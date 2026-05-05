Skoda Epiq EV : స్కోడా నుంచి ఎంట్రీ లెవల్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ- అదిరిపోయే ఇంటీరియర్ లుక్తో!
Skoda Epiq EV : ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ స్కోడా తన రాబోయే ఎలక్ట్రిక్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ 'ఎపిక్' ఇంటీరియర్ డిజైన్ను తాజాగా వెల్లడించింది. కంపెనీ నుంచి రానున్న అత్యంత చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ కారుగా ఇది నిలవనుంది. మే 19న జ్యూరిచ్లో ఈ కారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అరంగేట్రం చేయనుంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు (ఈవీ) పెరుగుతున్న ఆదరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని స్కోడా తన సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ 'ఎపిక్'ని సిద్ధం చేస్తోంది. వచ్చే ఏడాది నాటికి తన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల పోర్ట్ఫోలియోను రెట్టింపు చేయాలనే లక్ష్యంలో భాగంగా ఈ కారును కంపెనీ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. మే 19, 2026న జ్యూరిచ్ వేదికగా దీనిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
మురిపించే ఇంటీరియర్.. 'మోడరన్ సాలిడ్' డిజైన్:
స్కోడా విడుదల చేసిన ఇంటీరియర్ స్కెచ్లు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. ఈ స్కోడా ఎపిక్ ఎలక్ట్రిక్ కారు ‘మోడరన్ సాలిడ్’ అనే సరికొత్త డిజైన్ ఫిలాసఫీతో రూపొందింది. ఇది కారు లోపలి భాగాన్ని చాలా సింపుల్గా, విశాలంగా కనిపించేలా చేస్తుంది.
డ్యాష్బోర్డ్: పాతకాలపు డ్యాష్బోర్డ్ సెటప్కు భిన్నంగా, ఇందులో సమాంతర లేఅవుట్ను ఉపయోగించారు. దీనివల్ల కారు లోపల ఎక్కువ స్థలం ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది.
లైటింగ్: కారులో ప్రయాణించే వారికి ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతిని ఇవ్వడానికి 'యాంబియంట్ లైటింగ్'ను అమర్చారు. కారులోని ఫంక్షన్లను సులభంగా ఆపరేట్ చేసేలా నియంత్రణ బటన్లను డిజైన్ చేశారు.
స్కోడా ఎపిక్ ఈవీ- ప్రాక్టికల్ ఫీచర్లు..
ఒక ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీకి ఉండాల్సిన అన్ని హంగులను స్కోడా ఇందులో పొందుపరిచింది.
సెంటర్ కన్సోల్లో స్మార్ట్ఫోన్ల కోసం వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉంది.
స్టోరేజ్ కోసం ఎక్కువ ఖాళీ స్థలాన్ని కేటాయించారు.
పర్యావరణ హితం కోసం ఈ కారు ఇంటీరియర్లో 'సస్టైనబుల్ మెటీరియల్స్' వాడటం విశేషం.
స్కోడా ఎపిక్ ఈవీ- మార్కెట్లో దీని స్థానం ఏంటి?
స్కోడా ఎపిక్ ఒక ఎంట్రీ-లెవల్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ. అంటే ఇది తక్కువ ధరలో ఎక్కువ మందికి అందుబాటులో ఉండేలా రానుంది. యూరప్లోని అర్బన్ కార్ ఫ్యామిలీలో భాగంగా వోక్స్వ్యాగన్ గ్రూప్ దీనిని అభివృద్ధి చేస్తోంది. 2026 నాటికి స్కోడా తన ఎలక్ట్రిక్ శ్రేణిని విస్తరించడంలో ఈ మోడల్ కీలక పాత్ర పోషించనుంది.
తక్కువ ధర, అత్యాధునిక టెక్నాలజీ, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్తో రానున్న ఈ కారు ఎలక్ట్రిక్ వాహన ప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకోనుంది.
స్కోడా ఎపిక్ ఈవీ ఇండియా లాంచ్, ధర, రేంజ్ సహా ఇతర వివరాలపై సంస్థ స్పందించాల్సి ఉంటుంది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More