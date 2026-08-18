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    Upcoming cars in India : ఇండియాలో లాంచ్​కు రెడీ అవుతున్న ఈవీలు, ఎస్​యూవీలు, సెడాన్​లు..

    భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లోకి త్వరలో పలు సరికొత్త కార్లు రానున్నాయి. ఎంజీ, కియా, మహీంద్రా, టాటా, మారుతీ సుజుకీ వంటి ప్రముఖ కంపెనీలు ఎస్‌యూవీలు, ఈవీలు, సెడాన్లతో వినియోగదారులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఆ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Aug 18, 2026, 05:59:04 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్ సరికొత్త మోడళ్లతో కళకళలాడటానికి సిద్ధమవుతోంది! రాబోయే పండుగ సీజన్ నాటికి వివిధ బాడీ స్టైల్స్, పవర్‌ట్రెయిన్‌లతో పలు ఆకర్షణీయమైన కార్లు మార్కెట్లోకి ప్రవేశించనున్నాయి. ఫేస్‌లిఫ్ట్ సెడాన్‌ల నుంచి సరికొత్త ఎస్‌యూవీలు, ఎలక్ట్రిక్, హైబ్రిడ్ మోడళ్ల వరకు అన్నీ రోడ్లపైకి రానున్నాయి.

    ఇండియాలో లాంచ్​కు రెడీ అవుతున్న కార్ల లిస్ట్..
    ఇండియాలో లాంచ్​కు రెడీ అవుతున్న కార్ల లిస్ట్..

    ఈ నేపథ్యంలో ఇండియాలో లాంచ్​కు రెడీ అవుతున్న కార్ల వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    రాబోయే కొత్త ఎస్‌యూవీ..

    కియా మోటార్స్ తన తొలి స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ మోడల్‌గా 'కియా సోరెంటో'ను మార్కెట్లోకి తీసుకురానుంది. ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ సిస్టమ్‌తో రానున్న ఈ త్రీ-రో ఎస్‌యూవీ డీజిల్, పెట్రోల్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ ఆప్షన్‌లలో లభించనుంది.

    అలాగే, మహీంద్రా సంస్థ ఇటీవలే రివీల్ చేసిన 'స్కార్పియో లైఫ్‌స్టైలర్ పికప్' టయోటా హీలక్స్ మోడల్‌కు గట్టి పోటీ ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు. సన్‌రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, అడాస్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఇందులో ఉండనున్నాయి.

    ఎలక్ట్రిక్ కార్ల హవా..

    ఎంజీ మోటార్ నుంచి వస్తున్న 'ఎంజీ హెక్టర్ హాక్/టోమాహాక్ ఈవీ'పై భారీ అంచనాలున్నాయి. బ్రాండ్ కొత్త అడాప్ట్ ఆర్కిటెక్చర్‌పై రూపుదిద్దుకున్న ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ సుమారు 530 కిలోమీటర్ల మైలేజీని అందిస్తుందని అంచనా.

    ఫ్యామిలీ ఈవీ విభాగంలో ఇది సరికొత్త ఆప్షన్‌గా నిలవనుంది. ఎంజీ టోమాహాక్ ఈవీ ఆగస్టు 26న లాంచ్​ అవుతుంది. ఈ మోడల్​పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

    కాగా మహీంద్రా ఇప్పటికే 'బీఈ 6 స్పోర్టెక్యూ'తో పాటు 'బీఈ 6 ఫార్ములా ఈ ఫ్రీడం ఎడిషన్'ను ప్రవేశపెట్టింది. ట్రిపుల్-స్క్రీన్ డ్యాష్‌బోర్డ్ లేఅవుట్, సుమారు 683 కిలోమీటర్ల డ్రైవింగ్ రేంజ్‌తో ఈ ఈవీలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. ఈ సంస్థ నుంచి మహీంద్రా బీఈ 07 ఎలక్ట్రిక్ ఎస్​యూవీ సైతం లాంచ్​కు రెడీ అవుతోంది. దీని లాంచ్​ డేట్​పై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

    ఇక టాటా మోటార్స్ నుంచి 'సఫారీ ఈవీ' త్వరలోనే ఎలక్ట్రిక్ రూపంలో రానుంది. హారియర్ ఈవీ వ్యూహాన్నే ఇది అనుసరించనుంది. మరోవైపు, మారుతీ సుజుకీ కూడా 'వైఎంసీ' కోడ్ నేమ్‌తో తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీని అభివృద్ధి చేస్తోంది. సుమారు 500 కిలోమీటర్ల రేంజ్‌ను అందించే ఈ కారు కియా కేరెన్స్ క్లావిస్ ఈవీకి గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.

    ఆకట్టుకుంటున్న కొత్త సెడాన్‌లు..

    ఎస్‌యూవీలతో పోలిస్తే సెడాన్ల లాంచ్‌లు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని కీలకమైన అప్‌డేట్లు మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి. ఇందులో 'స్కోడా స్లావియా ఫేస్‌లిఫ్ట్' అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఈ మోడల్​ ఆగస్టు 18న లాంచ్​ కానుంది. రీడిజైన్ చేసిన గ్రిల్, కొత్త లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్, రియర్-సీట్ మసాజ్ ఫంక్షన్ వంటి అధునాతన హంగులతో ఇది రానుంది. చిన్న 1.0-లీటర్ ఇంజిన్ కోసం కొత్త ఎనిమిది-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌ను కూడా అందించే అవకాశం ఉంది.

    అలాగే, టాటా నుంచి 'టిగోర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్' కూడా కొత్త హంగులతో మార్కెట్లోకి రానుంది. ఇది త్వరలోనే లాంచ్ అవ్వొచ్చని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Upcoming Cars In India : ఇండియాలో లాంచ్​కు రెడీ అవుతున్న ఈవీలు, ఎస్​యూవీలు, సెడాన్​లు..
    Home/News/Upcoming Cars In India : ఇండియాలో లాంచ్​కు రెడీ అవుతున్న ఈవీలు, ఎస్​యూవీలు, సెడాన్​లు..
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