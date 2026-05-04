    Smartphones under 20000 : స్మార్ట్​ఫోన్​ కొనాలా? రూ. 20వేల ధరలోపు శాంసంగ్​ బెస్ట్​ గ్యాడ్జెట్స్​ ఇవే..

    Samsung smartphones under 20000 : బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే స్మార్ట్​ఫోన్ ప్రియుల కోసం రూ. 20 వేల లోపు లభిస్తున్న అత్యుత్తమ శాంసంగ్ గ్యాడ్జెట్స్​ జాబితా ఇది. మీ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఏ ఫోన్ కొనాలో ఇక్కడ చూసేయండి.

    Published on: May 04, 2026 10:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Best Samsung smartphones : భారత స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో శాంసంగ్ బ్రాండ్‌కు ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు! ముఖ్యంగా రూ. 20,000 లోపు విభాగంలో ఈ కంపెనీ డజన్ల కొద్దీ ఫోన్లను లాంచ్ చేసినప్పటికీ, వాటిలో సరైన దానిని ఎంచుకోవడం కత్తిమీద సాముగా మారుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ 2026లో లేటెస్ట్ సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్స్, కెమెరా క్వాలిటీ, పర్ఫార్మెన్స్ ఆధారంగా రూ. 20వేల ధరలోపు బెస్ట్ శాంసంగ్​ స్మార్ట్​ఫోన్స్​ని మేము షార్ట్ లిస్ట్ చేశాం.

    రూ. 20వేల ధరలోపు బెస్ట్​ శాంసంగ్​ స్మార్ట్​ఫోన్స్​ ఇవి..

    1. గెలాక్సీ ఎస్21 ఎఫ్​ఈ 5జీ: బడ్జెట్‌లో ఫ్లాగ్‌షిప్ అనుభూతి

    తక్కువ ధరలో ఒక ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ వాడాలనుకునే వారికి గెలాక్సీ ఎస్21 ఎఫ్​ఈ ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక.

    ఫీచర్లు: ఇందులో ఉన్న అమోలెడ్ స్క్రీన్, ఎగ్జినోస్ 2100 చిప్‌సెట్ పర్ఫార్మెన్స్ దుమ్మురేపుతాయి.

    కెమెరా: ఈ లిస్ట్‌లో టెలిఫోటో లెన్స్ ఉన్న ఏకైక ఫోన్ ఇదే. అంటే దూరంగా ఉన్న వస్తువులను కూడా క్లారిటీగా ఫోటో తీయొచ్చు. వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ దీనికి మరో ప్లస్ పాయింట్.

    అయితే, 2026లో ఈ ఫోన్‌కు కొత్త ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్స్ రావు. సాఫ్ట్‌వేర్ కంటే హార్డ్‌వేర్ ముఖ్యమనుకునే వారు దీనికి ఓకే చెప్పొచ్చు.

    2. గెలాక్సీ ఎఫ్56 5జీ: సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్స్‌లో కింగ్!

    మీరు కొన్న ఫోన్ చాలా ఏళ్ల పాటు కొత్తగా ఉండాలనుకుంటే కళ్లు మూసుకుని గెలాక్సీ ఎఫ్​56 ఎంచుకోవచ్చు.

    ప్రత్యేకత: ఈ మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్​ఫోన్‌కు ఏకంగా ఆరు ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్స్ (ఆండ్రాయిడ్ 21 వరకు) ఇస్తామని శాంసంగ్ ప్రకటించింది.

    పర్ఫార్మెన్స్: ఎగ్జినోస్ 1480 ప్రాసెసర్ గేమింగ్‌కు కూడా బాగుంటుంది. 5,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో పాటు 45డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ దీని సొంతం.

    3. గెలాక్సీ ఏ53 5జీ: కెమెరా ప్రియుల కోసం..

    మంచి ఫోటోగ్రఫీ కావాలనుకునే వారికి గెలాక్సీ ఏ53 ఇప్పటికీ ఒక మెరుగైన ఆప్షన్.

    కెమెరా: 64ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా అద్భుతమైన డీటెయిల్స్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది. డైలీ యూసేజ్‌కు ఎగ్జినోస్ 1280 ప్రాసెసర్ సరిపోతుంది.

    నోట్: ఎస్21 ఎఫ్​ఈ లాగే దీనికి కూడా 2026 తర్వాత కొత్త ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్స్ రావు.

    4. గెలాక్సీ ఎఫ్​55 5జీ: సెల్ఫీ కింగ్!

    మీరు సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ సెల్ఫీలు, వ్లాగ్స్ ఎక్కువగా తీస్తుంటే ఈ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎఫ్55 ది బెస్ట్.

    సెల్ఫీ కెమెరా: ఇందులో ఏకంగా 50ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా ఇచ్చారు. వెనుక వైపు కూడా 50ఎంపీ ప్రైమరీ కెమెరా ఉంది.

    డిస్‌ప్లే: 6.7 ఇంచ్ పెద్ద అమోలెడ్ స్క్రీన్ మూవీస్ చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది. స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ 1 ప్రాసెసర్‌తో ఇది స్మూత్‌గా పనిచేస్తుంది.

    5. గెలాక్సీ ఎఫ్36 5జీ: నమ్మకమైన డైలీ డ్రైవర్

    తక్కువ ధరలో అన్ని ఫీచర్లు బ్యాలెన్స్‌డ్‌గా ఉండాలి అనుకునే వారికి గెలాక్సీ ఎఫ్36 సరైనది.

    ఫీచర్లు: ఎగ్జినోస్ 1380 ప్రాసెసర్, మంచి కెమెరా సెటప్, ఆరు ఏళ్ల పాటు సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్స్ వస్తాయి. వై-ఫై 6, ఎన్​ఎఫ్​సీ వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. ఈ లిస్ట్‌లో ఫోటోగ్రఫీకి ఏ ఫోన్ బెస్ట్?

    మీరు జూమ్ ఫోటోలు తీయాలనుకుంటే గెలాక్సీ S21 FE బెస్ట్. ఒకవేళ మంచి సెల్ఫీల కోసం అయితే గెలాక్సీ F55 ఎంచుకోవాలి.

    2. ఎక్కువ కాలం మన్నే ఫోన్ ఏది?

    గెలాక్సీ F56, F36 ఫోన్లు బెస్ట్. ఎందుకంటే వీటికి ఆరు ఏళ్ల పాటు ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్స్ వస్తాయి, కాబట్టి భవిష్యత్తులో కూడా ఇవి పాతబడవు.

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

