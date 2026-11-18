రూ.8,981 కోట్ల మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ ఐపీఓ.. ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా?
కోల్ ఇండియా అనుబంధ సంస్థ మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ రూ. 8,981 కోట్ల ఐపీఓ నవంబర్ 19న ప్రారంభం కానుంది. అప్పులు లేని ఈ లాభాల గని షేరు ధర రూ.129-136గా నిర్ణయించారు. ఇందులోని సానుకూలతలు, పన్ను వివాదాల రిస్క్లపై పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి.
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో మరో భారీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ పబ్లిక్ ఇష్యూకు సిద్ధమైంది. ప్రభుత్వ రంగ బొగ్గు దిగ్గజం కోల్ ఇండియాకు అత్యధిక లాభాలను తెచ్చిపెట్టే అనుబంధ సంస్థ ‘మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ లిమిటెడ్’ (ఎంసీఎల్) రూ.8,981 కోట్ల ఐపీఓతో ఇన్వెస్టర్ల ముందుకు వస్తోంది. పూర్తిగా ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (ఓఎఫ్ఎస్) పద్ధతిలో వస్తున్న ఈ ఇష్యూలో కొత్త షేర్లు ఏవీ జారీ చేయడం లేదు. కోల్ ఇండియా తన వద్ద ఉన్న 10 శాతం వాటాను విక్రయిస్తోంది. నవంబర్ 19న ప్రారంభమయ్యే ఈ ఐపీఓ నవంబర్ 23న ముగుస్తుంది.
షేరు ధరల శ్రేణిని (ప్రైస్ బ్యాండ్) రూ.129 నుంచి రూ.136 మధ్య నిర్ణయించారు. గరిష్ఠ ధర వద్ద మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ మార్కెట్ విలువ సుమారు రూ.90,000 కోట్లుగా ఉంటుంది. దేశీయ బొగ్గు ఉత్పత్తిలో ఐదో వంతుకు పైగా వాటా కలిగిన ఈ సంస్థ 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో (ఎఫ్వై26) 218 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గును ఉత్పత్తి చేసింది. అయితే, గత రెండేళ్లుగా ఆదాయ వృద్ధి మందగించడం, మాతృసంస్థపై అధికంగా ఆధారపడటం, నియంత్రణ సంస్థల పన్ను వివాదాల ముప్పు వంటి అంశాలు ఇన్వెస్టర్లను ఆలోచనలో పడేస్తున్నాయి.
కోల్ ఇండియా లిస్టయి ఉండగా.. ఈ ఐపీఓను ఎలా చూడాలి?
మాతృసంస్థ కోల్ ఇండియా ఇప్పటికే స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్టయి ఉంది. మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ విడిగా లిస్ట్ కావడం వల్ల అనుబంధ సంస్థల అసలు విలువ బయటకు వస్తుందని, తద్వారా కోల్ ఇండియా షేర్లపై ఉన్న ‘హోల్డింగ్ కంపెనీ డిస్కౌంట్’ (అనుబంధ సంస్థల ఉమ్మడి విలువ కంటే మాతృసంస్థ తక్కువ విలువకు ట్రేడ్ కావడం) తగ్గే వీలుందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఈ ఐపీఓలో ప్రస్తుత కోల్ ఇండియా వాటాదారులకు ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ కోటా కింద ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది.
అయితే, కోల్ ఇండియా అనుబంధ సంస్థ అన్నంత మాత్రాన లిస్టింగ్ తర్వాత భారీ లాభాలు వస్తాయన్న గ్యారెంటీ లేదని గత అనుభవాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. 2026 జనవరిలో లిస్టయిన ‘భారత్ కోకింగ్ కోల్’ (బీసీసీఎల్) షేరు, నవంబర్ 17 నాటికి తన ప్రారంభ ధర కంటే 15 శాతం నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇందుకు భిన్నంగా, మార్చిలో లిస్టయిన ‘సెంట్రల్ మైన్ ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్ ఇన్స్టిట్యూట్’ (సీఎంపీడీఐ) దాదాపు 20 శాతం లాభపడింది.
కాకపోతే, కోల్ ఇండియా సామ్రాజ్యంలో మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ అత్యంత కీలకమైన విభాగం. ఎఫ్వై26లో ఈ సంస్థ రూ.30,550 కోట్ల ఆదాయాన్ని, రూ.10,698 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. కోల్ ఇండియా ఉమ్మడి ఆదాయంలో ఇది 18 శాతం కాగా, ఉమ్మడి నికర లాభంలో ఏకంగా 34 శాతం (దాదాపు మూడో వంతు) కావడం విశేషం.
తోటి కంపెనీల కంటే అధిక లాభాలకు కారణమేంటి?
మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ ఆర్థిక గణాంకాలు ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. ఎఫ్వై26లో సంస్థ ఎబిటా (EBITDA) మార్జిన్ 47.45 శాతంగా, నికర లాభాల మార్జిన్ 35 శాతంగా నమోదైంది. నికర విలువపై రాబడి (రిటర్న్ ఆన్ నెట్వర్త్) ఏకంగా 54 శాతంగా ఉంది. ఎఫ్వై24 నుంచి ఎఫ్వై26 మధ్య ఎబిటా మార్జిన్ 46 నుంచి 50 శాతం మధ్య స్థిరంగా కొనసాగగా, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (ఎఫ్వై27) తొలి ఆరు నెలల్లో 43.63 శాతంగా ఉంది. 2026 మార్చి నాటికి కంపెనీకి కేవలం రూ.3 కోట్ల అప్పు మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం. అంటే ఇది దాదాపు అప్పులు లేని కంపెనీ.
అనుకూల భౌగోళిక పరిస్థితులు, అవుట్సోర్సింగ్ విధానం, పరిమిత సంఖ్యలో శాశ్వత ఉద్యోగులు ఉండటం వల్లే ఈ స్థాయి నిర్వహణ సామర్థ్యం సాధ్యమైంది. ఒడిశాలో సంస్థ నిర్వహిస్తున్న 17 గనుల్లో 14 ఓపెన్-కాస్ట్ గనులే. భూగర్భ గనులతో పోలిస్తే వీటి నిర్వహణ వ్యయం చాలా తక్కువ. త్వరలో ఐపీఓకు రానున్న కోల్ ఇండియా మరో అనుబంధ సంస్థ ఎస్ఈసీఎల్ (SECL) 34 భూగర్భ గనులను నిర్వహిస్తుండగా, మహానదికి కేవలం మూడు మాత్రమే ఉన్నాయి.
బొగ్గు వెలికితీతకు పైన ఉండే మట్టి, రాళ్ల పొరలను (ఓవర్బర్డెన్) తొలగించే నిష్పత్తి కూడా మహానదికి అనుకూలంగా ఉంది. ఇక్కడ ప్రతి టన్ను బొగ్గుకు 1.5 క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టిని మాత్రమే తొలగించాల్సి వస్తుండగా, ఎస్ఈసీఎల్లో 2.06, కోల్ ఇండియాలో 2.58 క్యూబిక్ మీటర్లుగా ఉంది. ఎఫ్వై26లో కాంట్రాక్టర్లే 157 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గును ఉత్పత్తి చేయడంతో పాటు 88 శాతం ఓవర్బర్డెన్ పనులను పూర్తి చేశారు. ఫలితంగా ఒక్కో శాశ్వత ఉద్యోగి సగటు ఉత్పత్తి మహానదిలో 10,636 టన్నులుగా ఉండగా, ఎస్ఈసీఎల్లో 4,958 టన్నులు, కోల్ ఇండియాలో 3,622 టన్నులుగానే ఉంది.
వృద్ధి మందగమనం.. మళ్లీ చిగురిస్తున్న ఆశలు
2026 ఏప్రిల్ నాటికి మహానది వద్ద 9,840 మిలియన్ టన్నుల ధ్రువీకరించిన బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుత ఉత్పత్తి స్థాయి ప్రకారం చూస్తే మరో 45 ఏళ్లకు ఇవి సరిపోతాయి. అయినప్పటికీ, ఇటీవలి కాలంలో ఆదాయ వృద్ధి తగ్గుముఖం పట్టింది. నిర్వహణ ఆదాయం ఎఫ్వై24లో రూ.31,634 కోట్లు ఉండగా, ఎఫ్వై25లో రూ.31,353 కోట్లకు, ఎఫ్వై26లో రూ.30,550 కోట్లకు తగ్గింది. ఇదే సమయంలో నికర లాభం రూ.11,842 కోట్ల నుంచి రూ.10,825 కోట్లకు, ఆపై రూ.10,698 కోట్లకు పడిపోయింది.
ఎఫ్వై26 అమ్మకాల్లో 82 శాతం ఇంధన సరఫరా ఒప్పందాల (ఎఫ్ఎస్ఏ) ద్వారానే జరిగాయి. కోల్ ఇండియా నిర్ణయించే ఈ ధరల వద్ద సగటు రాబడి తగ్గడం, మరోవైపు ఎక్కువ లాభాలనిచ్చే ఈ-వేలం (E-auction) ధరలు కూడా క్షీణించడం ఇందుకు కారణమైంది. అయితే, ఎఫ్వై27 తొలి అర్ధభాగంలో (H1) ఆశాజనక సంకేతాలు కనిపించాయి. వార్షిక ప్రాతిపదికన ఆదాయం 9.3 శాతం పెరిగి రూ.16,093 కోట్లకు చేరగా, నికర లాభం 6.7 శాతం వృద్ధితో రూ.4,881 కోట్లుగా నమోదైంది. ఈ రికవరీ ముందుముందు కొనసాగుతుందా లేదా అన్నది వేచి చూడాలి.
ఇన్వెస్టర్ల ముందున్న ప్రధాన రిస్క్లు ఏమిటి?
ఈ పెట్టుబడిలో అతిపెద్ద నిర్మాణాత్మక రిస్క్ మాతృసంస్థ కోల్ ఇండియాపై ఆధారపడటమే. ఎఫ్ఎస్ఏ ధరలతో పాటు డివిడెండ్ చెల్లింపులు, మూలధన కేటాయింపు నిర్ణయాలపై కోల్ ఇండియాకు పూర్తి నియంత్రణ ఉంది. పైగా ఇది పూర్తిగా ఓఎఫ్ఎస్ కావడంతో ఐపీఓ ద్వారా వచ్చే రూ.8,981 కోట్లలో ఒక్క రూపాయి కూడా మహానది ఖాతాలోకి వెళ్లదు.. మొత్తం సొమ్ము కోల్ ఇండియాకే చెందుతుంది.
ఐపీఓ తర్వాత కూడా కోల్ ఇండియా వద్ద 90 శాతం వాటా ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వం మరిన్ని వాటాలను విక్రయిస్తుందన్న అంచనాలు (సప్లై ఓవర్హ్యాంగ్) షేరు ధరపై ఒత్తిడి పెంచవచ్చు. ప్రభుత్వ వాటా విక్రయ భయాలతో ఎల్ఐసీ (LIC) షేరు ఏళ్ల తరబడి ఒకే పరిధిలో కదలాడిన తీరును ఇక్కడ గుర్తుచేసుకోవాలి. అలాగే ఎఫ్వై26 ఆదాయంలో 55.9 శాతం వాటా టాప్-10 వినియోగదారుల నుంచే వచ్చింది. మొత్తం బొగ్గు అమ్మకాల్లో 68.6 శాతం విద్యుత్ సంస్థలకే వెళ్తోంది. దీర్ఘకాలంలో పునరుత్పాదక ఇంధన వైపు దేశం అడుగులు వేయడం కూడా బొగ్గు కంపెనీలకు సవాలే.
తక్షణ ముప్పు విషయానికి వస్తే, రాష్ట్ర ఖనిజ సుంకాల (స్టేట్ మినరల్ లెవీస్) భారం పడే అవకాశం ఉంది. ఈ రూపంలో మహానదిపై రూ.31,228 కోట్ల మేర భారం పడొచ్చని కోల్ ఇండియా న్యాయ బృందం అంచనా వేసింది. ఇది సంస్థ ఎఫ్వై26 నికర లాభానికి దాదాపు మూడు రెట్లు ఎక్కువ. ప్రస్తుతం ఇది ఖరారైన డిమాండ్ కాకపోయినా, భవిష్యత్తులో భారీ మొత్తంలో చెల్లించాల్సి వస్తే కంపెనీ ఆర్థిక పరిస్థితిపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. దీనికి తోడు పర్యావరణ అనుమతుల పరిమితికి మించి ఉత్పత్తి చేశారంటూ రూ.2,864 కోట్ల డిమాండ్ నోటీసులు కూడా ఉన్నాయి. వీటిపై కంపెనీ న్యాయపోరాటం చేస్తోంది.
ధర సహేతుకంగానే ఉందా?
గరిష్ఠ ధర (రూ.136) వద్ద మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ షేరు ఎఫ్వై26 ఆదాయాల ఆధారంగా 8.4 రెట్లు (P/E) వాల్యుయేషన్ వద్ద లభిస్తోంది. తోటి కంపెనీల సగటు 11.6 రెట్లుగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఇది తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. 35 శాతం నికర లాభాల మార్జిన్, భారీ బొగ్గు నిల్వలు, నామమాత్రపు అప్పులు, బలమైన నగదు ప్రవాహం, కోల్ ఇండియా తరహాలో ఆకర్షణీయమైన డివిడెండ్ చెల్లించే సామర్థ్యం ఈ షేరుకు ప్రధాన బలాలు.
మరోవైపు, భవిష్యత్తులో వాటా విక్రయాల ఒత్తిడి, వరుసగా రెండేళ్ల పాటు క్షీణించిన వృద్ధి, ధరల నిర్ణయంలో స్వతంత్రత లేకపోవడం, భారీ పన్ను వివాదాల ముప్పు వంటి అంశాలను ఇన్వెస్టర్లు నిశితంగా బేరీజు వేసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More