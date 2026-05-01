    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    నా కోరిక తీర్చకపోతే నీ కెరీర్ ఖతం.. భారతీయ ఉద్యోగిపై జేపీ మోర్గాన్ మహిళా బాస్ లైంగిక వేధింపులు

    అమెరికాలోని ప్రముఖ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంక్ జేపీ మోర్గాన్‌ లో జాత్యహంకార, లైంగిక వేధింపుల ఉదంతం కలకలం రేపుతోంది. తన కింద పనిచేసే భారతీయ సంతతి ఉద్యోగిని ఒక మహిళా ఎగ్జిక్యూటివ్ చిత్రహింసలకు గురిచేసిందంటూ న్యూయార్క్ కోర్టులో దాఖలైన పిటిషన్ ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ కార్పొరేట్ ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తోంది.

    Published on: May 01, 2026 1:36 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    అమెరికాలోని కార్పొరేట్ దిగ్గజ సంస్థలో జాత్యహంకారం, లైంగిక వేధింపులు పరాకాష్ఠకు చేరాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన జేపీ మోర్గాన్ చేజ్ (JPMorgan Chase) బ్యాంక్‌లో ఒక సీనియర్ మహిళా ఎగ్జిక్యూటివ్, తన కింద పనిచేసే భారతీయ సంతతి ఉద్యోగిని నెలల తరబడి లైంగికంగా వేధించడమే కాకుండా, అత్యంత జుగుప్సాకరమైన రీతిలో జాత్యహంకార వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ మేరకు బాధితుడు జాన్ డో న్యూయార్క్ కౌంటీ సుప్రీం కోర్టులో దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌లో షాకింగ్ విషయాలను వెల్లడించారు.

    జేపీ మోర్గాన్ చేస్ అండ్ కంపెనీ
    జేపీ మోర్గాన్ చేస్ అండ్ కంపెనీ

    'నేను నిన్ను కొనేశాను'.. అధికారం పేరుతో వేధింపులు

    ఈ కేసులో నిందితురాలిగా ఉన్న లొర్నా హజ్దిని (37), జేపీ మోర్గాన్ బ్యాంక్‌లోని లెవరేజ్డ్ ఫైనాన్స్ విభాగంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. 2024 ఆరంభంలో ఈ విభాగంలో చేరిన భారతీయ సంతతికి చెందిన సదరు ఉద్యోగిని ఆమె లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు పిటిషన్ పేర్కొంది.

    "నేను నిన్ను నాశనం చేస్తాను. మర్చిపోకు, నేను నిన్ను కొనేశాను" అని లొర్నా తనను బెదిరించినట్లు బాధితుడు ఆరోపించారు. తన కోరికలు తీర్చకపోతే కెరీర్‌ను నాశనం చేస్తానని, ప్రమోషన్ రాకుండా అడ్డుకుంటానని ఆమె నిరంతరం ఒత్తిడి చేసేదని ఆయన వాపోయారు.

    జాత్యహంకార వ్యాఖ్యలు.. బ్రౌన్ బాయ్ అంటూ అవమానం

    ఈ వేధింపులు కేవలం లైంగిక పరంగానే కాకుండా, జాత్యహంకార ధోరణిలో కూడా సాగాయని పిటిషన్ వెల్లడించింది. బాధితుడిని ఉద్దేశించి "బ్రౌన్ బాయ్" (Brown boy), "బాయ్ టాయ్" వంటి అభ్యంతరకర పదజాలాన్ని ఆమె వాడినట్లు తెలుస్తోంది. "మేనేజ్‌మెంట్ ఒక ఇండియన్ బ్రౌన్ బాయ్‌కి ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని అనుకుంటున్నావా? ఈ రాత్రి నా కోరిక తీర్చకపోతే నీ ప్రమోషన్‌ను అడ్డుకుంటా" అని ఆమె బహిరంగంగానే హెచ్చరించినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

    అమెరికా వంటి దేశాల్లో భారతీయ ఐటీ, ఫైనాన్స్ నిపుణులు ఎంతో గౌరవప్రదమైన స్థానాల్లో ఉన్నప్పటికీ, అంతర్గతంగా ఇలాంటి జాత్యహంకార వివక్ష (Racial Discrimination) ఇంకా కొనసాగుతుండటం గమనార్హం. గతంలో కూడా పలు అమెరికన్ కంపెనీల్లో ఇలాంటి ఘటనలు వెలుగుచూసినా, జేపీ మోర్గాన్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలో ఇలా జరగడం చర్చనీయాంశమైంది.

    డ్రగ్స్ ఇచ్చి అఘాయిత్యం.. కోర్టుకు చేరిన వివాదం

    ఈ వ్యవహారంలో ఆరోపణలు మరింత తీవ్రంగా ఉన్నాయి. బాధితుడికి తెలియకుండానే అతనికి మత్తు మందులు (Date-rape drugs) ఇచ్చి, అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నప్పుడు లైంగికంగా వాడుకున్నట్లు పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, బాధితుడి బ్యాంక్ అకౌంట్లను కూడా ఆమె అనధికారికంగా యాక్సెస్ చేస్తూ, అతని కదలికలపై నిఘా ఉంచినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

    దీనిపై బాధితుడు కన్నీరు పెట్టుకున్నా వదలకుండా, "ఎవరు నిన్ను నమ్ముతారు? నీకు భవిష్యత్తు ఉండదు" అంటూ ఆమె భయపెట్టినట్లు సమాచారం. ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై జేపీ మోర్గాన్ యాజమాన్యానికి ఫిర్యాదు చేసినా, వారు తనపైనే కక్షసాధింపు చర్యలకు దిగారని, బలవంతంగా సెలవుపై పంపారని బాధితుడు ఆరోపించారు.

    స్పందించిన జేపీ మోర్గాన్ యాజమాన్యం

    ఈ ఆరోపణలపై జేపీ మోర్గాన్ ప్రతినిధి స్పందిస్తూ.. సంస్థ అంతర్గతంగా విచారణ జరిపిందని, అయితే ఈ ఆరోపణల్లో ఎటువంటి నిజం లేదని తేలిందని ప్రకటించారు. "బాధితుడు విచారణకు సహకరించలేదు. తన ఆరోపణలకు సంబంధించి ఎటువంటి ఆధారాలు చూపలేదు" అని బ్యాంక్ పేర్కొంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న 1: ఈ కేసులో ప్రధాన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి ఎవరు?

    జవాబు: జేపీ మోర్గాన్ చేజ్ బ్యాంక్‌లో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేస్తున్న లొర్నా హజ్దినిపై ఈ ఆరోపణలు వచ్చాయి.

    ప్రశ్న 2: బాధితుడు కోర్టులో చేసిన ప్రధాన ఫిర్యాదు ఏమిటి?

    జవాబు: తన పైఅధికారి తనను జాత్యహంకార వ్యాఖ్యలతో అవమానించిందని, కెరీర్‌ను నాశనం చేస్తానని బెదిరించి లైంగికంగా వేధించిందని, అలాగే మత్తు మందులు ఇచ్చి అఘాయిత్యానికి పాల్పడిందని బాధితుడు ఆరోపించారు.

    ప్రశ్న 3: ఈ ఘటనపై జేపీ మోర్గాన్ బ్యాంక్ ఏమంటోంది?

    జవాబు: ఈ ఆరోపణల్లో ఎటువంటి వాస్తవం లేదని, బాధితుడు విచారణకు సహకరించడం లేదని బ్యాంక్ యాజమాన్యం కొట్టిపారేసింది.

    ప్రశ్న 4: 'బ్రౌన్ బాయ్' అన్న పదంపై ఎందుకు అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి?

    జవాబు: పాశ్చాత్య దేశాల్లో దక్షిణాసియా లేదా ఆసియా సంతతికి చెందిన వారిని తక్కువ చేసి చూపేందుకు వాడే జాత్యహంకార పదజాలం ఇది. పని ప్రదేశాల్లో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం చట్టరీత్యా నేరం.

    • Praveen Kumar Lenkala
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    News/News/నా కోరిక తీర్చకపోతే నీ కెరీర్ ఖతం.. భారతీయ ఉద్యోగిపై జేపీ మోర్గాన్ మహిళా బాస్ లైంగిక వేధింపులు
    News/News/నా కోరిక తీర్చకపోతే నీ కెరీర్ ఖతం.. భారతీయ ఉద్యోగిపై జేపీ మోర్గాన్ మహిళా బాస్ లైంగిక వేధింపులు
