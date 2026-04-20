రక్షణలో రారాజు డస్టర్: భారత్ ఎన్క్యాప్ టెస్టులో 5-స్టార్ రేటింగ్తో రెనో సంచలనం
రెనో డస్టర్ తాజాగా జరిగిన భారత్ ఎన్క్యాప్ (Bharat NCAP) క్రాష్ టెస్టుల్లో అత్యుత్తమ భద్రతా ప్రమాణాలను కనబరిచి 5-స్టార్ రేటింగ్ను సొంతం చేసుకుంది. 2026 మార్చిలో తిరిగి విడుదలైన కొత్త రెనో డస్టర్, భారత్ ఎన్క్యాప్ భద్రతా పరీక్షల్లో 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించింది.
భారతదేశంలో వాహన భద్రతపై అవగాహన పెరుగుతున్న వేళ, రెనో కంపెనీ తన ఐకానిక్ మోడల్ 'డస్టర్'ను సరికొత్త హంగులతో రంగంలోకి దించింది. మార్చి 2026లో లాంచ్ అయిన ఈ కొత్త తరం డస్టర్, కేవలం లుక్స్ పరంగానే కాకుండా రక్షణ పరంగానూ వాహన ప్రియులను ఆకట్టుకుంటోంది. తాజాగా దేశీయ క్రాష్ టెస్టింగ్ సంస్థ భారత్ ఎన్క్యాప్ నిర్వహించిన పరీక్షల్లో ఈ ఎస్యూవీ క్లీన్ స్వీప్ చేసింది.
అడల్ట్ సేఫ్టీ: తృటిలో మిస్సైన పర్ఫెక్ట్ స్కోర్
పెద్దల రక్షణ (Adult Occupant Protection) విభాగంలో కొత్త డస్టర్ అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచింది. మొత్తం 32 పాయింట్లకు గానూ 30.49 పాయింట్లు సాధించి 5-స్టార్ రేటింగ్ను దక్కించుకుంది.
- ఫ్రంటల్ ఆఫ్సెట్ టెస్ట్: ఇందులో 16 కి 14.49 పాయింట్లు లభించాయి.
- సైడ్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్: పక్క నుంచి వాహనం ఢీకొన్నప్పుడు ప్రయాణికులకు కలిగే రక్షణను పరీక్షించే ఈ విభాగంలో 16 కి 16 పాయింట్లు సాధించి 'పర్ఫెక్ట్ స్కోర్' నమోదు చేసింది.
- సైడ్ పోల్ ఇంపాక్ట్ టెస్టులోనూ ఈ కారు మెరుగైన ఫలితాలను ('OK') ఇచ్చింది.
పిల్లల భద్రతలోనూ మేటి
కుటుంబంతో ప్రయాణించే వారికి డస్టర్ పక్కా భరోసా ఇస్తోంది. చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ విభాగంలో 49 పాయింట్లకు గానూ 45.00 పాయింట్లు సాధించింది. ఇందులో డైనమిక్ స్కోర్ 24/24 కాగా, చైల్డ్ రిస్ట్రైన్ సిస్టమ్ (CRS) ఇన్స్టాలేషన్లో 12/12 పాయింట్లు వచ్చాయి. వెహికల్ అసెస్మెంట్ విభాగంలో 13 కి 9 పాయింట్లు దక్కాయి. చిన్న పిల్లల సీట్లను అమర్చడంలో, క్రాష్ సమయంలో వారిని సురక్షితంగా ఉంచడంలో డస్టర్ తిరుగులేని శక్తిగా నిలిచింది.
రక్షణ కవచంలా ఏడీఏఎస్
కొత్త రెనో డస్టర్లో భద్రత కోసం కేవలం మెటల్ బాడీపైనే కాకుండా టెక్నాలజీపై కూడా కంపెనీ భారీగా పెట్టుబడి పెట్టింది. ఇందులో లెవల్-2 ఏడీఏఎస్ (ADAS) ప్యాకేజీని అందించారు. దీని ద్వారా లభించే 17 రకాల ఫీచర్లు ప్రమాదాలను ముందే పసిగట్టి డ్రైవర్ను అప్రమత్తం చేస్తాయి.
- లేన్ కీప్ అసిస్ట్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్.
- బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్.
- 360-డిగ్రీ కెమెరా సిస్టమ్.
- 6 ఎయిర్ బ్యాగులు, ఈబీడీతో కూడిన ఏబీఎస్ (ABS with EBD).
- ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్.
- ఇంజిన్, వేరియంట్లు
ఈ 5-స్టార్ రేటింగ్ ప్రస్తుతానికి 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్, 1.3-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ (మాన్యువల్, డీసీటీ) వేరియంట్లకు వర్తిస్తుంది. అయితే, త్వరలో రాబోయే స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ మోడళ్లు కూడా ఇదే స్థాయి భద్రతను కలిగి ఉంటాయని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
"భారతదేశంలో కార్ల ఎంపికలో ఇప్పుడు మైలేజీ కంటే భద్రతకే కస్టమర్లు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. డస్టర్ సాధించిన ఈ 5-స్టార్ రేటింగ్ ఈ సెగ్మెంట్లోని ఇతర కార్లకు గట్టి పోటీనిస్తుంది," అని ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. కొత్త రెనో డస్టర్ భారత్ ఎన్క్యాప్లో ఎంత స్కోర్ సాధించింది?
అడల్ట్ ప్రొటెక్షన్లో 32కి 30.49 పాయింట్లు, చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్లో 49కి 45 పాయింట్లు సాధించి 5-స్టార్ రేటింగ్ దక్కించుకుంది.
2. డస్టర్లో ఉన్న ముఖ్యమైన సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఏమిటి?
ఈ కారులో 6 ఎయిర్ బ్యాగులు, లెవల్-2 ADAS (17 ఫీచర్లు), 360-డిగ్రీ కెమెరా, ESC మరియు హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్లు స్టాండర్డ్గా వస్తున్నాయి.
3. ఏ వేరియంట్లకు ఈ 5-స్టార్ రేటింగ్ వర్తిస్తుంది?
1.0-లీటర్ మరియు 1.3-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ కలిగిన మాన్యువల్ మరియు ఆటోమేటిక్ (DCT) వేరియంట్లకు ఈ రేటింగ్ వర్తిస్తుంది.
4. భారత్ ఎన్క్యాప్ (BNCAP) అంటే ఏమిటి?
ఇది భారతదేశానికి చెందిన సొంత కార్ క్రాష్ టెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఇది గ్లోబల్ ఎన్క్యాప్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా కార్ల భద్రతను పరీక్షించి రేటింగ్స్ ఇస్తుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More