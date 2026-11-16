మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ ఐపీఓ.. డివిడెండ్ల వర్షం కురిపిస్తుందా?
కోల్ ఇండియా అనుబంధ సంస్థ మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ రూ. 8,981 కోట్ల ఐపీఓ నవంబర్ 19న ప్రారంభం కానుంది. డివిడెండ్ల చెల్లింపుల్లో కోల్ ఇండియాకు ఉన్న ఘన చరిత్ర నేపథ్యంలో, ఈ కొత్త ఐపీఓలో మదుపర్లకు దక్కే డివిడెండ్ అవకాశాలు, ఉన్నతాధికారి వెల్లడించిన కీలక వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
స్టాక్ మార్కెట్ మదుపర్లు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మరో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఐపీఓ సబ్స్క్రిప్షన్కు సిద్ధమైంది. మహారత్న హోదా కలిగిన కోల్ ఇండియా అనుబంధ సంస్థ 'మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ లిమిటెడ్' (ఎంసీఎల్) తొలి పబ్లిక్ ఆఫర్ (ఐపీఓ) ఈ వారమే మార్కెట్లోకి అడుగుపెడుతోంది. పూర్తిగా ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (ఓఎఫ్ఎస్) పద్ధతిలో వస్తున్న ఈ ఇష్యూ ద్వారా మాతృసంస్థ కోల్ ఇండియా తనకున్న 10 శాతం వాటాను విక్రయించనుంది. ఇందుకోసం గరిష్ఠంగా 66.18 కోట్ల ఈక్విటీ షేర్లను మదుపర్లకు అందుబాటులో ఉంచుతోంది.
సాధారణంగా ప్రభుత్వ రంగ బొగ్గు సంస్థలంటే మదుపర్లకు మంచి డివిడెండ్లు ఇచ్చే కంపెనీలుగా పేరుంది. వాటాదారులకు నిలకడగా డివిడెండ్లు చెల్లించడంలో కోల్ ఇండియాకు ఘనమైన రికార్డు ఉంది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి కోల్ ఇండియా వరుసగా 16 ఆర్థిక సంవత్సరాల పాటు వాటాదారులకు డివిడెండ్లను పంపిణీ చేసి తన సత్తా చాటింది. ఇప్పుడు దాని అనుబంధ సంస్థ మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ సైతం స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్టింగ్కు సిద్ధమవుతుండటంతో, భవిష్యత్తులో ఈ కంపెనీ ఇచ్చే డివిడెండ్లపైనే మదుపర్ల దృష్టి కేంద్రీకృతమైంది.
మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ డివిడెండ్ విధానం, చరిత్ర
లిస్టింగ్ తర్వాత భవిష్యత్తులో కంపెనీ డివిడెండ్లు చెల్లించే సామర్థ్యం పలు అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుందని మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ తన రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ (ఆర్హెచ్పీ)లో స్పష్టం చేసింది. కంపెనీ ఆర్థిక పరిస్థితి, కార్యకలాపాల ఫలితాలు, నగదు ప్రవాహాలు, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరాలు, మూలధన వ్యయాలు (క్యాపెక్స్), ఆర్థిక ఒప్పందాల నిబంధనలను బట్టి డివిడెండ్ చెల్లింపులు ఉంటాయని పేర్కొంది.
గత మూడు ఆర్థిక సంవత్సరాలుగా మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ తన మాతృసంస్థ, ఏకైక వాటాదారు అయిన కోల్ ఇండియాకు నగదు రూపంలో డివిడెండ్లను చెల్లిస్తూ వస్తోంది. ఐపీఓ లిస్టింగ్ పూర్తయిన తర్వాత సాధారణ పబ్లిక్ మదుపర్లు కూడా కంపెనీలో ప్రత్యక్ష వాటాదారులుగా మారతారు. దీంతో భవిష్యత్తులో ఎంసీఎల్ ప్రకటించే ఏ నగదు డివిడెండ్ అయినా, అర్హులైన పబ్లిక్ వాటాదారులకు వారి వాటాల నిష్పత్తి ప్రకారం పంపిణీ అవుతుంది.
డివిడెండ్ అంచనాలపై కోల్ ఇండియా డైరెక్టర్ ఏమన్నారంటే?
మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ భవిష్యత్ డివిడెండ్ ప్రయాణంపై కోల్ ఇండియా డైరెక్టర్ (ఫైనాన్స్) ముఖేష్ అగర్వాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఎన్బీసీ టీవీ-18కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన సంస్థ ఆర్థిక ప్రణాళికలను వివరించారు. "మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ సుమారు రూ. 12,000 కోట్ల నికర నగదు నిల్వలను (నెట్ క్యాష్ అక్రూవల్స్) ఆర్జించే అవకాశం ఉంది. ఇందులో సుమారు రూ. 3,000 కోట్లను మూలధన వ్యయాల కోసం కేటాయిస్తాం" అని ముఖేష్ అగర్వాల్ తెలిపారు. మిగిలిన మొత్తాన్ని వాటాదారులకు డివిడెండ్ రూపంలో పంపిణీ చేసేందుకు అందుబాటులో ఉంచే అవకాశం ఉందని ఆయన సంకేతాలిచ్చారు.
ఐపీఓ ధరల శ్రేణి, ముఖ్య తేదీలు ఇవే
మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ రూ. 8,981 కోట్ల ఐపీఓ సబ్స్క్రిప్షన్ నవంబర్ 19న ప్రారంభమై నవంబర్ 23న ముగుస్తుంది. ఈ ఇష్యూ కోసం కంపెనీ ఒక్కో షేరు ధరల శ్రేణిని (ప్రైస్ బ్యాండ్) రూ. 129 నుంచి రూ. 136 మధ్య నిర్ణయించింది.
ఈ ఏడాది పబ్లిక్ ఇష్యూకు వస్తున్న కోల్ ఇండియా మూడో అనుబంధ సంస్థగా ఎంసీఎల్ నిలవనుంది. ఇప్పటికే జనవరిలో భారత్ కోకింగ్ కోల్ లిమిటెడ్ను కోల్ ఇండియా స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ చేయగా, మార్చిలో సెంట్రల్ మైన్ ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ లిమిటెడ్ ఐపీఓ ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు ఎంసీఎల్ వంతు రావడంతో మదుపర్లలో ఆసక్తి నెలకొంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More