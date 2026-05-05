    Skoda Epiq EV : స్కోడా నుంచి ఎంట్రీ లెవల్​ ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ- అదిరిపోయే ఇంటీరియర్ లుక్​తో!

    Skoda Epiq EV : ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ స్కోడా తన రాబోయే ఎలక్ట్రిక్ కాంపాక్ట్ ఎస్​యూవీ 'ఎపిక్' ఇంటీరియర్ డిజైన్‌ను తాజాగా వెల్లడించింది. కంపెనీ నుంచి రానున్న అత్యంత చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ కారుగా ఇది నిలవనుంది. మే 19న జ్యూరిచ్‌లో ఈ కారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అరంగేట్రం చేయనుంది.

    Published on: May 05, 2026 4:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు (ఈవీ) పెరుగుతున్న ఆదరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని స్కోడా తన సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్​యూవీ 'ఎపిక్'ని సిద్ధం చేస్తోంది. వచ్చే ఏడాది నాటికి తన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల పోర్ట్‌ఫోలియోను రెట్టింపు చేయాలనే లక్ష్యంలో భాగంగా ఈ కారును కంపెనీ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. మే 19, 2026న జ్యూరిచ్ వేదికగా దీనిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్​పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    స్కోడా ఎపిక్ ఈవీ ఇంటీరియర్..
    మురిపించే ఇంటీరియర్.. 'మోడరన్ సాలిడ్' డిజైన్:

    స్కోడా విడుదల చేసిన ఇంటీరియర్ స్కెచ్‌లు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. ఈ స్కోడా ఎపిక్ ఎలక్ట్రిక్ కారు ‘మోడరన్ సాలిడ్’ అనే సరికొత్త డిజైన్ ఫిలాసఫీతో రూపొందింది. ఇది కారు లోపలి భాగాన్ని చాలా సింపుల్‌గా, విశాలంగా కనిపించేలా చేస్తుంది.

    డ్యాష్‌బోర్డ్: పాతకాలపు డ్యాష్‌బోర్డ్ సెటప్‌కు భిన్నంగా, ఇందులో సమాంతర లేఅవుట్‌ను ఉపయోగించారు. దీనివల్ల కారు లోపల ఎక్కువ స్థలం ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది.

    లైటింగ్: కారులో ప్రయాణించే వారికి ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతిని ఇవ్వడానికి 'యాంబియంట్ లైటింగ్'ను అమర్చారు. కారులోని ఫంక్షన్‌లను సులభంగా ఆపరేట్ చేసేలా నియంత్రణ బటన్లను డిజైన్ చేశారు.

    స్కోడా ఎపిక్ ఈవీ- ప్రాక్టికల్ ఫీచర్లు..

    ఒక ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీకి ఉండాల్సిన అన్ని హంగులను స్కోడా ఇందులో పొందుపరిచింది.

    సెంటర్ కన్సోల్‌లో స్మార్ట్‌ఫోన్ల కోసం వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉంది.

    స్టోరేజ్ కోసం ఎక్కువ ఖాళీ స్థలాన్ని కేటాయించారు.

    పర్యావరణ హితం కోసం ఈ కారు ఇంటీరియర్‌లో 'సస్టైనబుల్ మెటీరియల్స్' వాడటం విశేషం.

    స్కోడా ఎపిక్ ఈవీ- మార్కెట్​లో దీని స్థానం ఏంటి?

    స్కోడా ఎపిక్ ఒక ఎంట్రీ-లెవల్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్​యూవీ. అంటే ఇది తక్కువ ధరలో ఎక్కువ మందికి అందుబాటులో ఉండేలా రానుంది. యూరప్‌లోని అర్బన్ కార్ ఫ్యామిలీలో భాగంగా వోక్స్‌వ్యాగన్ గ్రూప్ దీనిని అభివృద్ధి చేస్తోంది. 2026 నాటికి స్కోడా తన ఎలక్ట్రిక్ శ్రేణిని విస్తరించడంలో ఈ మోడల్ కీలక పాత్ర పోషించనుంది.

    తక్కువ ధర, అత్యాధునిక టెక్నాలజీ, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్‌తో రానున్న ఈ కారు ఎలక్ట్రిక్ వాహన ప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకోనుంది.

    స్కోడా ఎపిక్ ఈవీ ఇండియా లాంచ్, ధర, రేంజ్​ సహా ఇతర వివరాలపై సంస్థ స్పందించాల్సి ఉంటుంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

