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లంబోర్గిని నుంచి టెమెరారియో ట్రైకలర్ న్యూ వేరియంట్

లగ్జరీ సూపర్‌కార్ల తయారీ సంస్థ లంబోర్గిని 'మోంటెరీ కార్ వీక్' వేదికగా సరికొత్త 'టెమెరారియో ట్రైకలర్' (Temerario Tricolore) వేరియంట్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఇటాలియన్ జాతీయ జెండా రంగులు, ప్రత్యేకమైన బాడీ డిజైన్, ఏకంగా 907 బిహెచ్‌పి పవర్ ఉత్పత్తి చేసే హైబ్రిడ్ ఇంజిన్‌తో ఈ కారు అలరిస్తోంది.

Published on: Aug 25, 2026, 20:05:16 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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ఇటాలియన్ లగ్జరీ కార్ల దిగ్గజం లంబోర్గిని తన అత్యంత వేగవంతమైన హైబ్రిడ్ సూపర్‌కార్ 'టెమెరారియో'లో సరికొత్త వర్షన్‌ను ఆవిష్కరించింది. అమెరికాలో ప్రతిష్టాత్మకంగా జరిగిన 'మోంటెరీ కార్ వీక్' వేదికగా ఈ 'టెమెరారియో ట్రైకలర్' వేరియంట్‌ను కంపెనీ ప్రదర్శించింది. ఇదే వేదికపై 'రెవుయెల్టో ఎస్‌వి' (Revuelto SV) గ్లోబల్ ప్రీమియర్‌తో పాటు ఈ మోడల్‌ను ప్రదర్శించడం విశేషం.

లంబోర్గిని నుంచి టెమెరారియో ట్రైకలర్ న్యూ వేరియంట్
లంబోర్గిని నుంచి టెమెరారియో ట్రైకలర్ న్యూ వేరియంట్

ఈ ఆవిష్కరణతో లంబోర్గిని చరిత్రలో 'ట్రైకలర్' (Tricolore) పేరు దాదాపు 15 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత మళ్లీ రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చింది. చివరిగా 2011లో ఇటలీ ఏకీకరణ 150 ఏళ్ల పండుగ సందర్భంగా 'గల్లార్డో ఎల్‌పి 550-2 ట్రైకలర్' (Gallardo LP 550-2 Tricolore) మోడల్‌ను కంపెనీ తీసుకొచ్చింది. ఆ జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటూ, ఆధునిక ఎలక్ట్రిఫైడ్ సూపర్‌కార్ టెక్నాలజీకి ఇటాలియన్ సాంప్రదాయ డిజైన్‌ను జోడించి ఈ కొత్త కారును తీర్చిదిద్దారు.

కళ్లుచెదిరే బాడీ డిజైన్ - పెయింట్ స్కీమ్

2011 నాటి గల్లార్డో మోడల్‌లో ఇటలీ జెండా రంగుల గీత (Stripe) నేరుగా కారు మధ్య భాగంలో ఉండేది. అయితే ఈ కొత్త టెమెరారియో ట్రైకలర్‌లో మోడర్న్ డిజైన్ శైలిని ఉపయోగించారు.

కారు కింది భాగాన్ని 'బ్లూ మెరీనస్ షైనీ' (Blu Marinus Shiny) రంగులో, పైభాగాన్ని 'బియాంకో మోనోసె‌రస్' (Bianco Monocerus) తెలుపు రంగుతో డిజైన్ చేశారు. సైడ్ మిర్రర్లు, అలాయ్ వీల్స్, ఇంజిన్ కవర్, వెనుక భాగానికి 'నెరో నాక్టిస్' (Nero Noctis) గ్లాసీ బ్లాక్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు. బ్రేక్ కాలిపర్లకు స్పోర్టీ రెడ్ (Rosso) కలర్ ఇచ్చారు. కారు ముందరి బోనెట్‌పై ఇటలీ జాతీయ జెండాను తలపించే ఆకుపచ్చ, తెలుపు, ఎరుపు (Tricolore) గ్రాఫిక్‌ను ముద్రించారు.

అత్యాధునిక ఇంటీరియర్ - పర్సనలైజేషన్

కారు లోపలి భాగంలోనూ 'ట్రైకలర్' థీమ్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. 'నెరో అడే' (Nero Ade) బ్లాక్ అపోల్‌స్టరీకి కాంట్రాస్ట్ ఇచ్చేలా 'రోసో అలాలా' (Rosso Alala) రెడ్ స్టిచింగ్ ఉపయోగించారు. డోర్ ప్యానెళ్లపై 'Tricolore' అక్షరాలను ఎంబ్రాయిడరీ చేశారు.

లంబోర్గినికి చెందిన ప్రత్యేక 'యాడ్ పర్సోనా' (Ad Personam) ప్రోగ్రామ్ ద్వారా కస్టమర్లు తమకు నచ్చిన విధంగా ఇంటీరియర్ రంగులు, మెటీరియల్స్, గ్రాఫిక్స్‌ను అనుకూలంగా మార్చుకునే (Customization) వెసులుబాటును కల్పించారు.

పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ పవర్‌ట్రెయిన్

ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో సాధారణ టెమెరారియోలోని పవర్‌ఫుల్ హైబ్రిడ్ సెటప్‌నే కొనసాగించారు.

ఇంజిన్: 4.0-లీటర్ ట్విన్-టర్బోచార్జ్డ్ V8 పెట్రోల్ ఇంజిన్

ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు: 3 ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు

మొత్తం పవర్: 907.4 బిహెచ్‌పి (907 bhp / 920 hp)

ఇంజిన్ ఆర్‌పిఎమ్: గరిష్టంగా 10,000 ఆర్‌పిఎమ్ వరకు రివ్ అవుతుంది

పిక్-అప్ (0-100 kmph): కేవలం 2.7 సెకెన్లలోనే 0 నుండి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుంది

టాప్ స్పీడ్: గంటకు 340 కిలోమీటర్లకు పైగా వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది

ఇటాలియన్ శైలి, ఆధునిక సాంకేతికత, అసమానమైన పర్ఫార్మెన్స్‌ల సమ్మేళనంగా ఈ లంబోర్గిని టెమెరారియో ట్రైకలర్ నిలుస్తోంది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/లంబోర్గిని నుంచి టెమెరారియో ట్రైకలర్ న్యూ వేరియంట్
Home/News/లంబోర్గిని నుంచి టెమెరారియో ట్రైకలర్ న్యూ వేరియంట్
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