రూ. 21.57 లక్షల ధరతో కియా సెల్టోస్ కొత్త టాప్ వేరియంట్లు లాంచ్
భారత మార్కెట్లోకి కియా సెల్టోస్ జీటీఎక్స్(ఓ), ఎక్స్-లైన్(ఓ) వేరియంట్లు విడుదలయ్యాయి. అధునాతన ఏడీఏఎస్ (ADAS), హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, అత్యాధునిక కనెక్టెడ్ ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ కార్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మిడ్సైజ్ ఎస్యూవీ (SUV) విభాగంలో దూసుకుపోతున్న కియా సెల్టోస్ సరికొత్త అవతారంలో అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. కస్టమర్ల అంచనాలకు అనుగుణంగా కియా ఇండియా తన ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్లో మరిన్ని అధునాతన ఫీచర్లను జోడించింది. టెక్నాలజీ, సేఫ్టీ విషయంలో రాజీ పడకుండా సరికొత్త టాప్-స్పెక్ వేరియంట్లను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. లగ్జరీ కార్లకు ధీటుగా ప్రీమియం ఫీచర్లను కోరుకునే వాహన ప్రియులను ఆకట్టుకునేలా ఈ అప్గ్రేడ్ను తీసుకొచ్చింది.
భారతదేశంలో లాంచ్ అయినప్పటి నుంచి కియా సెల్టోస్ సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. సరికొత్త జనరేషన్ మోడల్ మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రతి నెలా 10,000 యూనిట్లకు పైగా విక్రయాలు నమోదు చేస్తూ ఈ సెగ్మెంట్లో గట్టి పోటీనిస్తోంది. ఇటీవల భారత్ ఎన్సిఎపి (Bharat NCAP) క్రాష్ టెస్ట్లో 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను కైవసం చేసుకుని అత్యంత సురక్షితమైన కారుగా నిలిచింది. ఈ విజయాల జోష్లోనే కంపెనీ మరింత ప్రీమియం ఫీచర్లతో కూడిన సరికొత్త వేరియంట్లను వినియోగదారుల ముందుకు తెచ్చింది.
కొత్త వేరియంట్ల ధరల వివరాలు
కియా ఇండియా సెల్టోస్ లైనప్ను మరింత విస్తరిస్తూ 'జీటీఎక్స్(ఓ)' [GTX(O)], 'ఎక్స్-లైన్(ఓ)' [X-Line(O)] వేరియంట్లను లాంచ్ చేసింది. ఎక్స్-షోరూమ్ వద్ద వీటి ప్రారంభ ధరను రూ. 21.57 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. ప్రీమియం ఎస్యూవీ విభాగంలో మరింత ఎక్కువ ఛాయిస్ను కోరుకునే కస్టమర్ల కోసం ఈ వేరియంట్లను టాప్ ఎండ్లో ప్రవేశపెట్టారు. ఇవి కియా సుప్రసిద్ధ K3 ప్లాట్ఫారమ్పైనే ఆధారపడి రూపొందాయి. ఇంజిన్ ఆప్షన్ల విషయానికి వస్తే.. నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్, టర్బో పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో ఇవి లభిస్తాయి.
సేఫ్టీకి పెద్దపీట.. 28 ఫీచర్లతో అప్గ్రేడెడ్ ADAS
ఈ కొత్త వేరియంట్లలో అతిపెద్ద ఆకర్షణ కియాకు చెందిన 'ADAS F+' సూట్. భద్రతను సరికొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లేలా ఇందులో ఏకంగా 28 అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ ఫీచర్లను చేర్చారు. జంక్షన్ల వద్ద క్రాసింగ్స్, లేన్ చేంజ్ సమయంలో ప్రమాదాలను నివారించే 'ఫ్రంట్ కొలిజన్-అవాయిడెన్స్ అసిస్ట్', అత్యవసర సమయాల్లో స్టీరింగ్ను నియంత్రించే 'ఎవేసివ్ స్టీరింగ్ అసిస్ట్' ఇందులో ఉన్నాయి. వీటితో పాటు మలుపులు, స్పీడ్ జోన్లలో వేగాన్ని క్రమబద్ధీకరించే 'నావిగేషన్-బేస్డ్ స్మార్ట్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్', హైవేలపై సురక్షిత ప్రయాణానికి తోడ్పడే 'హైవే డ్రైవింగ్ అసిస్ట్' వంటి అప్గ్రేడెడ్ టెక్నాలజీని అందించారు.
లగ్జరీ ఫీచర్లు.. హైటెక్ కనెక్టివిటీ
టెక్నాలజీ పరంగా ఈ కార్లలో భారీ మార్పులు చేశారు. కనెక్టెడ్ కార్ నావిగేషన్ కాక్పిట్ (ccNC) సిస్టమ్తో పాటు కియా కనెక్ట్ 2.0 వెర్షన్ను ఇందులో జోడించారు. ఇది 85కు పైగా కనెక్టెడ్ ఫీచర్లను సపోర్ట్ చేస్తుంది. కారు లాక్, అన్లాక్ చేయడానికి 'డిజిటల్ కీ', డ్రైవింగ్ సమాచారాన్ని విండ్షీల్డ్పైనే చూపే 'హెడ్-అప్ డిస్ప్లే' (HUD), క్యాబిన్ లోపల గాలి నాణ్యతను తెలిపే ఏక్యూఐ డిస్ప్లేతో కూడిన 'స్మార్ట్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్' ఉన్నాయి.
భద్రత కోసం ముందు, వెనుక కెమెరాలతో కూడిన 'స్మార్ట్ డాష్క్యామ్', వర్షాన్ని గుర్తించే 'రైన్-సెన్సింగ్ వైపర్లు' అమర్చారు. నాలుగు పవర్ విండోస్కు వన్-టచ్ ఆటో అప్/డౌన్ సదుపాయంతో పాటు సేఫ్టీ ప్రొటెక్షన్ను ఇచ్చారు. ప్రాంతీయ భాషల్లో వాయిస్ కమాండ్స్ ఇచ్చే సదుపాయం కూడా ఇందులో ఉండటం గమనార్హం.
నిపుణుల మాట
"మారుతున్న కస్టమర్ల అంచనాలకు అనుగుణంగా సెల్టోస్ నిరంతరం అప్గ్రేడ్ అవుతోంది. భారత మార్కెట్లో మా బ్రాండ్ను బలంగా నిలబెట్టడంలో ఈ కారు కీలక పాత్ర పోషించింది" అని కియా ఇండియా మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అతుల్ సూద్ పేర్కొన్నారు.
"భారత్ ఎన్సిఎపిలో లభించిన 5-స్టార్ రేటింగ్ తర్వాత, ఈ సరికొత్త జీటీఎక్స్(ఓ), ఎక్స్-లైన్(ఓ) వేరియంట్లు అడ్వాన్స్డ్ సేఫ్టీ, కనెక్టెడ్ ఫీచర్లు, ప్రీమియం కంఫర్ట్ను ఒకే ప్యాకేజీగా కస్టమర్లకు అందిస్తాయి" అని ఆయన వివరించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More