    సర్వం ‘మెస్సీ’ మయం! మినీ అర్జెంటీనాగా మారిన కోల్​కతా వీధులు..

    కోల్​కతా వీధులు మినీ అర్జెంటీనాగా మారాయి! తమ అభిమాన ఫుట్​బాల్​ ప్లేయర్​ మెస్సీని చూసేందుకు చిన్న నుంచి పెద్ద వరకు అన్ని వయస్కుల ప్రజలు నిద్రని కూడా మర్చిపోయారు! విమానాశ్రయం, రోడ్లు, హోటల్​.. ఇలా మెస్సీ కనిపించేందుకు వీలున్న అన్ని ప్రాంతాలను అభిమానులు కవర్​ చేశారు. 

    Published on: Dec 13, 2025 11:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    కోల్​కతా నగరం శుక్రవారం రాత్రి నిద్రపోలేదు! చలికి తీవ్రత అధికంగా ఉన్నప్పటికీ, వేలాది మంది ఫుట్‌బాల్ ప్రేమికులు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వెలుపల గుమిగూడారు. జీవితంలో ఒక్కసారైనా చూడాలని కలలు కన్న ఆ క్షణం కోసం.. లియోనల్ మెస్సీ రాక కోసం.. గంటలు తరబడి ఎదురుచూశారు.

    కోల్​కతాలోని ఓ స్టేడియంలో మెస్సీ అభిమానులు.. (AFP)
    కోల్​కతాలోని ఓ స్టేడియంలో మెస్సీ అభిమానులు.. (AFP)

    మూడు రోజుల “GOAT ఇండియా టూర్ 2025”​లో భాగంగా అర్జెంటీనా దిగ్గజం మెస్సీ ప్రైవేట్​ జెట్​ శనివారం తెల్లవారుజామున 2:26 గంటలకు కోల్​కతా లాండ్​ అయ్యింది. అంతే! విమానాశ్రయం ఒక్కసారిగా ఉప్పొంగింది. అంతర్జాతీయ అరైవల్స్‌లోని గేట్ 4.. ఒక్కసారిగా "మెస్సీ! మెస్సీ!" నినాదాలతో మారుమోగిపోయింది. తమ అభిమాన ఆటగాడిని ఒక్క క్షణమైనా చూసేందుకు అభిమానులు గేట్లు దాటుకుని పరుగులు తీశారు. వారి తలల మీద అర్జెంటీనా క్యాపులు, చేతుల్లో అర్జెంటీనా జెండాలు రెపరెపలాడాయి. మొబైల్ ఫోన్ ఫ్లాష్‌లైట్లు నక్షత్రాల్లా మెరిశాయి, డ్రమ్స్‌ చప్పుళ్లు ఆగకుండా వినిపించాయి.

    పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రుల భుజాలపై కూర్చున్నారు. కొంతమంది కాలేజీ విద్యార్థులు మెస్సీ.. మెస్సీ అంటూ ఉత్సాహంగా కనిపించారు. వృద్ధ అభిమానులు బారికేడ్లకు ఆనుకుని, అక్కడి నుంచి కదలడానికి నిరాకరించారు. ఆ అడ్రినలిన్, ఆ ఉత్కంఠ వారిని చలిని కూడా లెక్కచేయకుండా చేసింది!

    భద్రతా వలయంలో మెస్సీ..

    అయితే, మెస్సీ భద్రతు అధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చారు అధికారులు. భారీ రక్షణ వలయం మధ్య, మెస్సీని వెంటనే ఒక వీఐపీ నిష్క్రమణ మార్గం ద్వారా బయటకు తీసుకెళ్లి, పోలీసుల ఎస్కార్ట్‌తో తరలించారు. సాయంత్రం నుంచి వేచి ఉన్న చాలా మందికి, తమ హీరోను చూడకుండానే ఆ రాత్రి ముగిసింది!. గల్ఫ్‌స్ట్రీమ్ వీ విమానం నుంచి దిగుతున్న మెస్సీని (తెల్లటి టీ-షర్టుపై నలుపు సూట్‌లో ఉన్నారు) కొద్దిమంది విమానాశ్రయ సిబ్బంది మాత్రమే క్షణకాలం చూశారు. ఆ తర్వాత ఆయన కాన్వాయ్‌లో మాయమయ్యారు.

    విమానాశ్రయం నుంచి, ఆ ఉత్సాహం వీధుల్లోకి విస్తరించింది. మెస్సీ హయత్ రీజెన్సీ హోటల్​వైపు వెళ్తున్నారనే వార్త వ్యాపించడంతో, అప్పటివరకు నిర్మానుష్యంగా ఉన్న రోడ్లు, వెంటనే అభిమానులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. స్కూటర్లు, కార్లలో కాన్వాయ్‌ను దూరం నుంచి వెంబడించారు.

    తెల్లవారుజామున 3:30 గంటల ప్రాంతంలో మోటార్‌కేడ్ హోటల్‌కు చేరుకుంది. అక్కడ అప్పటికే భారీగా జనాలు గుమిగూడి ఉన్నారు.

    హయత్ రీజెన్సీలో 'అల్బిసెలెస్టే' జోన్..

    హయత్ రీజెన్సీ లోపల గందరగోళం నెలకొంది. అభిమానులు మెస్సీ పేరు అరుస్తూ కారిడార్లలో పరిగెత్తడంతో లాబీ ప్రతిధ్వనించింది. స్కై-బ్లూ జెర్సీలు, స్కార్ఫ్‌లు, అర్జెంటీనా జెండాలు ఆ ప్రాంతాన్ని తాత్కాలిక అల్బిసెలెస్టే (అర్జెంటీనా జాతీయ జట్టు పేరు) అభిమానుల జోన్‌గా మార్చాయి.

    కుటుంబాలు ఆ హోటల్‌ను తమ స్థావరంగా మార్చుకున్నాయి. ఏడుస్తున్న పసిపిల్లలను తల్లులు శాంతింపజేయగా, టీనేజర్లు మెస్సీని చూస్తే ఏం మాట్లాడాలా? అని రిహార్సల్ చేసుకున్నారు. కొంతమంది అభిమానులు కేవలం ఆ దిగ్గజానికి దగ్గరగా ఉండటానికే శుక్రవారం రాత్రికి హోటల్​లో రూమ్స్​ని బుక్ చేసుకున్నారు!

    అయితే మెస్సీ తన సూట్‌లోకి చెక్ ఇన్ చేయగానే, భద్రతా సిబ్బంది ఏడొవ అంతస్తు మొత్తం సీల్ చేసి, ఆయన గదికి దగ్గరలో ఎవరూ రాకుండా చూశారు.

    ఏదైమానా బయట ఉత్సాహం ఇంకా ఆగలేదు. వీధి వ్యాపారులు మెస్సీ నం. 10 జెర్సీలు, జెండాలు విపరీతంగా అమ్ముకున్నారు. అభిమానులు చలి పెరిగినా పట్టించుకోకుండా నిలబడ్డారు.

    మెస్సీని కలిసిన షారుక్​ ఖాన్​..

    ఫుట్​బాల్​ లెజెండ్​ మెస్సీని బాలీవుడ్​ లెజెండ్​ షారుక్​ ఖాన్​ కలిశారు. కోల్​కతాలో నిర్వహించిన ఓ ఈవెంట్​లో వీరిద్దరు ఒకే వేదికపై కనిపించారు.

    అంతకుముందు విమానాశ్రయం నుంచి షారూక్ తన చిన్న కుమారుడు అబ్రహంతో కలిసి బయటకు వస్తున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.

    'సూపర్‌ఫ్యాన్స్' హనీమూన్‌ రద్దు..

    లియోనల్ మెస్సీ తన నాలుగు నగరాల (కోల్​కతా, హైదరాబాద్​, ముంబై, దిల్లీ) గోట్​ ఇండియా టూర్‌ 2025లో భాగంగా కోల్‌కతాకు చేరుకోగానే, అభిమానుల్లో అద్భుతమైన ఉత్సాహం మొదలైంది. స్టార్ ఫుట్‌బాలర్‌ను చూడటానికి ఎదురుచూసిన వారిలో, ఒక జంట కథ సోషల్ మీడియాలో అందరినీ ఆకర్షించింది. వారు మెస్సీని చూడటం కోసం తమ హనీమూన్ ప్లాన్‌ను రద్దు చేసుకున్నట్లు తెలిపారు.

    'గత శుక్రవారం మా పెళ్లైంది. కానీ మెస్సీ వస్తున్నారు కాబట్టి, ఇది మాకు ముఖ్యం! అందుకే మేము మా హనీమూన్ ప్లాన్‌ను రద్దు చేసుకున్నాం. మేము 2010 నుంచి మెస్సీని ఫాలో అవుతున్నాము,' అని ఒక మహిళా మెస్సీ ఫ్యాన్​ మీడియాకు వివరించారు.

    ఈ జంట వారం రోజుల క్రితం, డిసెంబర్ 5న వివాహం చేసుకున్నారు. మొదట వారు హనీమూన్‌కు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేసుకున్నారు. కానీ మెస్సీ పర్యటన గురించి తెలియగానే దానిని రద్దు చేసుకున్నారు! గోట్​ ఆటగాడిని చూడటం అనేది హనీమూన్ కంటే పెద్ద విషయం కాదు అని ఆ మహిళ భర్త చెప్పాడు.

