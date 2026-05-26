    కేరళను పలకరించని వాన చినుకు: ఉత్తర, మధ్య భారత్ లో మాడు పగులగొడుతున్న ఎండలు

    నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళ తీరాన్ని తాకడంలో జాప్యం జరుగుతోంది. మరోవైపు దేశవ్యాప్తంగా ఎండల తీవ్రత పెరుగుతుండటంతో ఐఎండి (IMD) హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మే 29 తర్వాతే ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.

    Published on: May 26, 2026 4:34 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    నైరుతి రుతుపవనాల రాక కోసం దేశం మొత్తం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. అయితే, కేరళలో రుతుపవనాలు ఇంకా ప్రవేశించలేదని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) మంగళవారం స్పష్టం చేసింది. మే 26 నాటికే రుతుపవనాలు కేరళను తాకుతాయని మే 15న ఐఎండి అంచనా వేసినప్పటికీ, ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. కేరళలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నా, అధికారికంగా రుతుపవనాల రాకను ప్రకటించేందుకు అవసరమైన ప్రమాణాలు ఇంకా పూర్తి కాలేదు.

    కేరళను పలకరించని వాన చినుకు (PTI)
    రుతుపవనాల ప్రకటనకు నిబంధనలు ఏమిటి?

    నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళ తీరాన్ని తాకాయని ప్రకటించడానికి వాతావరణ శాఖ కొన్ని కఠినమైన నిబంధనలను పాటిస్తుంది.

    వర్షపాతం: మినీకాయ్, అమిని, తిరువనంతపురం, కొచ్చి సహా కేటాయించిన 14 కేంద్రాల్లో కనీసం 60% కేంద్రాలు వరుసగా రెండు రోజుల పాటు 2.5 మి.మీ కంటే ఎక్కువ వర్షపాతాన్ని నమోదు చేయాలి.

    గాలుల దిశ: పశ్చిమ గాలుల వేగం మరియు లోతు ఒక నిర్ణీత స్థాయిని కలిగి ఉండాలి.

    మేఘావృతం: అవుట్‌గోయింగ్ లాంగ్‌వేవ్ రేడియేషన్ (OLR) తక్కువగా ఉండాలి, అంటే ఆకాశం దట్టమైన మేఘాలతో కప్పి ఉండాలి.

    ప్రస్తుతం కేరళలో ఒక రోజు మాత్రమే వర్షపాతం నమోదైందని, రెండో రోజు ఆ పరిస్థితి లేదని స్కైమెట్ వెదర్ ప్రతినిధులు తెలిపారు. అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన తుపాను గమనం వల్ల తేమను తనవైపు లాగేసుకోవడంతో మేఘాలు చెల్లాచెదురయ్యాయి. దీనివల్ల రాబోయే మరో నాలుగు రోజుల వరకు రుతుపవనాల రాక కష్టమేనని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    సెంట్రల్, నార్త్ ఇండియాలో 'నిప్పుల కొలిమి'

    దక్షిణాది వానల కోసం ఎదురుచూస్తుంటే.. ఉత్తర, మధ్య భారతంలో భానుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. రాజస్థాన్, పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో తీవ్రమైన వడగాల్పులు (Heatwave) వీస్తున్నాయి.

    • సోమవారం ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బందా, మహారాష్ట్రలోని బ్రహ్మపురిలో గరిష్టంగా 47.6°C ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
    • దేశంలోని మెజారిటీ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 43-47°C మధ్య రికార్డవుతున్నాయి.
    • పంజాబ్, హర్యానా, చండీగఢ్ ప్రాంతాల్లో వచ్చే మూడు రోజుల పాటు 'తీవ్ర వడగాల్పుల' హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి.

    మే 29 నుంచి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ఊరటనిచ్చే వార్త చెప్పింది.

    రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో వాతావరణం ఇలా..

    వచ్చే 2-3 రోజుల్లో ఈశాన్య భారతంతో పాటు కేరళ, తమిళనాడులోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మే 28 నుంచి జూన్ 4 మధ్య పశ్చిమ తీరంలో వర్షాలు విస్తరిస్తాయని ఐఎండి అంచనా వేస్తోంది. వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలిస్తే త్వరలోనే రుతుపవనాలు అరేబియా సముద్రం, బంగాళాఖాతంలోని మరిన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించే అవకాశం ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. రుతుపవనాలు కేరళకు చేరుకోవడం ఎందుకు ఆలస్యమవుతోంది?

    అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన ఒక చక్రవాత పరిభ్రమణం (Cyclonic Circulation) తేమను తనవైపు లాగేసుకోవడం వల్ల కేరళ తీరంలో మేఘాలు తగ్గిపోయాయి. దీనివల్ల రుతుపవనాల రాకకు అవసరమైన పరిస్థితులు ఇంకా ఏర్పడలేదు.

    2. వడగాల్పుల నుంచి ఉపశమనం ఎప్పుడు లభిస్తుంది?

    ఐఎండి అంచనా ప్రకారం, మే 29 నుండి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది. అప్పటి వరకు ఉత్తర, మధ్య భారత దేశంలో వేడి గాలులు కొనసాగుతాయి.

    3. ప్రస్తుతం దేశంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కడ నమోదవుతున్నాయి?

    ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్, హర్యానా, మహారాష్ట్రలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 47 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఇటీవల బందా (UP) లో అత్యధికంగా 47.6°C నమోదైంది.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/కేరళను పలకరించని వాన చినుకు: ఉత్తర, మధ్య భారత్ లో మాడు పగులగొడుతున్న ఎండలు
