    కొత్త ఇంజినీర్‌కు శిక్షణ ఇచ్చాను.. మరుసటి రోజే లేఆఫ్: మెటా ఉద్యోగి ఆవేదన

    మెటా (ఫేస్‌బుక్)లో సుదీర్ఘకాలం పనిచేసిన ఒక సీనియర్ ఇంజనీర్ ఉద్వేగభరిత పోస్ట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కొత్తవారికి శిక్షణ ఇచ్చిన మరుసటి రోజే తనను తొలగించారంటూ ఆయన పంచుకున్న వ్యధ టెక్కీల గుండెల్ని పిండేస్తోంది.

    Updated on: May 21, 2026 8:58 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    టెక్ ప్రపంచంలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఖర్చులను తగ్గించుకోవడమే లక్ష్యంగా దిగ్గజ సంస్థ మెటా తాజాగా దాదాపు 8,000 మంది ఉద్యోగులపై వేటు వేసింది. ఈ లేఆఫ్స్ (Layoffs) ప్రక్రియలో భాగంగా సింగపూర్‌లో పనిచేస్తున్న గ్యారీ టే అనే సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ తన ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయారు. దాదాపు పదేళ్ల పాటు కంపెనీ ఎదుగుదలలో భాగస్వామిగా ఉన్న తనకు ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని ఆయన లింక్డ్‌ఇన్‌లో పంచుకున్నారు.

    మెటా లేఆఫ్స్‌తో ఉద్యోగుల్లో ఆందోళన (REUTERS)
    3,544 రోజుల ప్రయాణం.. చివరకు ఇలా..

    గ్యారీ టే ఒక సామాన్య ఉద్యోగి కాదు. ఆయన మెటాలో దాదాపు 9 ఏళ్ల 9 నెలల పాటు (3,544 రోజులు) పనిచేశారు. లండన్‌లో ఉద్యోగ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత సింగపూర్ ఆఫీస్‌కు మారారు. ఆయన మాటల్లోనే చెప్పాలంటే.. ప్రస్తుతం మెటాలో ఉన్న 99.5% మంది ఉద్యోగుల కంటే ఆయన సీనియర్. ఆసియా-పసిఫిక్ (APAC) విభాగంలో ఆయన కంటే సీనియర్లు ఎవరూ లేరంటే ఆయన అనుభవం ఏపాటిదో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

    "నిన్ననే నా టీమ్‌లోని కొత్త ఇంజనీర్‌కు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను. అన్నీ నేర్పించేశానన్న తృప్తి మిగిలింది. కానీ ఈరోజు.. నేను లేఆఫ్ అయ్యాను" అని గ్యారీ తన పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చారు.

    AI ఉంది.. కానీ మనిషి లేడు!

    గడిచిన కొద్ది కాలంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) పెను మార్పులు తీసుకొస్తోంది. గ్యారీ కూడా ఈ మార్పులకు అనుగుణంగా తనను తాను మలుచుకున్నారు. AI సహాయంతో టీమ్ పనివేగాన్ని 200 నుండి 300 శాతం పెంచేలా సిస్టమ్స్‌ను డెవలప్ చేశారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్లయింట్లకు సేవలు అందిస్తూ అద్భుతమైన పనితీరు కనబరిచారు. కానీ చివరకు కంపెనీ ఆయనకే ఉద్వాసన పలికింది.

    దీనిపై ఆయన స్పందిస్తూ.. "AI ఇక్కడే ఉంటుంది (AI is here to stay).. కానీ మనిషి మాత్రం ఉండటం లేదు (Apparently the human isn't)" అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు సాంకేతిక విప్లవం తెస్తున్న దుష్ప్రభావాలను కళ్ళకు కడుతున్నాయి.

    వ్యక్తిగత జీవితంపై దెబ్బ

    ఉద్యోగం కోల్పోయిన బాధ ఒకవైపు ఉంటే, గ్యారీ జీవితంలో మరో కీలక ఘట్టం త్వరలో ఆవిష్కృతం కానుంది. వచ్చే జూలైలో ఆయన తండ్రి కాబోతున్నారు. ఒకవైపు పసిబిడ్డ రాక కోసం ఎదురుచూస్తున్న సమయంలో, మరోవైపు కెరీర్‌ను మళ్లీ మొదటి నుంచి వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి రావడం నిజంగా గడ్డు కాలమే. 15 ఏళ్లకు పైగా మైక్రోసాఫ్ట్, మెటా వంటి సంస్థల్లో ఇంజనీర్‌గా పనిచేసిన తన సుదీర్ఘ అనుభవం ఇప్పుడు ఏ మలుపు తీసుకుంటుందో అని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

    మెటా లేఆఫ్స్ ఎందుకు?

    మెటా హెచ్‌ఆర్ చీఫ్ జనెల్ గేల్ పంపిన అంతర్గత మెమో ప్రకారం.. కంపెనీలో మేనేజర్ల సంఖ్యను తగ్గించి, వ్యవస్థను మరింత సరళతరం (Flat Structure) చేయాలని నిర్ణయించారు. చిన్న టీమ్స్‌తో వేగంగా పని పూర్తి చేయడమే లక్ష్యమని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇందులో భాగంగానే మేనేజర్ల స్థాయి ఉద్యోగాల్లో కోతలు విధిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. మెటా కంపెనీ తాజాగా ఎంత మందిని తొలగించింది?

    ఖర్చులను తగ్గించుకుని, లాభాలను పెంచుకునే లక్ష్యంతో మెటా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 8,000 మంది ఉద్యోగులను తాజాగా తొలగించింది. ఇందులో మేనేజర్లు, ఇంజనీర్లు కూడా ఉన్నారు.

    2. గ్యారీ టే పోస్ట్ ఎందుకు వైరల్ అవుతోంది?

    ఆయన మెటాలో దాదాపు 10 ఏళ్లు పనిచేయడం, కొత్త ఇంజనీర్‌కు శిక్షణ ఇచ్చిన మరుసటి రోజే తనను తొలగించారని చెప్పడం నెటిజన్లను కలిచివేసింది. ముఖ్యంగా AI పెరిగిన తర్వాత మనుషులకు చోటు లేకుండా పోతోందని ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చకు దారితీశాయి.

    3. సింగపూర్ ఉద్యోగులపై ఈ లేఆఫ్స్ ప్రభావం ఎలా ఉంది?

    సింగపూర్‌లోని మెటా ఉద్యోగులకు తెల్లవారుజామున 4 గంటలకే లేఆఫ్ నోటిఫికేషన్లు అందాయి. యూరప్, అమెరికాలోని ఉద్యోగులకు కూడా అదే విధంగా సమాచారం అందించారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/కొత్త ఇంజినీర్‌కు శిక్షణ ఇచ్చాను.. మరుసటి రోజే లేఆఫ్: మెటా ఉద్యోగి ఆవేదన
