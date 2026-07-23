కియా సైరోస్ ఈవీ లాంచ్.. రూ. 13.49 లక్షల ప్రారంభ ధరతో 526 కిమీ రేంజ్
కియా (Kia) భారత మార్కెట్లో తన రెండవ మాస్-మార్కెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ 'సైరోస్ ఈవీ' (Kia Syros EV) ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 13.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఒకే ఛార్జ్పై గరిష్టంగా 526 కిలోమీటర్ల రేంజ్, లెవెల్-2 ADAS వంటి అదిరిపోయే ఫీచర్లతో ఈ కారు మార్కెట్లోకి వచ్చింది.
భారత ఈవీ మార్కెట్లో తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసేందుకు కియా ఇండియా సరికొత్త 'సైరోస్ ఈవీ' (Kia Syros EV) ఎలక్ట్రిక్ SUVని ఆవిష్కరించింది. భారత్లో తయారైన కియా రెండవ మాస్-మార్కెట్ ఈవీ మోడల్ ఇది. 42 kWh బ్యాటరీ వేరియంట్ ప్రారంభ ధర రూ. 13.49 లక్షలు కాగా, 51.4 kWh ఎక్స్టెండెడ్ రేంజ్ (ER) వేరియంట్ ధర రూ. 16.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా నిర్ణయించారు. ఈ సరికొత్త ఈవీ జూలై 30, 2026 నుండి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న డీలర్షిప్లలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.
"ఎలక్ట్రిక్ వాహన కొనుగోలుదారుల అవసరాలను తీర్చేందుకు కియా సైరోస్ ఈవీని మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చాం. ఆకర్షణీయమైన ధరతో పాటు 80 శాతం వరకు రీసేల్ వ్యాల్యూ ఇచ్చే గ్యారెంటీడ్ బైబ్యాక్ ప్రోగ్రామ్, బ్యాటరీ యాజ్ ఏ సర్వీస్ (BaaS), 15 ఏళ్ల లైఫ్టైమ్ బ్యాటరీ వారంటీని అందిస్తున్నాం. ఇది ఈవీ వినియోగదారులకు పూర్తి భరోసానిస్తుంది" అని కియా ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మరియు సీఈఓ క్వాంగ్గు లీ తెలిపారు.
బ్యాటరీ, రేంజ్, పెర్ఫార్మెన్స్
కియా సైరోస్ ఈవీ రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది:
- 51.4 kWh బ్యాటరీ: ARAI ధృవీకరించిన రేంజ్ 526 కిలోమీటర్లు.
- 42 kWh బ్యాటరీ: ARAI ధృవీకరించిన రేంజ్ 443 కిలోమీటర్లు.
ఈ కారులోని ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 168 bhp పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 51.4 kWh బ్యాటరీ వేరియంట్ కేవలం 8.1 సెకన్లలోనే 0 నుండి 100 kmph వేగాన్ని అందుకుంటుంది. 100 kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్ సహాయంతో కేవలం 39 నిమిషాల్లోనే బ్యాటరీని 10 నుండి 80 శాతానికి ఛార్జ్ చేయవచ్చు. అలాగే 10.8 kW ఆన్బోర్డ్ ఏసీ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా ఉంది.
డిజైన్, ఇంటీరియర్ ఫీచర్లు
కారు వెలుపల భాగంలో ఐస్ క్యూబ్ MFR ఎల్ఈడీ హెడ్లాంప్లు, కియా సిగ్నేచర్ డిజిటల్ టైగర్ ఫేస్, స్టార్ మ్యాప్ ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్లు, 17-అంగుళాల క్రిస్టల్ కట్ అలాయ్ వీల్స్, ఆటో-స్ట్రీమ్లైన్ డోర్ హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయి.
ఇంటీరియర్లో 30-అంగుళాల వైడ్ ట్రినిటీ పనోరమిక్ డిస్ప్లే ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఇందులో 12.3-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్, 12.3-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 5-అంగుళాల క్లైమేట్ కంట్రోల్ ప్యానెల్ ఉన్నాయి.
- 95+ ఫీచర్లతో కూడిన కియా కనెక్ట్ 2.0 (Kia Connect 2.0)
- 8-స్పీకర్ల హర్మాన్ కార్డన్ (Harman Kardon) సౌండ్ సిస్టమ్
- డ్యూయల్-పేన్ పనోరమిక్ సన్రూఫ్
- ఫ్రంట్ & రియర్ వెంటిలేటెడ్ సీట్లు
- 64-కలర్ అంబియంట్ మూడ్ లైటింగ్, స్మార్ట్ డాష్కామ్
అధునాతన భద్రతా ఫీచర్లు (Safety)
భద్రత విషయంలో కియా సైరోస్ ఈవీ అత్యుత్తమ ప్రమాణాలు పాటించింది:
- లెవెల్ 2 ADAS: 16 ఆటోనామస్ ఫీచర్లు (ఫ్రంట్ కొలిజన్ అసిస్ట్, లేన్ కీపింగ్ అసిస్ట్, స్మార్ట్ క్రూజ్ కంట్రోల్ మొదలైనవి)
- 360-డిగ్రీ కెమెరా, బ్లైండ్ వ్యూ మానిటర్
- 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు (Standard)
- ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC),
- హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్ (HAC),
- టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS)
బ్యాటరీ-యాజ్-ఏ-సర్వీస్ (BaaS) & బైబ్యాక్ ఆఫర్లు
కియా ఈ వాహనం కోసం ప్రత్యేకమైన BaaS (Battery-as-a-Service) విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. దీనివల్ల కారు ఛాసిస్ మరియు బ్యాటరీకి విడివిడిగా రుణం పొందే వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఈ ఆఫర్ కింద కారు ప్రారంభ ధర రూ. 7.99 లక్షల నుంచే మొదలవుతుంది. కిలోమీటరుకు రూ. 3.3 చొప్పున పారదర్శకమైన బ్యాటరీ EMI చెల్లించవచ్చు.
అంతేకాకుండా, 15 సంవత్సరాల కాలపరిమితితో (పరిమితి లేని కిలోమీటర్లు) లైఫ్టైమ్ బ్యాటరీ వారంటీని ఇస్తోంది. 3 ఏళ్ల తర్వాత 80% వరకు రీసేల్ వ్యాల్యూ ఇచ్చే గ్యారెంటీడ్ బైబ్యాక్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More