Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Budget Smartphone : 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో రియల్​మీ కొత్త బడ్జెట్​ స్మార్ట్​ఫోన్​- ధర ఎంతంటే..

    Realme P4 Lite 5g price : భారత మార్కెట్​లో మరో బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్​ఫోన్ ఆప్షన్​ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అదే రియల్​మీ పీ4 లైట్​. ఇదొక 5జీ గ్యాడ్జెట్​. 7000 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ దీని సొంతం. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మొబైల్​ ఫీచర్స్​, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 24, 2026 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ రియల్‌మీ భారత మార్కెట్​లోకి తన 'పీ' సిరీస్‌లో సరికొత్త 5జీ ఫోన్‌ని ప్రవేశపెట్టింది. గతంలో వచ్చిన 4జీ మోడల్‌కు అప్‌గ్రేడ్‌గా వస్తున్న ఈ రియల్‌మీ పీ4 లైట్ 5జీ.. ప్రధానంగా భారీ బ్యాటరీ బ్యాకప్, వేగవంతమైన నెట్‌వర్క్ కనెక్టివిటీపై దృష్టి సారించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ మొబైల్​ విశేషాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    రియల్​మీ పీ4 లైట్​ 5జీ.. (Realme )
    రియల్‌మీ పీ4 లైట్ 5జీ- ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు..

    స్మార్ట్‌ఫోన్ ధరను దృష్టిలో ఉంచుకుని అద్భుతమైన ఫీచర్లను జోడించారు. అవేంటో చూద్దాం..

    డిస్‌ప్లే: ఇందులో 6.8- ఇంచ్​ హెచ్​డీ+ ఐపీఎస్​ ఎల్​సీడీ స్క్రీన్ ఉంది. విశేషం ఏంటంటే, ఈ ధరలో 144హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, 900 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్‌ను అందించడం గమనార్హం. ఇది గేమింగ్, వీడియో స్ట్రీమింగ్ సమయంలో స్మూత్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇస్తుంది.

    ప్రాసెసర్ అండ్ పనితీరు: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మీడియాటెక్​ డైమెన్సిటీ 6300 5జీ చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 6 ఎన్​ఎం ప్రాసెస్ మీద తయారైంది, దీనివల్ల బ్యాటరీ ఆదా అవ్వడమే కాకుండా 2.4 జీహెచ్​జెడ్​ వరకు క్లాక్ స్పీడ్‌ను అందిస్తుంది. హీటింగ్ సమస్య తగ్గించడానికి ఇందులో 5,300 ఎంఎం² వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది.

    కెమెరా: ఈ రియల్‌మీ పీ4 లైట్ 5జీ ఫోన్ వెనుక భాగంలో 13 ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా, ముందు భాగంలో 5 ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి. ఈ రెండింటితో 1080పీ వీడియో రికార్డింగ్ చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా ‘ఏఐ లైవ్ ఫోటో’, ముందు-వెనుక కెమెరాలతో ఒకేసారి షూట్ చేసే 'డ్యూయల్ వ్యూ వీడియో' వంటి ఫీచర్లు ఆకట్టుకుంటాయి.

    బ్యాటరీ: ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని 7,000 ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీ. ఈ ధర విభాగంలో ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ కలిగిన ఫోన్లు చాలా అరుదు. ఇది 15డబ్ల్యూ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    సాఫ్ట్‌వేర్ అండ్ ఇతరాలు: ఇది లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్​ 16 (రియల్​మీ యూఐ 7) తో పనిచేస్తుంది. వాటర్​ అండ్​ డస్ట్​ నుంచి రక్షణ కోసం ఐపీ64 రేటింగ్ ఉంది. ఫోన్ బరువు 212 గ్రాములు, మందం 8.4ఎంఎంగా ఉంది.

    రియల్‌మీ పీ4 లైట్ 5జీ- ధర, లభ్యత..

    రియల్‌మీ పీ4 లైట్ 5జీ మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి..

    4 GB + 64 GB- రూ. 12,999

    4 GB + 128 GB- రూ. 13,999

    6 GB + 128 GB- రూ. 15,999

    రంగులు: ఇది మోజాయిక్ గ్రీన్, మోజాయిక్ బ్లూ రంగుల్లో లభిస్తుంది.

    రియల్‌మీ పీ4 లైట్ 5జీ- ఎప్పుడు కొనవచ్చు?

    ఈ ఫోన్ విక్రయాలు మార్చి 25 మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. ఫ్లిప్‌కార్ట్, రియల్‌మీ అధికారిక వెబ్‌సైట్, ఆఫ్‌లైన్ స్టోర్ల ద్వారా దీన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు.

    recommendedIcon
    News/News/Budget Smartphone : 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో రియల్​మీ కొత్త బడ్జెట్​ స్మార్ట్​ఫోన్​- ధర ఎంతంటే..
    News/News/Budget Smartphone : 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో రియల్​మీ కొత్త బడ్జెట్​ స్మార్ట్​ఫోన్​- ధర ఎంతంటే..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes