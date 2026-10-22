Mahindra Bolero : మరింత రఫ్ అండ్ టఫ్గా మహీంద్రా బొలేరో- బోల్డ్ ఎడిషన్ హైలైట్స్ ఇవి..
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో అపారమైన ఆదరణ కలిగిన మహీంద్రా బొలేరో సరికొత్త 'బోల్డ్ ఎడిషన్' రూపంలో ముందుకొచ్చింది. ఆకర్షణీయమైన బ్రాంజ్ థీమ్, రియర్ పార్కింగ్ కెమెరాతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ వివరాలు ఇవే..
భారతీయ వాహన రంగంలో సుదీర్ఘ కాలంగా తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని చెలాయిస్తున్న మోడళ్లలో 'మహీంద్రా బొలేరో' ఒకటి. ప్రత్యేకించి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని గ్రామీణ, రవాణా రంగాల్లో బొలేరోకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఎంతటి క్లిష్టమైన రహదారులపైనైనా సునాయాసంగా ప్రయాణించే దీని నమ్మకమైన పనితనం, తక్కువ నిర్వహణ వ్యయం నాటి నుంచి నేటి వరకు కొనుగోలుదారులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటూనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ ఐకానిక్ ఎస్యూవీకి మరింత స్టైలిష్ లుక్ జోడిస్తూ మహీంద్రా సంస్థ సరికొత్త ‘బొలేరో బోల్డ్ ఎడిషన్’ యాక్సెసరీ ప్యాకేజీని మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది.
రఫ్ అండ్ టఫ్ ఇమేజ్ను కాపాడుకుంటూనే, ఆధునిక కస్టమర్ల అభిరుచులకు తగినట్లుగా వాహన ఎక్స్టీరియర్, అంతర్గత రూపాల్లో కొన్ని ప్రీమియం మార్పులు చేశారు.
మహీంద్రా బొలేరో బోల్డ్ ఎడిషన్ బ్రాంజ్ థీమ్తో కొత్త రూపు..
సాధారణ బొలేరోతో పోలిస్తే ఈ బోల్డ్ ఎడిషన్ చూడటానికి ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. వాహనం ముందు భాగాన (ఫ్రంట్ గ్రిల్), అల్లాయ్ వీల్స్పై ప్రత్యేకంగా అందించిన బ్రాంజ్ (కంచు) రంగు మెరుగులు కారుకు ప్రీమియం లుక్ను తెచ్చిపెట్టాయి. కారు ఇరువైపులా అదనపు బాడీ క్లాడింగ్, పైన రూఫ్ రైల్స్ను అమర్చారు.
ఈ మార్పులు చేసినప్పటికీ, బొలేరోకు గుర్తింపు తెచ్చిన బాక్సీ షేప్, ఎత్తైన బాడీ నిర్మాణం, కంపాక్ట్ సైజును యథాతథంగా కొనసాగించారు. ఈ ఎస్యూవీ పొడవు 3,995 ఎంఎం, వెడల్పు 1,745 ఎంఎం, ఎత్తు 1,880 ఎంఎం ఉండగా, చక్రాల మధ్య దూరం (వీల్బేస్) 2,680 ఎంఎంగా ఉంది. ఇరుకైన వీధులు, గతుకుల రోడ్లపై ప్రయాణించడానికి ఈ కొలతలు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటాయి.
మహీంద్రా బొలేరో బోల్డ్ ఎడిషన్- క్యాబిన్..
బాహ్య రూపులోనే కాకుండా ఈ మహీంద్రా బొలేరో బోల్డ్ ఎడిషన్ లోపల (ఇంటీరియర్) కూడా బ్రాంజ్ థీమ్ను కొనసాగించారు. నలుపు రంగు లెథరెట్ సీట్లపై కంచు రంగు కుట్లు, డిజైన్ తోటి క్యాబిన్ వాతావరణాన్ని విలాసవంతంగా తీర్చిదిద్దారు.
ఇక ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, వినియోగదారులు చాలా కాలంగా కోరుకుంటున్న రియర్ పార్కింగ్ కెమెరాను ఈ బోల్డ్ ఎడిషన్లో అదనంగా చేర్చారు. దీనివల్ల ఇరుకైన ప్రదేశాల్లో కారును పార్కింగ్ చేయడం మరింత తేలికవుతుంది. దీనితో పాటుగా 7-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, స్టీరింగ్పై ఆడియో కంట్రోల్స్, టైప్-సి యుఎస్బి ఛార్జింగ్ పోర్ట్, పవర్ విండోస్, సెంట్రల్ లాకింగ్, రిమోట్ లాకింగ్ సౌకర్యాలు లభిస్తున్నాయి.
మహీంద్రా బొలేరో బోల్డ్ ఎడిషన్- ఇంజిన్..
సాంకేతిక ఆధారిత పనితీరులో మహీంద్రా ఎలాంటి మార్పులూ చేయలేదు. సమర్థవంతమైన 1.5-లీటర్ mHawk75 3-సిలిండర్ టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్ను ఇందులో అమర్చారు. ఇది 3,600 ఆర్పీఎం వద్ద 76 పీఎస్ పవర్, 1,600 - 2,200 ఆర్పీఎం వద్ద 210 ఎన్ఎమ్ పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ ద్వారా వెనుక చక్రాలకు పవర్ సరఫరా అవుతుంది.
ఎంతటి భారమైన లోడ్నైనా మోయడానికి వీలుగా వెనుక భాగంలో రిజిడ్ యాక్సిల్, లీఫ్ స్ప్రింగ్ సస్పెన్షన్ వ్యవస్థను ఇచ్చారు. ముందు భాగంలో కాయిల్ స్ప్రింగ్ స్వతంత్ర సస్పెన్షన్ ఉంది. బ్రేకింగ్ కోసం ముందు డిస్క్ బ్రేక్లు, వెనుక డ్రమ్ బ్రేక్లు పనిచేస్తాయి. భద్రత పరంగా ఆంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ఏబీఎస్), డ్యూయల్ ఫ్రంట్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, సీట్బెల్ట్ రిమైండర్లను ప్రామాణికంగా అందించారు.
మహీంద్రా బొలేరో బోల్డ్ ఎడిషన్- వేరియంట్ల వారీగా ధరలు..
మహీంద్రా బొలేరో ప్రామాణిక శ్రేణి ప్రస్తుతం ప్రారంభ వేరియంట్ 'బీ4' రూ.8.57 లక్షల నుంచి టాప్-ఎండ్ 'బీ8' రూ.9.99 లక్షల మధ్య అందుబాటులో ఉంది (ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు).
బొలేరో బీ4: రూ. 8.57 లక్షలు
బొలేరో బీ6: రూ. 9.37 లక్షలు
బొలేరో బీ6(ఓ): రూ. 9.69 లక్షలు
బొలేరో బీ8: రూ. 9.99 లక్షలు
ఈ బోల్డ్ ఎడిషన్ యాక్సెసరీ ప్యాకేజ్ ధరను మహీంద్రా త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించనుంది. తమ పాత బొలేరోకు స్టైలిష్ లుక్ ఇవ్వాలనుకునే వారికి లేదా కొత్తగా కొనుగోలు చేస్తూ ప్రత్యేకంగా కనిపించాలనుకునే వారికి ఈ మోడల్ మంచి ఎంపికగా నిలుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More