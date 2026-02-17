తీవ్ర ఆందోళన.. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వానికి కపిల్ దేవ్, సునీల్ గవాస్కర్ లెటర్.. మరణ గది.. అసలు ఏమైందంటే?
ఇండియా క్రికెట్ దిగ్గజాలు కపిల్ దేవ్, సునీల్ గవాస్కర్ తీవ్ర ఆందోళనతో పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వానికి లెటర్ రాశారు. వీళ్లతో పాటు మరో 12 మంది క్రికెట్ లెజెండ్స్ కూడా ఈ లెటర్ పై సంతకాలు పెట్టారు. మరి వీళ్లు ఎలా ఎందుకు చేశారో ఇక్కడ చూసేయండి.
ఇండియా క్రికెట్ లెజెండ్స్ కపిల్ దేవ్, సునీల్ గవాస్కర్ తీవ్ర ఆందోళనతో పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వానిక లెటర్ రాశారు. ఈ లెటర్ పై ఇతర 12 మంది దిగ్గజ క్రికెటర్లు కూడా సంతకాలు పెట్టారు. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ మాజీ కెప్టెన్, మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యంపై ఆందోళనతో ఈ దిగ్గజాలు ఇలా లెటర్ రాశారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్ కు మెరుగైన ట్రీట్మెంట్ అందించాలని పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
14 మంది లెజెండ్లు
పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాని, 1992 ప్రపంచకప్ విన్నింగ్ కెప్టెన్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ కు మద్దతుగా క్రికెట్ దిగ్గజాలు నిలిచారు. మంగళవారం (ఫిబ్రవరి 17) 14 మంది అంతర్జాతీయ మాజీ కెప్టెన్లు సంతకాలు చేసిన ఒక లెటర్ ను పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం, ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్కు పంపించారు. 73 ఏళ్ల ఇమ్రాన్ ఖాన్కు జైలులో సరైన వైద్య సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఈ లెటర్ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యం క్షీణిస్తోందన్న నివేదికల నేపథ్యంలో ఈ లేఖ వెలువడింది.
కపిల్, సునీల్
హిందుస్థాన్ టైమ్స్ డిజిటల్ కు అందిన లెటర్ ప్రకారం.. జైలులో ఇమ్రాన్ ఖాన్కు సరైన వైద్య చికిత్స అందేలా చూడాలని పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వాన్ని ఈ దిగ్గజాలు కోరుతున్నారు. షెహబాజ్ షరీఫ్కు పంపించిన లెటర్ పై గ్రెగ్ చాపెల్, బెలిండా క్లార్క్, మైఖేల్ ఆథర్టన్, నాజర్ హుస్సేన్, సునీల్ గవాస్కర్, కపిల్ దేవ్, ఇయాన్ చాపెల్, అలాన్ బోర్డర్, మైఖేల్ బ్రియర్లీ, డేవిడ్ గోవర్, కిమ్ హ్యూస్, క్లైవ్ లాయిడ్, స్టీవ్ వా, జాన్ రైట్ సంతకాలు చేశారు. అయితే దీనిపై ఇతర పాకిస్థాన్ మాజీ కెప్టెన్లలో ఎవరి సంతకమూ లేదు.
అయితే గత వారం వసీం అక్రమ్, వకార్ యూనిస్, షాహిద్ అఫ్రిది లాంటి పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్లు కూడా ఇమ్రాన్ ఖాన్కు సరైన వైద్యం అందేలా చూడాలని అధికారులను కోరుతూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేశారు.
ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యం
పాకిస్థాన్ మాజీ కెప్టెన్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ తన కుడి కంటి చూపులో 85% కోల్పోయారని రిపోర్టులు వచ్చాయి. ఆయన్ని జైలులో కలిసేందుకు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కు కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వడం లేదని ఆరోపణలున్నాయి. "నాన్నను చాలా చిన్న గదిలో ఉంచారు. దానిని మరణపు గది అని అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరణశిక్ష ఖరారైన వారిని ఉంచుతారు" అని ఇమ్రాన్ ఖాన్ కుమారుడు సులేమాన్ డిసెంబర్ 2025లో తెలిపాడు.
అవినీతి కేసులో
పాకిస్థాన్ ప్రధానిగా పని చేసిన సమయంలో ఇమ్రాన్ ఖాన్ పై అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చాయి. కుంభకోణాల విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై విచారణ జరిపిన పాకిస్థాన్ కోర్టు ఆయనకు 31 ఏళ్ల కారాగార శిక్ష విధించింది. ఇటీవల టీ20 ప్రపంచకప్ లో పాకిస్థాన్ పై ఇండియా ఘన విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.