Lava bold N2 5G : మార్కెట్లోకి లావా సరికొత్త బడ్జెట్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్- లాంచ్ డేట్, ఫీచర్లు..
Lava bold N2 5G India launch : లావా బోల్డ్ ఎన్2 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ ఇండియాలో లాంచ్కు రెడీ అవుతోంది. రూ. 10వేల బడ్జెట్లోపు వచ్చే అవకాశం ఉన్న ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర, ఫీచర్లపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
Smartphones under 10000 : భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ 'లావా'.. దేశీయ మార్కెట్లో తన బడ్జెట్ 5జీ పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించడానికి సిద్ధమైంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో విడుదల చేసిన బోల్డ్ ఎన్2 సిరీస్లో భాగంగా.. ఇప్పుడు సరికొత్త ‘లావా బోల్డ్ ఎన్2 5జీ’ ఫోన్ను భారత్లో విడుదల చేయబోతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ జూన్ 3వ తేదీన మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు లాంచ్ కానుంది. దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ‘అమెజాన్’ లో లైవ్ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాము..
ఆధారిత లావా సంస్థ లైనప్లో బోల్డ్ ఎన్2 స్టాండర్డ్ మోడల్తో పాటు బోల్డ్ ఎన్2 లైట్, బోల్డ్ ఎన్2 ప్రో వేరియంట్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వీటికి అదనంగా వస్తున్న ఈ 5జీ ఫోన్.. దాదాపు 4G మోడల్ను పోలి ఉన్నట్లు అమెజాన్ మైక్రోసైట్ ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఈ రాబోయే బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ డిజైన్, స్పెసిఫికేషన్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. జూన్ 3న లాంచ్.. అమెజాన్లో సేల్స్..
లావా బోల్డ్ ఎన్2 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ జూన్ 3న భారత మార్కెట్లో అడుగుపెట్టనుంది.
లాంచ్ అయిన తర్వాత ఈ ఫోన్ అమెజాన్ ద్వారా కస్టమర్లకు కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.
అమెజాన్ టీజర్ ప్రకారం.. ఈ హ్యాండ్సెట్ కనీసం ఒక బ్లూ కలర్ ఆప్షన్లో లభించనుంది.
వీటన్నింటికీ మించి, ఈ సరికొత్త బడ్జెట్ ఫోన్ లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో రాబోతుండటం విశేషం.
2. డిజైన్, కెమెరా సెటప్..
మైక్రోసైట్ లీక్ చేసిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ లావా బోల్డ్ ఎన్2 5జీ ఫోన్ ప్రీమియం ఫ్లాట్ ఫ్రేమ్ డిజైన్ను కలిగి ఉంది.
రేర్ ప్యానెల్: కారు వెనుక భాగంలో ఫ్లాట్ ప్యానెల్ ఇవ్వబడింది. టాప్-లెఫ్ట్ కార్నర్లో స్క్వేర్ షేప్డ్ కెమెరా మాడ్యూల్ను అమర్చారు.
కెమెరా: ఇందులో ఎల్ఈడీ ఫ్లాష్తో కూడిన డ్యూయల్ రేర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 13 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను అందించారు. కెమెరా మాడ్యూల్ పక్కనే '5జీ' బ్రాండింగ్ను స్పష్టంగా ముద్రించారు.
బటన్స్: ఫోన్ కుడి వైపున పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్ ఇవ్వబడ్డాయి.
3. పాత 'లావా బోల్డ్ ఎన్2 4జీ' స్పెసిఫికేషన్ల రీక్యాప్..
ఈ సరికొత్త 5జీ వేరియంట్ ధర, ఫీచర్లు ఫిబ్రవరి 17న లాంచ్ అయిన 4జీ మోడల్కు అప్గ్రేడెడ్గా ఉండనున్నాయి. పాత 4జీ మోడల్ ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం:
ధర అండ్ స్టోరేజ్: 4జీ వేరియంట్ బేస్ మోడల్ (4GB RAM + 64GB) ధర రూ. 7,499 గా ఉంది. దీనిని బట్టి చూస్తే రాబోయే 5జీ ఫోన్ ధర రూ. 10,000 లోపే ఉండే అవకాశం ఉంది.
డిస్ప్లే అండ్ ప్రొటెక్షన్: 6.75-ఇంచ్ హెచ్డీ+ డిస్ప్లే, 90హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, దుమ్ము, నీటి చినుకుల నుంచి రక్షణ కోసం ఐపీ64 రేటింగ్ కలిగి ఉంది.
ప్రాసెసర్ అండ్ బ్యాటరీ: ఇందులో యూనిఎస్ఓసీ చిప్సెట్, 5,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ అందించారు.
సెల్ఫీ కెమెరా: ముందు భాగంలో 5 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ షూటర్, భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ ఉన్నాయి.
భారతదేశంలో రియల్మీ, రెడ్మీ బడ్జెట్ 5జీ ఫోన్లకు పోటీగా లావా సంస్థ అత్యంత తక్కువ ధరలోనే ఈ సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 16 ఫోన్ను తీసుకువస్తున్నట్లు మార్కెట్ వర్గాల అంచనా.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More