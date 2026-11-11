లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ రైడర్లు: తక్కువ ఖర్చుతో కుటుంబానికి కొండంత అభయం
సాధారణ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కేవలం మరణ పరిహారాన్ని మాత్రమే ఇస్తుంది. అయితే అనారోగ్యం, వైకల్యం వంటి ఆపత్కాలంలో రైడర్లు కుటుంబానికి కొండంత అభయాన్ని అందిస్తాయి. ఏ రైడర్ ఎవరికి అనుకూలం, వాటి వల్ల కలిగే పన్ను ప్రయోజనాల సమగ్ర వివరాలు మీ కోసం.
అనుకోని ప్రమాదం ముంచుకొచ్చినా, తీవ్ర అనారోగ్యం చుట్టుముట్టినా కుటుంబాన్ని ఆర్థికంగా ఆదుకోవడానికి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రధాన ఆధారంగా నిలుస్తుంది. అయితే సాధారణ టెర్మ్ పాలసీ కేవలం పాలసీదారుడి మరణానంతరం మాత్రమే నామినీకి ఆర్థిక సాయం అందిస్తుంది. జీవించి ఉన్నప్పుడు ఎదురయ్యే ప్రాణాంతక వ్యాధులు, ప్రమాదాల వల్ల వైకల్యం లేదా ఉద్యోగం కోల్పోయే పరిస్థితులలో ఈ బేస్ పాలసీ నేరుగా సహాయపడలేదు. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయాల్లో తక్కువ అదనపు వ్యయంతో విస్తృతమైన కవరేజీని అందిస్తూ, కుటుంబానికి ఆర్థిక రక్షణ పెంచే సాధనాలే 'ఇన్సూరెన్స్ రైడర్లు' (Add-ons).
పిజ్జాపై మనకు నచ్చిన రుచి కోసం అదనపు టాపింగ్స్ వేసుకున్నట్లే, మన జీవనశైలి, ఉద్యోగం, ఆరోగ్య అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రధాన పాలసీకి ఈ రైడర్లను జోడించుకోవచ్చు.
ప్రధాన ఇన్సూరెన్స్ రైడర్లు – ఎవరికి ఏది ప్రయోజకరం?
భారతదేశంలో టెర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ కొనుగోలుదారులు ఎంచుకోదగిన 8 ప్రధాన లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ రైడర్ల సమగ్ర విశ్లేషణ:
1. ఆక్సిడెంటల్ డెత్ బెనిఫిట్ రైడర్ (ADB):
ప్రమాదవశాత్తూ పాలసీదారుడు మరణిస్తే నామినీకి బేస్ సమ్ అష్యూర్డ్కు అదనంగా మరో నిర్ణీత మొత్తం లభిస్తుంది. ఉదాహరణకు ₹50 లక్షల బేస్ టెర్మ్ ప్లాన్తో పాటు ₹25 లక్షల ఏడీబీ రైడర్ ఉంటే, ప్రమాదవశాత్తూ మరణం సంభవిస్తే నామినీకి మొత్తం ₹75 లక్షలు చెల్లిస్తారు. తరచూ ప్రయాణాలు చేసేవారు, వాహనాలు నడిపేవారు, ప్రమాదకర వాతావరణంలో పనిచేసేవారికి ఇది అత్యంత ఆవశ్యకం. ప్రజారవాణా సాధానాల్లో ప్రయాణం చేసినప్పుడు ప్రమాదవశాత్తూ మరణిస్తే ఈ రైడర్ ద్వారా రెట్టింపు పరిహారం పొందవచ్చు. అంటే రూ. 25 లక్షల రైడర్ ఉంటే రూ. 50 లక్షలు, బేస్ టర్మ్ సమ్ అస్యూరెన్స్ 50 లక్షలు మొత్తంగా రూ. 1 కోటి లభిస్తుంది. ఇన్సూరెన్స్ సంస్థను బట్టి ఇది మారే అవకాశం ఉందని గమనించాలి.
2. క్రిటికల్ ఇల్నెస్ రైడర్ (CI):
క్యాన్సర్, గుండెపోటు, కిడ్నీ వైఫల్యం, పక్షవాతం, అవయవ మార్పిడి వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులు నిర్ధారణ కాగానే ఇన్సూరెన్స్ సంస్థ ఒకేసారి లంప్సమ్ మొత్తం అందిస్తుంది. చికిత్స ఖర్చులతో పాటు ఉద్యోగం చేయలేని పక్షంలో కోల్పోయిన ఆదాయాన్ని భర్తీ చేయడానికి ఈ డబ్బు ఉపయోగపడుతుంది. కుటుంబంలో తీవ్ర అనారోగ్యాల చరిత్ర ఉన్నవారికి, ప్రత్యేక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లేనివారికి ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
3. పర్మనెంట్ డిజెబిలిటీ రైడర్:
ప్రమాదం వల్ల అవయవాలు కోల్పోవడం, పక్షవాతం లేదా చూపు కోల్పోవడం వంటి కారణాలతో శాశ్వత వైకల్యం ఏర్పడితే ఈ రైడర్ ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది. బాధితుడికి ఒకేసారి లంప్సమ్ రూపంలో లేదా నెలవారీ వాయిదాలలో డబ్బు చెల్లిస్తారు. ఈ క్రమబద్ధమైన చెల్లింపులు బాధితుడి ప్రతి నెల జీతాన్ని భర్తీ చేస్తూ కుటుంబానికి ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని ఇస్తాయి. కుటుంబ ఏకైక సంపాదకులు, శారీరక శ్రమ చేసేవారు, బైక్/కారు ఎక్కువగా వాడేవారికి ఇది కీలకం.
4. వేవర్ ఆఫ్ ప్రీమియం రైడర్ (WOP):
తీవ్ర అనారోగ్యం లేదా వైకల్యం కారణంగా సంపాదించే శక్తి కోల్పోతే, పాలసీకి చెల్లించాల్సిన భవిష్యత్తు ప్రీమియంలన్నీ రద్దవుతాయి. ఆదాయం ఆగిపోయినా ప్రీమియం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేకుండానే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ యథావిధిగా కొనసాగుతుంది. ఆధారపడిన కుటుంబ సభ్యులు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ దీనిని ఎంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.
5. ఇన్కమ్ బెనిఫిట్ రైడర్:
పాలసీదారుడి మరణానంతరం నామినీకి ఒక్కసారే ఇచ్చే మొత్తానికి బదులుగా లేదా అదనంగా ప్రతి నెలా స్థిరమైన ఆదాయం అందుతుంది. ఉదాహరణకు 10 సంవత్సరాల పాటు ప్రతి నెలా ₹50,000 చొప్పున క్రమం తప్పకుండా ఇస్తారు. ఇది గృహ ఖర్చులు, ఈఎంఐలు, పిల్లల చదువులకు ఆసరాగా నిలుస్తుంది. చిన్న పిల్లలు ఉన్న కుటుంబాలకు, ఉద్యోగం చేయని జీవిత భాగస్వామి ఉన్నవారికి ఇది అనుకూలం.
6. టెర్మినల్ ఇల్నెస్ రైడర్:
పాలసీదారుడి ఆయుర్దాయం 6 నుంచి 12 నెలల కంటే తక్కువగా ఉండే చివరి దశ ప్రాణాంతక వ్యాధి నిర్ధారణ అయినప్పుడు, కవరేజీ మొత్తంలో 50 శాతం వరకు ముందే చెల్లిస్తారు. జీవిత చరమదశలో వైద్య ఖర్చులను భరించడానికి, సౌకర్యవంతంగా గడపడానికి ఈ ముందస్తు చెల్లింపు సహాయపడుతుంది.
7. హాస్పిటల్ క్యాష్ రైడర్:
అనారోగ్యం లేదా ప్రమాదం వల్ల ఆసుపత్రిలో చేరిన ప్రతి రోజుకూ ఒక నిర్ణీత నగదు అలవెన్స్ లభిస్తుంది. సాధారణ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేయని ప్రయాణ, ఆహార, సహాయకుల అదనపు చిన్న చిన్న ఖర్చులు భరించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
8. బెనిఫిట్ ప్రొటెక్షన్ రైడర్ లేదా కంటిన్యూయేషన్ బెనిఫిట్:
పాలసీదారు మరణించినప్పుడు నామినీకి పాలసీ మొత్తాన్ని చెల్లించడమే కాకుండా, ఆ పాలసీ వల్ల రావాల్సిన భవిష్యత్తు ప్రయోజనాలను కూడా ఆ నామినీకి అందజేస్తారు. అంతేకాకుండా భవిష్యత్తులో పాలసీదారు చెల్లించాల్సిన ప్రీమియంలు కూడా ఇక చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. మెచ్యూరిటీ సమయంలో ప్రయోజనాలన్నీ అందిస్తారు.
|రైడర్ పేరు
|కవరేజ్ వివరాలు
|సగటు వార్షిక వ్యయం
|ఎవరికి అనుకూలం?
|ఆక్సిడెంటల్ డెత్ బెనిఫిట్ (ADB)
|ప్రమాదంలో మరణిస్తే 100% అదనపు చెల్లింపు
|₹300 - ₹700 ( ₹1 కోటి బేస్ కవర్కు)
|తరచూ ప్రయాణాలు చేసేవారు, ప్రమాదకర ఉద్యోగులు
|క్రిటికల్ ఇల్నెస్ (CI)
|క్యాన్సర్, గుండెపోటు వంటి 30-40 ప్రధాన వ్యాధులకు లంప్సమ్
|₹400 - ₹800 ( ₹10 లక్షల రైడర్ కవర్కు)
|తీవ్ర వ్యాధుల కుటుంబ చరిత్ర ఉన్నవారు, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లేనివారు
|పర్మనెంట్ డిజెబిలిటీ
|శాశ్వత వైకల్యం వస్తే లంప్సమ్ / వాయిదాలలో సాయం
|₹250 - ₹500 ( ₹1 కోటి బేస్ కవర్కు)
|కుటుంబ ఏకైక సంపాదకులు, శారీరక శ్రమ చేసేవారు
|వేవర్ ఆఫ్ ప్రీమియం (WOP)
|వైకల్యం/తీవ్ర వ్యాధి వస్తే భవిష్యత్ ప్రీమియంల రద్దు
|₹150 - ₹300 ( ₹1 కోటి బేస్ కవర్కు)
|ఆధారపడిన కుటుంబ సభ్యులు ఉన్న అందరు పాలసీదారులు
|ఇన్కమ్ బెనిఫిట్
|నామినీకి నెలవారీ నిలకడైన ఆదాయం (ఉదా: ₹50,000/నెలకు)
|₹200 - ₹400 ( ₹1 కోటి బేస్ కవర్కు)
|చిన్న పిల్లలు, ఉద్యోగం చేయని భాగస్వామి ఉన్న కుటుంబాలు
|టెర్మినల్ ఇల్నెస్
|6-12 నెలల ఆయుర్దాయం ఉన్న వ్యాధులకు ముందస్తు చెల్లింపు
|₹100 - ₹200 ( ₹1 కోటి బేస్ కవర్కు)
|అందరూ / ప్రాణాంతక వ్యాధుల చరిత్ర ఉన్న కుటుంబాలు
|హాస్పిటల్ క్యాష్
|ఆసుపత్రిలో ఉన్న సమయంలో రోజువారీ నగదు అలవెన్స్
|రోజువారీ అలవెన్స్ పరిమితి ఆధారంగా
|పూర్తి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లేనివారు
|బెనిఫిట్ ప్రొటెక్షన్ రైడర్ లేదా కంటిన్యూయేషన్ బెనిఫిట్
|నామినీకి పాలసీ మొత్తం చెల్లించడమే కాకుండా భవిష్యత్తు ప్రయోజనాలు
|టెర్మ్ ను బట్టి
|నామినీకి ఏ జీవనాధారం లేనప్పుడు
మార్కెట్ విశ్లేషణ:
ప్రస్తుతం టాటా ఏఐఏ లైఫ్, హెచ్డీఎఫ్సీ లైఫ్, ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్, మ్యాక్స్ లైఫ్ వంటి ప్రముఖ సంస్థల నుంచి కొనుగోలు చేస్తున్న టెర్మ్ పాలసీల్లో దాదాపు 72 శాతం మంది కనీసం ఒక రైడర్ను జోడించుకుంటున్నారు.
పాపులర్ కాంబినేషన్: క్రిటికల్ ఇల్నెస్ (CI) + ఆక్సిడెంటల్ డెత్ బెనిఫిట్ (ADB) + వేవర్ ఆఫ్ ప్రీమియం (WOP).
సగటు అదనపు వ్యయం: బేస్ ప్రీమియంలో సగటున 8 శాతం మాత్రమే (5% నుంచి 10% మధ్య).
ఆర్థిక ప్రణాళిక సూత్రాలు, పన్ను మినహాయింపులు
కొత్తగా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ, రైడర్లను ఎంచుకునేటప్పుడు ఈ క్రింది నియమాలను పాటించాలి.
ప్రీమియం పరిమితి: రైడర్ల కోసం చేసే మొత్తం అదనపు ఖర్చు బేస్ పాలసీ ప్రీమియంలో 10 శాతానికి మించకుండా చూసుకోవాలి (5-10 శాతం ఉండటం సరైన పద్ధతి).
ప్రారంభంలోనే ఎంచుకోవడం: ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకునే సమయంలోనే రైడర్లను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం. పాలసీ జారీ అయిన తర్వాత రైడర్లను తీసుకోవాలంటే వైద్య పరీక్షలు లేదా ఇన్సూరర్ పునః-పరిశీలన (Re-underwriting) అవసరమవుతాయి.
డూప్లికేషన్ నివారించడం: ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే, అవసరం లేని రైడర్లను నివారించి నిజమైన ప్రమాదాల ఆధారంగా మాత్రమే రైడర్లను ఎంచుకోవాలి.
లభించే పన్ను ప్రయోజనాలు:
సెక్షన్ 80C: లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ బేస్ కవర్, రైడర్ల ప్రీమియంలపై సంవత్సరానికి ₹1.5 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది.
సెక్షన్ 80D: క్రిటికల్ ఇల్నెస్ (CI) రైడర్ కోసం చెల్లించే ప్రీమియంపై సెక్షన్ 80D కింద అదనంగా ₹25,000 నుంచి ₹50,000 వరకు పన్ను మినహాయింపు పొందే అవకాశం ఉంది.
సెక్షన్ 10(10D): రైడర్ల ద్వారా లభించే మరణ పరిహారం, క్లెయిమ్లు లేదా ముందస్తు ప్రయోజనాల చెల్లింపులు పూర్తిగా పన్ను రహితం.
లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ను ఎంచుకునేటప్పుడు కేవలం బేస్ సమ్ అష్యూర్డ్పై మాత్రమే దృష్టి పెట్టకుండా, కుటుంబ బాధ్యతలు, జీవిత ప్రమాదాలకు సరిపోయే సరైన రైడర్లను ఎంచుకోవడమే వివేకవంతమైన ఆర్థిక ప్రణాళిక.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More