ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ ఐపీవో అలాట్మెంట్ నేడే.. ఇలా చెక్ చేసుకోండి
మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ ఐపీవో షేర్ల కేటాయింపు (అలాట్మెంట్) నేడు (నవంబర్ 25) ఖరారు కానుంది. కేఫిన్ టెక్నాలజీస్, బీఎస్ఈ లేదా ఎన్ఎస్ఈ వెబ్సైట్లలో పాన్, డీమ్యాట్ లేదా అప్లికేషన్ నంబర్ ద్వారా స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చు. నవంబర్ 26న రీఫండ్లు, డీమ్యాట్ జమ ప్రక్రియ జరిగి, నవంబర్ 27న లిస్టింగ్ ఉంటుంది.
మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ ఐపీవోలో దరఖాస్తు చేసుకున్న మదుపరులకు కీలక ఘడియ వచ్చింది. షేర్ల కేటాయింపు ప్రక్రియను నేడు (బుధవారం, నవంబర్ 25) ఖరారు చేయనున్నారు. రిజిస్ట్రార్ పోర్టల్ అయిన కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ వెబ్సైట్తో పాటు బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ పోర్టల్లలో తమకు షేర్లు వచ్చాయా లేదా, వస్తే ఎన్ని వచ్చాయనే వివరాలు మదుపరులు తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.
కేటాయింపు నిబంధనలు, అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం షేర్ల సంఖ్య ఆధారంగా అలాట్మెంట్ స్థితిని అంచనా వేయవచ్చు. షేర్లు కేటాయించని దరఖాస్తుదారులకు సంస్థ రీఫండ్ ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తుంది. షేర్లు దక్కిన వారి డీమ్యాట్ ఖాతాల్లో ఆ షేర్లు జమ అవుతాయి.
షేర్లు రాని మదుపరులకు గురువారం (నవంబర్ 26) నుంచి రీఫండ్ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. షేర్లు కేటాయించిన వారికి అదే రోజు డీమ్యాట్ ఖాతాల్లో షేర్లు జమ చేస్తారు. శుక్రవారం (నవంబర్ 27) మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ ఐపీవో లిస్టింగ్ తేదీని ఖరారు చేశారు.
కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ పోర్టల్లో స్టేటస్ ఎలా చూడాలి?
- మొదటి దశ: కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ అధికారిక వెబ్సైట్ https://ipostatus.kfintech.com/ లోకి వెళ్లాలి. ఆ లింక్ క్లిక్ చేయగానే ఐదు వేర్వేరు లింక్ల ద్వారా స్టేటస్ తనిఖీ చేసుకునే అవకాశం కనిపిస్తుంది.
- రెండో దశ: ఆ ఐదు లింక్లలో ఒకదాన్ని ఎంచుకున్న తర్వాత, 'సెలెక్ట్ ఐపీవో' డ్రాప్డౌన్లో 'మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ ఐపీవో'ను ఎంచుకోవాలి.
- మూడో దశ: వివరాల కోసం పాన్ (PAN), డీమ్యాట్ ఖాతా నంబర్ లేదా అప్లికేషన్ నంబర్లలో ఏదో ఒకదాన్ని నమోదు చేయాలి.
- నాలుగో దశ: అప్లికేషన్ నంబర్ ఎంచుకుంటే, అప్లికేషన్ నంబర్తో పాటు క్యాప్చా కోడ్ నమోదు చేసి 'సబ్మిట్' నొక్కాలి.
- డీమ్యాట్ ఖాతా విధానం ఎంచుకుంటే, ఖాతా వివరాలతో పాటు క్యాప్చా కోడ్ రాసి 'సబ్మిట్' క్లిక్ చేయాలి. పాన్ ఆప్షన్ ఎంచుకుంటే, పాన్ నంబర్తో పాటు క్యాప్చా కోడ్ నమోదు చేసి 'సబ్మిట్' బటన్ నొక్కాలి.
బీఎస్ఈ వెబ్సైట్లో ఎలా తనిఖీ చేయాలి?
- మొదటి దశ: బీఎస్ఈ అధికారిక వెబ్సైట్లోని అలాట్మెంట్ విభాగానికి https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx వెళ్లాలి.
- రెండో దశ: 'ఇష్యూ టైప్' కింద అందుబాటులో ఉన్న ఆప్షన్లలో 'ఈక్విటీ'ని ఎంచుకోవాలి.
- మూడో దశ: 'ఇష్యూ నేమ్' డ్రాప్డౌన్ నుంచి సంబంధిత ఐపీవోను ఎంచుకోవాలి.
- నాలుగో దశ: అప్లికేషన్ నంబర్ లేదా పాన్ నంబర్ నమోదు చేసి వివరాలు చూడాలి.
ఎన్ఎస్ఈ వెబ్సైట్లో స్టేటస్ ఇలా తెలుసుకోండి
- మొదటి దశ: ఎన్ఎస్ఈ అధికారిక వెబ్సైట్ https://www1.nseindia.com/products/dynaContent/equities/ipos/ipo_login.jsp లోకి వెళ్లాలి.
- రెండో దశ: ఎన్ఎస్ఈ సైట్లో 'క్లిక్ హియర్ టు సైన్ అప్' లింక్ ద్వారా పాన్ ఉపయోగించి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి.
- మూడో దశ: యూజర్నేమ్, పాస్వర్డ్, క్యాప్చా కోడ్ నమోదు చేయాలి.
- నాలుగో దశ: తదుపరి పేజీలో ఐపీవో కేటాయింపు వివరాలను తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.
సబ్స్క్రిప్షన్ వివరాలు
రూ.8,981 కోట్ల మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ ఐపీవోకు మంచి స్పందన లభించింది. అందుబాటులో ఉన్న 49,30,68,045 షేర్లకు గాను 74,86,87,060 షేర్లకు బిడ్లు దాఖలయ్యాయి. ఎన్ఎస్ఈ గణాంకాల ప్రకారం ఇది మొత్తంగా 1.52 రెట్లు సబ్స్క్రిప్షన్ను నమోదు చేసింది.
మదుపర్ల విభాగాల వారీగా చూస్తే, క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్ల (క్యూఐబీ) వాటా 4.95 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది. నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్ల కోటాలో 66 శాతం, రిటైల్ మదుపర్ల విభాగంలో 46 శాతం సబ్స్క్రిప్షన్ నమోదైంది.
ఐపీవో ప్రైస్ బ్యాండ్, ఆఫర్ ఫర్ సేల్ విశేషాలు
పబ్లిక్ ఇష్యూకు ముందు గత బుధవారం యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ రూ.2,295 కోట్లు సమీకరించింది. ఒక్కో షేరుకు రూ.129 నుంచి రూ.136 మధ్య ప్రైస్ బ్యాండ్ను సంస్థ నిర్ణయించింది. దీనివల్ల కంపెనీ విలువ రూ.90,000 కోట్లకు కొద్దిగా ఎక్కువగా అంచనా వేశారు.
ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ పూర్తిగా 'ఆఫర్ ఫర్ సేల్' (ఓఎఫ్ఎస్) రూపంలో ఉంది. అంటే ఐపీవో ద్వారా వచ్చే నిధులు మహానది కోల్ఫీల్డ్స్కు వెళ్లవు. వాటాలు విక్రయిస్తున్న కోల్ ఇండియా సంస్థకు ఆ మొత్తమంతా చేరుతుంది.
(నిరాకరణ: ఈ కథనం విద్యా, సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. పై అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థల వ్యక్తిగతమైనవి; హిందుస్తాన్ టైమ్స్వి కావు. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ధ్రువీకృత నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.)