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    JoSAA Counselling 2026 : అలర్ట్- జోసా కౌన్సెలింగ్ రౌండ్​ 1 సీట్ల కేటాయింపు ఫలితాలు విడుదల..

    JoSAA Counselling : దేశవ్యాప్తంగా ఐఐటీ, ఎన్‌ఐటీలలో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన జొసా కౌన్సెలింగ్ 2026 మొదటి రౌండ్ సీట్ల కేటాయింపు ఫలితాలు అధికారికంగా విడుదలయ్యాయి. జూన్ 26 లోపు ఫీజు చెల్లింపు, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jun 13, 2026 1:23 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    JoSAA Counselling round 1 : ఐఐటీ, ఎన్‌ఐటీ, ట్రిపుల్ ఐటీలతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో నడిచే ఇతర ప్రతిష్టాత్మక సాంకేతిక విద్యాసంస్థల్లో ఇంజనీరింగ్ సీట్ల భర్తీకి ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులకు కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. జాయింట్ సీట్ అలోకేషన్ అథారిటీ (జోసా).. మొదటి రౌండ్ సీట్ల కేటాయింపు ఫలితాలను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఈ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ కోసం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న అభ్యర్థులు తమకు ఏ కాలేజీలో, ఏ కోర్సులో సీటు వచ్చిందో ఇప్పుడు జొసా అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

    జోసా కౌన్సెలింగ్ రౌండ్​ 1 ఫలితాలు..
    జోసా కౌన్సెలింగ్ రౌండ్​ 1 ఫలితాలు..

    విద్యార్థులు సాధించిన జేఈఈ మెయిన్ లేదా జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్ ర్యాంకులు, అలాగే వారు ఆప్షన్ల నమోదు ప్రక్రియలో ఇచ్చుకున్న ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా ఈ సీట్లను కేటాయించారు. మొదటి విడతలోనే సీటు సాధించిన విద్యార్థులు తమ సీటును సురక్షితం చేసుకోవడానికి నిర్దేశిత గడువులోగా తదుపరి అడ్మిషన్ ప్రక్రియలను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.

    జొసా రౌండ్ 1 సీట్ల కేటాయింపు ఫలితాలను చెక్ చేయడం ఎలా?

    విద్యార్థులు కింద పేర్కొన్న సులువైన పద్ధతుల ద్వారా తమ ఫలితాలను చూసుకోవచ్చు:

    • మొదట జొసా అధికారిక వెబ్‌సైట్ josaa.nic.in ను సందర్శించాలి.
    • హోమ్‌పేజీలో కనిపించే 'రౌండ్ 1 సీట్ అలోకేషన్' (Round 1 Seat Allotment) లింక్‌పై క్లిక్ చేయాలి.
    • ఆ తర్వాత మీ జేఈఈ మెయిన్ అప్లికేషన్ నంబర్, పాస్‌వర్డ్ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
    • లాగిన్ బటన్‌పై క్లిక్ చేయగానే మీ సీటు కేటాయింపు ఫలితాలు స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తాయి.
    • మీకు కేటాయించిన ఇన్‌స్టిట్యూట్, కోర్సు వివరాలను సరిచూసుకోవాలి.
    • భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఈ అలాట్‌మెంట్ వివరాల కాపీని డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకోవడం మంచిది.

    సీటు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? గడువు ఎప్పటి వరకు?

    ఫలితాలను చూసుకున్న తర్వాత అభ్యర్థులు జూన్ 26, 2026 లోపు లేదా అంతకంటే ముందే సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీజు (ఎస్​ఏఎఫ్) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కౌన్సెలింగ్ లేదా అడ్మిషన్ ప్రక్రియలో ముందుకు కొనసాగాలనుకునే అభ్యర్థులందరికీ ఈ ఫీజు చెల్లింపు ఖచ్చితంగా నిబంధన అని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

    ఫీజు చెల్లింపు పూర్తయిన వెంటనే, విద్యార్థులు తమకు సంబంధించిన ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లను వెబ్‌సైట్‌లో అప్‌లోడ్ చేయాలి. ఆన్‌లైన్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్‌కు కూడా జూన్ 26, 2026 చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు. ఆఖరి నిమిషంలో సర్వర్ ఇబ్బందులు లేదా సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండటానికి విద్యార్థులు చివరి తేదీ వరకు వేచి చూడకుండా, వీలైనంత త్వరగా ఈ ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేసుకోవడం శ్రేయస్కరం.

    ఫ్లోట్, స్లైడ్ ఆప్షన్ల వివరాలు..

    జోసా కౌన్సెలింగ్ 2026 మొదటి రౌండ్‌లో సీటు వచ్చినప్పటికీ, వచ్చిన కాలేజీ లేదా కోర్సు పట్ల పూర్తి సంతృప్తిగా లేని విద్యార్థుల కోసం తదుపరి రౌండ్లలో పాల్గొనేందుకు జొసా రెండు రకాల ఆప్షన్లను అందుబాటులో ఉంచింది.

    ఫ్లోట్ ఆప్షన్ : ఒకవేళ విద్యార్థికి వచ్చిన సీటు కంటే తదుపరి రౌండ్లలో మరింత మంచి కాలేజీ లేదా తాము కోరుకున్న పై ప్రాధాన్యత గల ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో సీటు కావాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు.

    స్లైడ్ ఆప్షన్ : మొదటి రౌండ్‌లో తమకు కేటాయించిన కాలేజీలోనే అంతకంటే మెరుగైన లేదా తాము అనుకున్న వేరే కోర్సు మార్పు కోసం ప్రయత్నించాలనుకునే విద్యార్థులు ఈ ఆప్షన్‌ను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/JoSAA Counselling 2026 : అలర్ట్- జోసా కౌన్సెలింగ్ రౌండ్​ 1 సీట్ల కేటాయింపు ఫలితాలు విడుదల..
    Home/News/JoSAA Counselling 2026 : అలర్ట్- జోసా కౌన్సెలింగ్ రౌండ్​ 1 సీట్ల కేటాయింపు ఫలితాలు విడుదల..
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