోజుల్లోనే కంపెనీ డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ (DRHP) దాఖలు చేసే అవకాశం ఉందని విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం.

    రిలయన్స్ జియో మెగా ఐపీఓ: ఏజీఎం ప్రసంగానికి ముందే డ్రాఫ్ట్ పేపర్స్ దాఖలు
    రిలయన్స్ జియో మెగా ఐపీఓ: ఏజీఎం ప్రసంగానికి ముందే డ్రాఫ్ట్ పేపర్స్ దాఖలు

    ముకేశ్ అంబానీ ఏజీఎం ప్రసంగంపైనే అందరి కళ్లు

    రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (RIL) వార్షిక సాధారణ సమావేశం (AGM) ఈ వారం జూన్ 19, శుక్రవారం నాడు జరగనుంది. ఈ సమావేశంలో చైర్మన్ ముకేశ్ అంబానీ చేసే ప్రసంగం కంటే ముందే ఈ ఐపీఓ ఫైలింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. గత ఏడాది ఏజీఎం ప్రసంగంలోనే అంబానీ మాట్లాడుతూ.. జియో ఐపీఓ 2026 ప్రథమార్ధంలో (First Half) ఉంటుందని సూచనప్రాయంగా తెలిపారు. అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చితి కారణంగా ఈ ప్రక్రియ కాస్త ఆలస్యమైంది.

    ఐపీఓ ఆలస్యానికి గల కారణాలు

    అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు (ముఖ్యంగా అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధ వాతావరణం) మార్కెట్లను ఒడిదుడుకులకు గురిచేశాయి.

    రిలయన్స్ షేర్లపై ప్రభావం: ముడి చమురు సరఫరాలో అంతరాయం కలగడం వల్ల రిలయన్స్ రిఫైనింగ్ వ్యాపారం దెబ్బతింది. దీనివల్ల జనవరి-మార్చి త్రైమాసికంలో కంపెనీ నికర లాభం 13% తగ్గడమే కాకుండా, 2026లో రిలయన్స్ షేరు ధర ఇప్పటివరకు దాదాపు 15% క్షీణించింది.

    భారత ఐపీఓ మార్కెట్‌లో మందగమనం: జియో మాత్రమే కాకుండా వాల్‌మార్ట్ యాజమాన్యంలోని 'ఫోన్‌పే' (PhonePe) వంటి ఇతర దిగ్గజ సంస్థల ఐపీఓ ప్రణాళికలు కూడా తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది భారతదేశంలో ఐపీఓల విలువ 39% తగ్గి 2.1 బిలియన్ డాలర్లకు పడిపోయింది.

    సెకండ్ హాఫ్‌లో పుంజుకోనున్న మార్కెట్?

    మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఇన్వెస్టర్లు కోరుకునే వాల్యుయేషన్లకు, ప్రమోటర్లు ఆశించే వాల్యుయేషన్లకు మధ్య పెద్ద వ్యత్యాసం ఉండటం వల్ల కూడా ఐపీఓలు ఆలస్యమవుతున్నాయి. అయితే, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చొరవతో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన తాత్కాలిక శాంతి ఒప్పందం జూన్ 19న ఖరారు కానుంది. ఈ ఒప్పందంతో వ్యూహాత్మక 'హార్ముజ్ జలసంధి' (Strait of Hormuz) తిరిగి తెరుచుకోనుండటంతో, మార్కెట్లో అనిశ్చితి తగ్గి ఈ ఏడాది ద్వితీయార్థంలో (Second Half) ఐపీఓ మార్కెట్ మళ్లీ పుంజుకునే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/JIO IPO: రిలయన్స్ జియో మెగా ఐపీఓ.. ఏజీఎం ప్రసంగానికి ముందే డ్రాఫ్ట్ పేపర్స్ దాఖలు
    Home/News/JIO IPO: రిలయన్స్ జియో మెగా ఐపీఓ.. ఏజీఎం ప్రసంగానికి ముందే డ్రాఫ్ట్ పేపర్స్ దాఖలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes