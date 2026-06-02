    బీజేపీకి అన్నామలై గుడ్‌బై? తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఏం జరుగుతోంది?

    తమిళనాడు బీజేపీ మరింత కష్టకాలాన్ని ఎదుర్కోనుంది. పార్టీ మాజీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కె. అన్నామలై బీజేపీని వీడుతున్నారనే ప్రచారం జోరందుకుంది. ఇటీవల ముగిసిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టికెట్ దక్కకపోవడం, పార్టీ ఘోర పరాజయం పాలైన నేపథ్యంలో ఆయన దిల్లీ పయనమవడం రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

    Published on: Jun 02, 2026 11:19 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సంచలన మార్పులు చోటుచేసుకునే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు రాష్ట్రంలో కమలం పార్టీకి తిరుగులేని ముఖచిత్రంగా నిలిచిన మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి కె. అన్నామలై, ఇప్పుడు అదే పార్టీకి గుడ్‌బై చెప్పబోతున్నారనే ఊహాగానాలు జోరందుకున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయనకు పోటీ చేసే అవకాశం దక్కకపోవడం, అలాగే పార్టీ ఘోర పరాజయం పాలుకావడంతో అన్నామలై భవిష్యత్తు అడుగులపై సస్పెన్స్ నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే ఆయన సోమవారం చెన్నై నుంచి దిల్లీకి పయనం కావడం రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.

    బీజేపీకి అన్నామలై గుడ్‌బై? తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఏం జరుగుతోంది? (PTI)

    దిల్లీకి అన్నామలై.. కొత్త పార్టీ పెట్టబోతున్నారా?

    తమిళనాడులో మారుతున్న రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో అన్నామలై మంగళవారం దిల్లీలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్‌తో పాటు పార్టీ అధిష్ఠాన పెద్దలను కలవనున్నారు. చెన్నై విమానాశ్రయంలో ఆయన బయలుదేరుతున్న సమయంలో విలేకరులు కొత్త పార్టీ పెట్టే ఆలోచన ఉందా అని ప్రశ్నించగా ఆయన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

    "దయచేసి రెండు రోజులు వేచి చూడండి. మనం కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం" అని అన్నామలై సమాధానమిచ్చారు. దీనితో ఆయన తదుపరి నిర్ణయం ఏంటనే దానిపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.

    ఐపీఎస్ నుంచి రాజకీయాల్లోకి..

    కర్ణాటక క్యాడర్‌కు చెందిన 2011 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారి అయిన కె. అన్నామలై, తొమ్మిదేళ్ల సర్వీస్ తర్వాత 2020లో తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. అనంతరం అదే ఏడాది భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరి ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. 2021 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తొలిసారి పోటీ చేసి ఓడిపోయినప్పటికీ, అధిష్ఠానం ఆయనకు తమిళనాడు రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్ష బాధ్యతలను అప్పగించింది.

    తెర వెనుక ఏం జరిగింది?

    గతేడాది జరిగిన పార్టీ అంతర్గత పరిణామాల్లో అన్నామలై మళ్లీ రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేయలేదు. ఆయన స్థానంలో నైనార్ నాగేంద్రన్ పగ్గాలు చేపట్టడంతో అన్నామలై క్రమంగా లైమ్‌లైట్‌కు దూరమయ్యారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో 234 అసెంబ్లీ స్థానాలకు గాను కేవలం 6 నియోజకవర్గాల ఎన్నికల ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలను మాత్రమే ఆయనకు కేటాయించారు. తన తండ్రి అనారోగ్యం కారణంగా ఆ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు అన్నామలై అప్పట్లో ప్రకటించినప్పటికీ, కేవలం ఆరు స్థానాలకే తనను పరిమితం చేయడంపై ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారని పార్టీ అంతర్గత వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

    ఎన్నికల పరాజయం.. భవిష్యత్తుపై సందిగ్ధత

    2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అన్నామలై పోటీ చేయకపోవడంపై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. అయితే, తానే స్వయంగా ఎన్నికల బరి నుంచి తప్పుకున్నానని, ఎన్డీయే (NDA) కూటమి అభ్యర్థుల ప్రచారం కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని అధిష్ఠానానికి లిఖితపూర్వకంగా తెలిపినట్లు అన్నామలై వివరణ ఇచ్చారు. కాగా, ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఘోరంగా విఫలమైంది. మొత్తం 234 స్థానాల్లో కేవలం ఒక్క సీటును మాత్రమే గెలుచుకోగలిగింది. ఈ దారుణ ఫలితాలు అన్నామలై అసంతృప్తిని మరింత పెంచాయని తెలుస్తోంది.

    బీజేపీలో తనకు సరైన అవకాశాలు గానీ, రాజకీయ భవిష్యత్తు గానీ లేదని అన్నామలై భావిస్తున్నట్లు ఒక సీనియర్ బీజేపీ నేత పేర్కొన్నారు. రెండు రోజుల తర్వాత అన్నామలై తన రాజకీయ ప్రయాణంపై ఎలాంటి స్పష్టత ఇస్తారో చూడాలి.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/బీజేపీకి అన్నామలై గుడ్‌బై? తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఏం జరుగుతోంది?
