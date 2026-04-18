Vivo Y600 Pro : 7 కాదు, 8 కాదు.. ఏకంగా 10,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో వివో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్! ధర..
Vivo new smartphone : స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు వివో క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఏకంగా 10,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో తన సరికొత్త 'వై' సిరీస్ ఫోన్ను లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దాని పేరు వివో వై600 ప్రో. ఈ మోడల్ విశేషాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
10000mah battery smartphones : ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం వివో తన సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ 'వివో వై600 ప్రో'ని చైనాలో లాంచ్ చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. గతేడాది విడుదలైన వివో వై500 ప్రోకి సక్సెసర్గా వస్తున్న ఈ గ్యాడ్జెట్.. తన ఫీచర్లతో టెక్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ముఖ్యంగా బ్యాటరీ సామర్థ్యం విషయంలో వివో తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
వివో వై600 ప్రో- 10,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో!
సాధారణంగా ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్స్లో కూడా మనం 5,000ఎంఏహెచ్ లేదా 6,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీలను చూస్తుంటాం. 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ గ్యాడ్జెట్స్ ఇప్పుడిప్పుడే మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి. కానీ వివో మాత్రం ఈ మిడ్ రేంజ్ ఫోన్లో ఏకంగా 10,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీని అమర్చింది. ఇది గత మోడల్ అయిన వై500 ప్రోలోని 7,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ కంటే చాలా పెద్దది! ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే సామాన్య వినియోగదారులకు కనీసం మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా సేవలందించే సామర్థ్యం దీనికి ఉంది. ప్రయాణాలు చేసే వారికి, ఛార్జింగ్ పెట్టుకునే వీలులేని ప్రాంతాల్లో ఉండేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ కానుంది.
వివో వై600 ప్రో- డిజైన్, లుక్..
చైనా సోషల్ మీడియా దిగ్గజం విబోలో విడుదలైన టీజర్ ప్రకారం.. వివో వై600 ప్రో అత్యంత స్టైలిష్గా కనిపిస్తోంది.
వృత్తాకార కెమెరా మాడ్యూల్: ఫోన్ వెనుక భాగంలో రౌండ్ షేప్లో ఉండే కెమెరా ఐలాండ్ను అందించారు. దీని చుట్టూ ఉన్న గోల్డెన్ రింగ్ ఫోన్కు లగ్జరీ లుక్ను ఇస్తోంది.
కలర్ ఆప్షన్: ప్రస్తుతం టీజర్లో ఈ ఫోన్ 'పర్పుల్' రంగులో మెరిసిపోతోంది.
బాడీ స్ట్రక్చర్: ఫోన్ ఫ్లాట్ రియర్ ప్యానెల్, ఫ్లాట్ ఫ్రేమ్తో వస్తోంది. కుడి వైపున పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ బటన్లు ఉన్నాయి. ఎడమ వైపు పూర్తిగా ప్లెయిన్గా ఉంచి నీట్ లుక్ ఇచ్చారు.
వివో వై600 ప్రో- కెమెరా..
వివో వై600 ప్రో కెమెరా విషయంలో వివో ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రయోగం చేసింది. వై500 ప్రోలో ఉన్న 200ఎంపీ ప్రైమరీ కెమెరా స్థానంలో, ఈ కొత్త వై600 ప్రోలో 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరాను అమర్చింది.
డౌన్గ్రేడ్ వెనుక లాజిక్: మెగాపిక్సెల్స్ తగ్గించినప్పటికీ, ఇందులో 'Aspheric' ప్రీమియం లెన్స్ను వాడుతున్నారు. ఆప్టికల్ పరంగా ఇది మరింత స్పష్టమైన, సహజమైన ఫోటోలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
దీనితో పాటు ఒక డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, టాప్-లెఫ్ట్ కార్నర్లో ఎల్ఈడీ ఫ్లాష్ ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో ఉంటుంది. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో పవర్ఫుల్ కెమెరా ఉండే అవకాశం ఉంది.
వివో వై500 ప్రోతో పోల్చితే..
కొత్త ఫోన్ విలువను అర్థం చేసుకోవాలంటే పాత మోడల్ ఫీచర్లను ఒకసారి చూడాలి:
డిస్ప్లే: 6.67-ఇంచ్ 1.5కే ఓఎల్ఈడీ (120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్).
ప్రాసెసర్: మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 (4ఎన్ఎం).
మెమొరీ: 12జీబీ వరకు ర్యామ్, 512జీబీ వరకు స్టోరేజ్.
ధర: బేస్ వేరియంట్ సుమారు రూ. 22,000 (చైనాలో).
ఈ నేపథ్యంలో వై600 ప్రో కూడా ఇదే ధర శ్రేణిలో లేదా కొంచెం అదనంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. భారీ బ్యాటరీ కోసం ప్రాసెసర్ లేదా కెమెరా విషయంలో కొన్ని రాజీలు పడి ఉండవచ్చని టెక్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
వివో వై600 ప్రో- మార్కెట్లోకి ఎప్పుడు?
ప్రస్తుతానికి వివో ఈ ఫోన్ను చైనా మార్కెట్లో టీజ్ చేసింది. రానున్న రోజుల్లో దీని పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, ధర వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే, వివో వై500 ప్రో రూ. 22వేల (1799 యువాన్) ప్రారంభ ధరతో విడుదలైంది కాబట్టి.. ఈ వివో వై600 ప్రో ధర ఇంకాస్త ఎక్కువ ఉండొచ్చు అన్న అంచనాలు ఉన్నాయి.
భారత్ వంటి దేశాల్లో భారీ బ్యాటరీ ఫోన్లకు ఉండే క్రేజ్ దృష్ట్యా, త్వరలోనే గ్లోబల్ లాంచ్ కూడా ఉండవచ్చని సమాచారం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. Vivo Y600 Pro లో 10,000mAh బ్యాటరీ ఉండటం వల్ల ఫోన్ బరువు పెరుగుతుందా?
ఖచ్చితంగా, అంత పెద్ద బ్యాటరీని అమర్చడం వల్ల సాధారణ ఫోన్ల కంటే ఇది కొంచెం బరువుగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే వివో దీనిని ఎంత స్లిమ్గా డిజైన్ చేసిందనేది లాంచ్ రోజున తెలుస్తుంది.
2. 200MP నుంచి 50MP కి కెమెరా ఎందుకు తగ్గించారు?
మెగాపిక్సెల్స్ కంటే లెన్స్ నాణ్యత ముఖ్యం. వివో ఇందులో ప్రీమియం ఆస్ఫెరిక్ లెన్స్ను వాడుతోంది. అలాగే బ్యాటరీ సామర్థ్యం పెంచడం వల్ల అయ్యే ఖర్చును సర్దుబాటు చేయడానికి కెమెరా సెన్సార్ను మార్చి ఉండవచ్చు.
