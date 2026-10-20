LIC 'లైఫ్ సర్టిఫికేట్' దాఖలు చేయడం ఎలా? 5 సులభమైన స్టెప్స్ ఇవే
ఎల్ఐసీ ఆన్యుటీ లేదా పెన్షన్ పొందుతున్న వినియోగదారులు 'సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్' (లైఫ్ సర్టిఫికేట్) దాఖలు చేయడం తప్పనిసరి. ఎల్ఐసీ అధికారిక యాప్ ద్వారా ఇంట్లో ఉండే ఈ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ను 5 సులభమైన దశల్లో ఎలా సమర్పించాలో పూర్తి సమాచారం మీకోసం.
భారతీయ జీవిత భీమా సంస్థ (LIC) ద్వారా పెన్షన్ లేదా ఆన్యుటీ ప్రయోజనాలు పొందుతున్న వినియోగదారులకు కీలక సూచన. మీ పెన్షన్ సొమ్ము ప్రతి నెలా ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా ఖాతాలో జమ కావాలంటే 'లైఫ్ సర్టిఫికేట్' (Certificate of Existence) సమర్పించడం ఆవశ్యకం. వినియోగదారులు జీవించే ఉన్నారని ధ్రువీకరించుకోవడానికి ఎల్ఐసీ ఈ సర్టిఫికేట్ను ప్రతి ఏటా కోరుతుంది.
ఎప్పుడు, ఎంత వ్యవధిలో దాఖలు చేయాలి?
ఎల్ఐసీ పాలసీ నిబంధనల ప్రకారం.. 'లైఫ్ ఆన్యుటీ' (Life Annuity) ఆప్షన్ ఎంచుకున్న వారు ఏడాదికి ఒకసారి ఈ జీవన ప్రమాణ పత్రాన్ని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అదే సమయంలో 'రిటర్న్ ఆఫ్ క్యాపిటల్' (Return of Capital) ఆప్షన్ ఉన్నవారు ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మాత్రమే దీనిని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
5 సులభమైన స్టెప్స్లో ఆన్లైన్ దాఖలు
ఇంట్లో ఉండే సులభంగా సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ను సమర్పించడానికి ఎల్ఐసీ అధికారిక మొబైల్ యాప్లో సౌకర్యం కల్పించింది. ఆ ప్రక్రియ వివరాలు:
1. యాప్ డౌన్లోడ్: ముందుగా గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా యాపిల్ యాప్ స్టోర్ నుంచి ఎల్ఐసీ (LIC) అధికారిక యాప్ను మీ స్మార్ట్ఫోన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
2. సర్టిఫికేట్ ఆప్షన్ ఎంపిక: యాప్ ఓపెన్ చేసి హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'Certificate of Existence' ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
3. వివరాల నమోదు & లాగిన్: మీ ఆన్యుటీ నంబర్, పాన్ (PAN) వివరాలు, ఇతర వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని నమోదు చేసి మీ ఖాతాలోకి లాగిన్ అవ్వాలి.
4. సర్టిఫికేట్ సృష్టి: వివరాలన్నీ సరిగ్గా సరిచూసుకుని, యాప్లో కనిపించే సూచనలు పాటిస్తూ సబ్మిట్ చేస్తే డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ తయారవుతుంది.
5. డౌన్లోడ్ & భద్రపరచడం: పూర్తయిన తర్వాత ఆ సర్టిఫికేట్ను పీడీఎఫ్ (PDF) రూపంలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా స్క్రీన్షాట్ తీసి భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దాచుకోవచ్చు.
లైఫ్ సర్టిఫికేట్లో ఏ ఏ వివరాలు ఉంటాయి?
ఈ డిజిటల్ పత్రంలో పెన్షనర్ ఐడీ, ఆన్యుటీ రకం, లబ్ధిదారుని పేరు, సర్టిఫికేట్ స్టేటస్ ('SUBMITTED' అని కనిపిస్తుంది), సర్టిఫికేట్ జనరేట్ చేసిన తేదీ, తదుపరి దాఖలు చేయాల్సిన గడువు తేదీ స్పష్టంగా నమోదై ఉంటాయి.
నిపుణుల సలహాలు
సరైన సమయానికి ఈ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని అందజేయడం వల్ల ఎల్ఐసీ నుంచి వచ్చే పెన్షన్ చెల్లింపుల్లో ఎలాంటి ఆలస్యం జరగదు. ఈ ప్రక్రియపై ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే ఎల్ఐసీ అధికారిక వెబ్సైట్ https://licindia.in/ ద్వారా అధీకృత అధికారులను లేదా ప్రతినిధులను సంప్రదించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More