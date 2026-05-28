    Lava bold N2 5G : మార్కెట్​లోకి లావా సరికొత్త బడ్జెట్ 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్- లాంచ్​ డేట్​, ఫీచర్లు..

    Lava bold N2 5G India launch : లావా బోల్డ్ ఎన్​2 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్ ఇండియాలో లాంచ్​కు రెడీ అవుతోంది. రూ. 10వేల బడ్జెట్​లోపు వచ్చే అవకాశం ఉన్న ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ధర, ఫీచర్లపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: May 28, 2026 12:19 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Smartphones under 10000 : భారతీయ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ 'లావా'.. దేశీయ మార్కెట్​లో తన బడ్జెట్ 5జీ పోర్ట్‌ఫోలియోను విస్తరించడానికి సిద్ధమైంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో విడుదల చేసిన బోల్డ్ ఎన్2 సిరీస్‌లో భాగంగా.. ఇప్పుడు సరికొత్త ‘లావా బోల్డ్ ఎన్2 5జీ’ ఫోన్‌ను భారత్‌లో విడుదల చేయబోతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ జూన్ 3వ తేదీన మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు లాంచ్ కానుంది. దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ ‘అమెజాన్’ లో లైవ్ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాము..

    లావో బోల్డ్​ ఎన్​2 5జీ..
    ఆధారిత లావా సంస్థ లైనప్‌లో బోల్డ్ ఎన్2 స్టాండర్డ్ మోడల్‌తో పాటు బోల్డ్ ఎన్2 లైట్, బోల్డ్ ఎన్2 ప్రో వేరియంట్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వీటికి అదనంగా వస్తున్న ఈ 5జీ ఫోన్.. దాదాపు 4G మోడల్‌ను పోలి ఉన్నట్లు అమెజాన్ మైక్రోసైట్ ద్వారా తెలుస్తోంది.

    ఈ రాబోయే బడ్జెట్ స్మార్ట్​ఫోన్ డిజైన్, స్పెసిఫికేషన్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

    1. జూన్ 3న లాంచ్.. అమెజాన్‌లో సేల్స్..

    లావా బోల్డ్ ఎన్2 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్ జూన్ 3న భారత మార్కెట్​లో అడుగుపెట్టనుంది.

    లాంచ్ అయిన తర్వాత ఈ ఫోన్ అమెజాన్ ద్వారా కస్టమర్లకు కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.

    అమెజాన్ టీజర్ ప్రకారం.. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ కనీసం ఒక బ్లూ కలర్ ఆప్షన్‌లో లభించనుంది.

    వీటన్నింటికీ మించి, ఈ సరికొత్త బడ్జెట్ ఫోన్ లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో రాబోతుండటం విశేషం.

    2. డిజైన్, కెమెరా సెటప్..

    మైక్రోసైట్ లీక్ చేసిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ లావా బోల్డ్​ ఎన్​2 5జీ ఫోన్ ప్రీమియం ఫ్లాట్ ఫ్రేమ్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది.

    రేర్ ప్యానెల్: కారు వెనుక భాగంలో ఫ్లాట్ ప్యానెల్ ఇవ్వబడింది. టాప్-లెఫ్ట్ కార్నర్‌లో స్క్వేర్​ షేప్డ్ కెమెరా మాడ్యూల్‌ను అమర్చారు.

    కెమెరా: ఇందులో ఎల్‌ఈడీ ఫ్లాష్‌తో కూడిన డ్యూయల్ రేర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 13 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను అందించారు. కెమెరా మాడ్యూల్ పక్కనే '5జీ' బ్రాండింగ్‌ను స్పష్టంగా ముద్రించారు.

    బటన్స్: ఫోన్ కుడి వైపున పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్ ఇవ్వబడ్డాయి.

    3. పాత 'లావా బోల్డ్ ఎన్2 4జీ' స్పెసిఫికేషన్ల రీక్యాప్..

    ఈ సరికొత్త 5జీ వేరియంట్ ధర, ఫీచర్లు ఫిబ్రవరి 17న లాంచ్ అయిన 4జీ మోడల్‌కు అప్‌గ్రేడెడ్‌గా ఉండనున్నాయి. పాత 4జీ మోడల్ ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం:

    ధర అండ్ స్టోరేజ్: 4జీ వేరియంట్ బేస్ మోడల్ (4GB RAM + 64GB) ధర రూ. 7,499 గా ఉంది. దీనిని బట్టి చూస్తే రాబోయే 5జీ ఫోన్ ధర రూ. 10,000 లోపే ఉండే అవకాశం ఉంది.

    డిస్‌ప్లే అండ్ ప్రొటెక్షన్: 6.75-ఇంచ్ హెచ్​డీ+ డిస్‌ప్లే, 90హెచ్​జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, దుమ్ము, నీటి చినుకుల నుంచి రక్షణ కోసం ఐపీ64 రేటింగ్ కలిగి ఉంది.

    ప్రాసెసర్ అండ్ బ్యాటరీ: ఇందులో యూనిఎస్​ఓసీ చిప్‌సెట్, 5,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ అందించారు.

    సెల్ఫీ కెమెరా: ముందు భాగంలో 5 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ షూటర్, భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్ ఉన్నాయి.

    భారతదేశంలో రియల్‌మీ, రెడ్‌మీ బడ్జెట్ 5జీ ఫోన్లకు పోటీగా లావా సంస్థ అత్యంత తక్కువ ధరలోనే ఈ సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 16 ఫోన్‌ను తీసుకువస్తున్నట్లు మార్కెట్ వర్గాల అంచనా.

      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/News/Lava Bold N2 5G : మార్కెట్​లోకి లావా సరికొత్త బడ్జెట్ 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్- లాంచ్​ డేట్​, ఫీచర్లు..
