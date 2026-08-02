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    భారత్‌లో లగ్జరీ మద్యం హవా.. నాణ్యతకు పెద్దపీట వేస్తున్న మద్యపాన ప్రియులు

    భారతీయ మద్యపాన ప్రియుల అలవాట్లలో స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తోంది. దేశంలో మొత్తం మద్యం విక్రయాల వేగం తగ్గినప్పటికీ, రూ. 3,500 నుంచి రూ. 27,500 వరకు ధర పలికే ప్రీమియం విస్కీలు, టకీలా, దిగుమతి చేసుకున్న వైన్లకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరుగుతోంది.

    Published on: Aug 2, 2026, 16:47:34 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    భారతీయ మద్యం మార్కెట్లో వ్యాపార సమీకరణాలు శరవేగంగా మారుతున్నాయి. సాధారణ మద్యం విక్రయాల వేగం మందగించిన వేళ, మద్యం తయారీ సంస్థలకు లగ్జరీ స్పిరిట్స్ విభాగం కొత్త ఆశాకిరణంగా మారింది. కస్టమర్లు పరిమాణం కంటే నాణ్యతకే ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఖరీదైన బ్రాండ్ల వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు.

    భారత్‌లో లగ్జరీ మద్యం హవా.. నాణ్యతకు పెద్దపీట వేస్తున్న మద్యపాన ప్రియులు
    భారత్‌లో లగ్జరీ మద్యం హవా.. నాణ్యతకు పెద్దపీట వేస్తున్న మద్యపాన ప్రియులు

    కంపెనీల కొత్త వ్యూహాలు

    ఈ మార్పును పసిగట్టిన డియాజియో ఇండియా, ఆల్కహాల్ బ్లెండర్స్ అండ్ డిస్టిలరీస్ (ABD), రేడికో ఖైతాన్, తిలక్‌నగర్ ఇండస్ట్రీస్, ఆల్కోబ్రూ డిస్టిలరీస్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు లగ్జరీ కేటగిరీపై దృష్టి సారించాయి. బాటిల్ ధర రూ. 3,500 నుంచి ఏకంగా రూ. 27,500 వరకు ఉండే ప్రీమియం సింగిల్ మాల్ట్స్, టకీలా, స్కాచ్ విస్కీలు, విదేశీ వైన్లను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశాయి. కేవలం ఎక్కువ లీటర్ల మద్యం అమ్మడం కంటే, అధిక రాబడిని ఇచ్చే ఖరీదైన సీసాల విక్రయం పైనే కంపెనీలు శ్రద్ధ చూపుతున్నాయి.

    గణాంకాలు ఏం చెబుతున్నాయి?

    లండన్‌కు చెందిన అంతర్జాతీయ పరిశోధన సంస్థ ఐడబ్ల్యూఎస్‌ఆర్ (IWSR) అందించిన వివరాల ప్రకారం, 2019 నుంచి 2025 మధ్య కాలంలో దేశంలో మొత్తం మద్యం వినియోగం ఏడాదికి కేవలం 3 శాతం కాంపౌండ్ వార్షిక వృద్ధి రేటు (CAGR) మాత్రమే నమోదు చేసింది. అయితే, ఇదే సమయంలో ప్రీమియం స్పిరిట్స్ 22 శాతం, ఆల్ట్రా-ప్రీమియం 23 శాతం, ప్రిస్టీజ్ 31 శాతం వృద్ధి చెందగా, ప్రిస్టీజ్ ప్లస్ విభాగం రికార్డు స్థాయిలో 53 శాతం విస్తరించింది.

    ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఏడాదికి సుమారు 44 కోట్ల కేసుల మద్యం వినియోగం జరుగుతోంది. అందులో ప్రీమియం, అంతకంటే ఎక్కువ ధర కలిగిన బ్రాండ్ల వాటానే 43 శాతంగా ఉంది. రూ. 1,000 నుంచి రూ. 1,500 మధ్య ధర ఉండే ప్రీమియం కేటగిరీ ఏటా 12 కోట్ల కేసుల విక్రయాలు సాధిస్తుండగా, ప్రిస్టీజ్, లగ్జరీ బ్రాండ్లు ఏటా 1 కోటి కేసుల మార్కును దాటి రెండంకెల వృద్ధితో దూసుకుపోతున్నాయి.

    'తక్కువ తాగినా.. నాణ్యమైనదే తాగుతాం'

    ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెరగడం, మారుతున్న జీవనశైలి, ఇంట్లోనే నాణ్యమైన మద్యం సేవించే అలవాటు పెరగడమే ఈ మార్పుకు ప్రధాన కారణమని రంగానికి చెందిన నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    "కస్టమర్లు ఇప్పుడు తక్కువగా తాగినా, నాణ్యమైన మద్యమే తాగాలని కోరుకుంటున్నారు" అని ఆల్కహాల్ బ్లెండర్స్ అండ్ డిస్టిలరీస్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అమర్ సిన్హా తెలిపారు.

    మార్కెట్లో రూ. 5,000 నుంచి రూ. 10,000 ధరల శ్రేణి ఒక 'అఫర్డబుల్ లగ్జరీ' విభాగంగా రూపుదిద్దుకుందని, ఈ ధరల పరిధిలోనే త్వరలో కొత్త విస్కీని విడుదల చేయనున్నట్లు సిన్హా వెల్లడించారు. రాబోయే 5 నుంచి 10 ఏళ్లలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత భారీ ప్రీమియం విస్కీ మార్కెట్లలో భారత్ ఒకటిగా నిలుస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

    ఐడబ్ల్యూఎస్‌ఆర్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ జేసన్ హోల్వే మాట్లాడుతూ, "విస్కీ విభాగంలో కనిపిస్తున్న ప్రీమియమైజేషన్ ట్రెండ్, టకీలా, జిన్ వంటి ఇతర స్పిరిట్స్ విభాగాలకు వేగంగా విస్తరిస్తోంది," అని విశ్లేషించారు.

    లగ్జరీ అనుభూతులు, ప్రత్యేక ఎడిషన్లు

    దిగ్గజ సంస్థ డియాజియో ఇండియా కూడా తన గోదావణ్, డాన్ జులియో వంటి బ్రాండ్లను విస్తరిస్తూ, కస్టమర్ల కోసం ప్రత్యేకమైన లిమిటెడ్ ఎడిషన్లను అందుబాటులోకి తెస్తోంది. లగ్జరీ స్పిరిట్స్ విభాగం 2022-2025 మధ్య కాలంలో 16 శాతం వృద్ధిని, గడిచిన ఐదేళ్లలో 29 శాతం గ్రోత్ నమోదు చేసిందని కంపెనీ చీఫ్ స్ట్రాటజీ ఆఫీసర్ అమితాభ్ పాండే పేర్కొన్నారు.

    స్వతంత్ర బాట్లర్ ఇస్త్ముస్ 44 ఫౌండర్ సచిన్ మెహతా స్పందిస్తూ, "కస్టమర్లు సాధారణ డిస్టిలరీ బ్రాండ్ల కంటే అరుదైన సింగిల్-కాస్క్ ఎక్స్‌ప్రెషన్లు, ప్రత్యేక బాట్లింగ్‌ల వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు" అని చెప్పారు.

    వేగంగా పెరుగుతున్న కంపెనీల ఆదాయాలు

    రేడికో ఖైతాన్ సంస్థ తన లగ్జరీ విభాగానికి పెద్దపీట వేస్తోంది. రాంపూర్ ఇండియన్ సింగిల్ మాల్ట్, జైసల్మేర్ ఇండియన్ క్రాఫ్ట్ జిన్, రాయల్ రణథంబోర్ విస్కీలతో కూడిన సంస్థ లగ్జరీ పోర్ట్‌ఫోలియో 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 340 కోట్ల విక్రయాలు సాధించగా, 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆ ఆదాయం ఏకంగా రూ. 475 కోట్లకు చేరింది.

    తిలక్‌నగర్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా తన 'సెవెన్ ఐలాండ్స్ ప్యూర్ మాల్ట్ విస్కీ'ని 2027 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 10 కంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలకు విస్తరించాలని నిర్ణయించింది. మోనార్క్ లెగసీ ఎడిషన్ బ్రాండీ, సంసార జిన్ బ్రాండ్ల అమ్మకాలను పెంచేందుకు ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.

    మరోవైపు టాండన్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ ప్రతినిధి ప్రతుల్ టాండన్ మాట్లాడుతూ, "పరిమాణం కంటే నాణ్యత, స్వచ్ఛతకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న భారతీయుల కోసం రూ. 3,500 నుంచి రూ. 10,000 ధర కలిగిన 12 రకాల ఇటాలియన్ వైన్లను తెచ్చాం" అని తెలిపారు. కస్టమర్ల ప్రాధాన్యతలు మారుతున్న కొద్దీ రాబోయే రోజుల్లో లగ్జరీ బ్రాండ్లకు భారత్‌లో మరింత ఆదరణ లభించనుంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/భారత్‌లో లగ్జరీ మద్యం హవా.. నాణ్యతకు పెద్దపీట వేస్తున్న మద్యపాన ప్రియులు
    Home/News/భారత్‌లో లగ్జరీ మద్యం హవా.. నాణ్యతకు పెద్దపీట వేస్తున్న మద్యపాన ప్రియులు
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