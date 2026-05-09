Mahindra Bolero : షాకిచ్చిన మహీంద్రా! బొలెరో మోడల్స్ ధరల పెంపు- ఎంతంటే..
Mahindra cars price hike : ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా తన ఐకానిక్ బొలెరో శ్రేణి కార్ల ధరలను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. పెరిగిన తయారీ ఖర్చుల దృష్ట్యా క్లాసిక్, నియో, నియో ప్లస్ మోడళ్లపై గరిష్టంగా రూ. 26,500 వరకు ధరలు పెరిగాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
Cars price hike news : పల్లెటూరి కఠినమైన దారులైనా, పట్టణ ప్రాంతాల్లో భారీ లోడ్లతో ప్రయాణించడానికైనా సామాన్యులు, ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు ఎంచుకునే మొదటి ఆప్షన్ 'బొలెరో'! ఇంతటి నమ్మకమైన బొలెరో శ్రేణి కార్ల ధరలను మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా సంస్థ ఒక్కసారిగా పెంచేసింది. పెరుగుతున్న ఇన్పుట్ ఖర్చుల (తయారీ వ్యయం) ప్రభావంతో క్లాసిక్, నియో, నియో ప్లస్ మోడళ్ల ధరలను పెంచుతున్నట్లు కంపెనీ తాజాగా ప్రకటించింది. ఈ పెంపు వెంటనే అమల్లోకి రానుంది.
ఏ మోడల్పై ఇప్పుడు ఎంత ఎక్కువ ఖర్చు చేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
మహీంద్రా బొలెరో క్లాసిక్..
దశాబ్దాలుగా నమ్మకానికి మారుపేరుగా నిలిచిన బొలెరో క్లాసిక్ మోడల్పై ధరల ప్రభావం ఇలా ఉంది. ఇది బీ4, బీ6, బీ6 (ఓ), బీ8 అనే నాలుగు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
బీ4 వేరియంట్: బేస్ వేరియంట్ అయిన బీ4పై కేవలం రూ. 500 మాత్రమే పెంచారు. దీంతో దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 7.99 లక్షల వద్దే స్థిరంగా ఉంది.
బీ6 వేరియంట్: దీనిపై రూ. 25,500 భారీగా పెరిగింది.
బీ6 (ఓ) వేరియంట్: ఈ మొత్తం శ్రేణిలోనే అత్యధికంగా రూ. 26,500 ధర పెరిగింది.
బీ8 వేరియంట్: టాప్-ఎండ్ మోడల్ అయిన దీని ధర రూ. 21,500 పెరిగి, ఇప్పుడు రూ. 9.90 లక్షలకు చేరుకుంది.
ఈ మోడళ్లన్నీ 1.5-లీటర్ mHAWK 75 డీజిల్ ఇంజిన్తో, ఐదు-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో పనిచేస్తాయి.
మహీంద్రా బొలెరో నియో..
ఆధునిక డిజైన్, పటిష్టమైన బాడీతో అలరించే బొలెరో నియో ఎస్యూవీలో మొత్తం ఐదు వేరియంట్లు (ఎన్4, ఎన్8, ఎన్10 (ఆర్), ఎన్11, ఎన్10 (ఓ)) ఉన్నాయి.
ఎన్4 వేరియంట్: ఎంట్రీ లెవల్ వేరియంట్ అయిన ఎన్4 పై రూ. 15,500 ధర పెరిగింది.
ఇతర వేరియంట్లు: ఎన్8 మోడల్తో పాటు మిగిలిన అన్ని వేరియంట్లపై రూ. 5,000 చొప్పున ధర పెంచారు.
ప్రస్తుతం బొలెరో నియో ప్రారంభ ధర రూ. 8.84 లక్షల నుంచి మొదలవుతోంది. ఇందులో 1.5-లీటర్ mHAWK 100 డీజిల్ ఇంజిన్ను అమర్చారు.
మహీంద్రా బొలెరో నియో ప్లస్..
ఎక్కువ మంది ప్రయాణించడానికి, భారీ లోడ్లు మోయడానికి అనువైన మహీంద్రా నియో ప్లస్ మోడల్ పీ4, పీ10 వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
పీ4 వేరియంట్: బేస్ వేరియంట్పై రూ. 9,500 పెరిగింది.
పీ10 వేరియంట్: దీనిపై రూ. 4,500 మేర ధర పెరిగింది.
ఈ కారులో స్కోర్పియో క్లాసిక్ ఫ్యామిలీకి చెందిన శక్తివంతమైన 2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ను వాడారు. ప్రస్తుతం దీని ధరలు రూ. 10.99 లక్షల నుంచి రూ. 11.99 లక్షల మధ్య (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉన్నాయి.
సింప్లిసిటీ, డ్యూరబిలిటీ (మన్నిక) కోరుకునే కస్టమర్లకు ఇప్పటికీ క్లాసిక్ మోడల్ అందుబాటు ధరలో ఉంది. అయితే, ట్రావెల్ బిజినెస్ నడిపే ఫ్లీట్ మేనేజర్లు, తమ ప్రాఫిట్ మార్జిన్లు తగ్గకుండా ఉండాలంటే, ధరలు మరింత పెరగకముందే కొత్త వాహనాలను కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమమని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
