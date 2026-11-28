ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
లోక్సభ సీట్లు 543 నుంచి 816కు: కొత్త ఎన్నికల మ్యాప్ విడుదల
డీలిమిటేషన్ తర్వాత లోక్సభ సీట్లు 543 నుంచి 816కు పెరిగే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో కేంద్ర మంత్రి అర్జున్ రామ్ మేఘవాల్ కొత్త మ్యాప్ను పంచుకున్నారు. రాష్ట్రాల వారీగా సీట్ల మార్పులు, రౌండ్-ఆఫ్ లెక్కలపై ఆసక్తికర చర్చ మొదలైంది.
డీలిమిటేషన్ తర్వాత లోక్సభ సీట్ల సంఖ్య 543 నుంచి 816కు పెరిగే అవకాశం ఉందని సూచిస్తూ, కొత్త ఎన్నికల పటాన్ని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల సహాయ మంత్రి అర్జున్ రామ్ మేఘవాల్ శనివారం పంచుకున్నారు. సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యే పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలకు ముందు, శుక్రవారం కేంద్ర మంత్రివర్గం రెండు డీలిమిటేషన్ బిల్లులకు ఆమోదం తెలిపిన మరుసటి రోజే ఈ వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు డీలిమిటేషన్ తర్వాత ఎన్ని సీట్లు కేటాయించవచ్చో ఈ పటం చూపుతోంది. ప్రతి రాష్ట్రం, కేంద్రపాలిత ప్రాంతం లోక్సభ సీట్లలో 50 శాతం పెంపును ఈ బిల్లులు ప్రతిపాదిస్తున్నాయి. ఈ పెంపు అన్ని రాష్ట్రాల్లో దాదాపు ఏకరీతిగా ఉండి, సీట్ల కేటాయింపును 2051 వరకు స్తంభింపజేయాలని ప్రతిపాదించారు.
"ప్రతిపాదిత డీలిమిటేషన్ విధానం భారత పార్లమెంటరీ రూపురేఖలను మార్చే దిశగా కీలక అడుగు," అని మేఘవాల్ ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. రాజ్యాంగ (132వ సవరణ) బిల్లు, డీలిమిటేషన్ (రెండో) బిల్లులను డిసెంబరు 3తో ముగిసే నాలుగు రోజుల ప్రత్యేక సమావేశాల్లో లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
బేసి సంఖ్య సీట్ల 'రౌండ్-ఆఫ్' లెక్కలు ఎలా ఉన్నాయి?
డీలిమిటేషన్ అనంతరం లోక్సభ బలం ప్రస్తుత 543 నుంచి 816కు చేరవచ్చని బిల్లులు సూచిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం బేసి సంఖ్యలో లోక్సభ సీట్లు ఉన్న పంజాబ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో సగం సీట్లను ఎలా రౌండ్-ఆఫ్ చేస్తారనే విషయాన్ని బిల్లుల్లో స్పష్టంగా పేర్కొనలేదు.
అయితే మేఘవాల్ పంచుకున్న పటం ప్రకారం కొన్ని ఉదాహరణలు కనిపిస్తున్నాయి. 50 శాతం పెంపు లెక్కన తమిళనాడుకు 58.5 సీట్లు రాగా 59గా, ఆంధ్రప్రదేశ్కు 37.5 రాగా 38గా, పంజాబ్కు 19.5 రాగా 20గా, తెలంగాణకు 25.5 రాగా 26గా రౌండ్-ఆఫ్ చేశారు. దీనివల్ల బేసి సీట్లు ఉన్న రాష్ట్రాల్లోనూ పెరుగుదల దాదాపు సమానంగా ఉండేలా చూశారు.
ఒకే సీటు ఉన్న కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల విషయంలో రౌండ్-ఆఫ్ చేస్తే రెండు సీట్లు అవుతాయి (100 శాతం పెరుగుదల). అయితే హెచ్టీ రూపొందించిన అంచనాల్లో ఆయా ప్రాంతాలకు ఒక సీటునే ఉంచినప్పటికీ, బిల్లు పాఠం ప్రతి రాష్ట్రం, కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి 50 శాతం పెంపు ఇస్తోంది. ఆ లెక్కన కొత్త లోక్సభలో 816 మంది సభ్యులు ఉంటారు. ప్రభుత్వం కూడా ఇదే సంఖ్యను ప్రస్తావించింది.
ప్రధాన రాష్ట్రాలు, తెలుగు రాష్ట్రాల సీట్ల అంచనాలు
పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాల్లో బిల్లులను సభ ముందుకు తీసుకురానున్నారు. బిల్లు ఆమోదం పొందితే దేశ రాజకీయ చిత్రపటం గణనీయంగా మారుతుంది. బిల్లుల ప్రవేశానికి ముందే రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 117(3) కింద డీలిమిటేషన్ (రెండో) బిల్లు, 2026ను పరిశీలనలోకి తీసుకోవాలని రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము లోక్సభకు సూచించారు. ఆర్థిక బిల్లులకు సంబంధించిన ప్రత్యేక నిబంధనలను ఆర్టికల్ 117 వివరిస్తుంది.
రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల వారీగా సీట్లు ఇలా
|రాష్ట్రం / కేంద్రపాలిత ప్రాంతం
|ప్రస్తుత సీట్లు
|కొత్త సీట్లు (816 నమూనా)
|ఉత్తరప్రదేశ్
|80
|120
|మహారాష్ట్ర
|48
|72
|పశ్చిమ బెంగాల్
|42
|63
|బిహార్
|40
|60
|తమిళనాడు
|39
|59
|మధ్యప్రదేశ్
|29
|44
|కర్ణాటక
|28
|42
|గుజరాత్
|26
|39
|ఆంధ్రప్రదేశ్
|25
|38
|రాజస్థాన్
|25
|38
|ఒడిశా
|21
|32
|కేరళ
|20
|30
|తెలంగాణ
|17
|26
|అసోం
|14
|21
|ఝార్ఖండ్
|14
|21
|పంజాబ్
|13
|20
|ఛత్తీస్గఢ్
|11
|17
|హరియాణా
|10
|15
డీలిమిటేషన్ బిల్లుల భవితవ్యం పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాల్లో జరిగే చర్చలు, ఓటింగ్పై ఆధారపడి ఉంది. సీట్ల పెంపు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై రాజకీయంగా విస్తృత చర్చ కొనసాగుతోంది.