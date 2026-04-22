Oppo Find X9 Ultra : ఒప్పో నుంచి పవర్ఫుల్ ఫ్లాగ్షిప్స్- 200ఎంపీ కెమెరా, 7000+ బ్యాటరీతో!
Oppo new smartphones : ఒప్పో నుంచి రెండు కొత్త స్మార్ట్ఫోన్స్ చైనాలో లాంచ్ అయ్యాయి. అవి ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 అల్ట్రా, ఫైండ్ ఎక్స్9ఎస్. భారీ బ్యాటరీ, కెమెరా ఫీచర్స్తో వస్తున్న ఈ గ్యాడ్జెట్స్ ధరలు, ఇతర వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి.
స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం ఒప్పో తన ప్రతిష్టాత్మక 'ఫైండ్ ఎక్స్9' సిరీస్ను చైనా మార్కెట్లో లేటెస్ట్గా లాంచ్ చేసింది. ఈ లైనప్లో అత్యంత శక్తివంతమైన ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 అల్ట్రాతో పాటు ఫైండ్ ఎక్స్9ఎస్ ఉన్నాయి. అదిరిపోయే కెమెరా సెటప్, భారీ బ్యాటరీ, సరికొత్త ప్రాసెసర్లతో వచ్చిన ఈ ఫోన్ల వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 అల్ట్రా- ఫీచర్లు, ప్రత్యేకతలు..
ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 అల్ట్రా స్మార్ట్ఫోన్ ఈ సిరీస్లోనే టాప్-ఎండ్ మోడల్. దీని స్పెసిఫికేషన్లు చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే.
డిస్ప్లే: 6.82- ఇంచ్ క్యూహెచ్డీ+ ఫ్లెక్సిబుల్ అమోఎల్ఈడీ స్క్రీన్. 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 1800 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్తో అద్భుతమైన విజువల్స్ అందిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: క్వాల్కమ్ లేటెస్ట్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఇలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్తో వస్తోంది. ఇది మల్టీ-టాస్కింగ్, గేమింగ్కు తిరుగులేని పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది.
కెమెరా (క్వాడ్ సెటప్): ఇందులో నాలుగు రేర్ కెమెరాలు ఉన్నాయి. మెయిన్ కెమెరా 200 మెగాపిక్సెల్ (ఓఐఎస్) కాగా, మరో 200ఎంపీ టెలిఫోటో లెన్స్, 50ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్, 50ఎంపీ అల్ట్రా-టెలిఫోటో లెన్స్ ఉన్నాయి. ఇది 10ఎక్స్ ఆప్టికల్ జూమ్, 120ఎక్స్ డిజిటల్ జూమ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. సెల్ఫీల కోసం 50ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరా ఇచ్చారు.
బ్యాటరీ: భారీ 7,050ఎంఏహెచ్ సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ. దీనికి తోడు 100డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50డబ్ల్యూ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది.
ధర: ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్8 అల్ట్రా ప్రారంభ ధర 7,499 యువాన్లుగా ఉంది. అంటే సుమారు రూ. 1,03,000. ర్యామ్- స్టోరేజ్ బట్టి ధర రూ. 8,499 యువాన్ (సుమారు రూ. 1,17,000) వరకు కూడా వెళుతుంది.
ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9ఎస్ ప్రో: చిన్న ప్యాకెట్.. పెద్ద ధమాకా!
తక్కువ ధరలో ఫ్లాగ్షిప్ అనుభవం కోరుకునే వారి కోసం ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9ఎస్ ప్రోని తీసుకొచ్చారు.
ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది.
ఇందులోనూ 200ఎంపీ ప్రధాన కెమెరా, 200ఎంపీ పెరిస్కోప్ కెమెరా ఉండటం విశేషం.
6.32- ఇంచ్ డిస్ప్లే, 7,025ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 80డబ్ల్యూ ఛార్జింగ్తో ఇది వస్తోంది.
ఈ ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9ఎస్ ప్రారంభ ధర రూ. 5,299 యువాన్లుగా ఉంది. అంటే సుమారు రూ. 73వేలు. హయ్యర్ వేరియంట్ ధర 6,999 యువాన్ల వరకు ఉంటుంది. అంటే సుమారు రూ. 96వేలు.
ఇండియా లాంచ్ ఎప్పుడు?
ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు మే నెలలో భారత్లో విడుదల కానున్నాయి. ఇక్కడి ధరలు, ఆఫర్ల వివరాలను లాంచ్ సమయంలో ఒప్పో వెల్లడించనుంది. శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ వంటి ఫీచర్లు కేవలం కొన్ని వేరియంట్లకు మాత్రమే పరిమితమయ్యే అవకాశం ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. Oppo Find X9 Ultra మెయిన్ కెమెరా సామర్థ్యం ఎంత?
దీనిలో 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 200 మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరాతో కూడిన క్వాడ్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది.
2. ఇందులో వాడిన బ్యాటరీ ప్రత్యేకత ఏంటి?
ఈ ఫోన్లో భారీ 7,050mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని వాడారు. ఇది 100W వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది.
3. ఇండియాలో ఈ ఫోన్లు ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తాయి?
ఒప్పో అధికారిక సమాచారం ప్రకారం, Find X9 సిరీస్ మే 2026లో భారత మార్కెట్లో విడుదల కానుంది.
4. Find X9s Proలో ఏ ప్రాసెసర్ వాడారు?
Find X9s Pro మోడల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (MediaTek Dimensity 9500) చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది.
