Summer car care : నిప్పుల కొలిమిలా రోడ్లు! ఎండల్లో మీ కారు ప్రయాణం సేఫ్గా ఉండాలంటే ఇలా చేయండి..
Driving tips in summer : మీరు ఎక్కువగా కారులో ప్రయాణిస్తూ ఉంటారా? వేసవిలో కూడా కారు తీస్తుంటారా? అయితే ఇది మీకోసమే. హీట్వేవ్ నేపథ్యంలో ఉష్ణోగ్రతలు బెంబేలెత్తిస్తున్న వేళ మీకు ఉపయోగపడే డ్రైవింగ్ టిప్స్, కారు మెయిన్టైనెన్స్ని ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి. ఇవి మీకు కచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయి.
Heatwave driving tips : భారతదేశంలో ఎండలు మండుతున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయిని దాటి నిప్పుల వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నాయి. ఇలాంటి తీవ్రమైన హీట్వేవ్ సమయంలో బయటకు రావడమే ఒక సాహసమైతే, కారులో ప్రయాణించడం మరో సవాలు! ఎండలు కేవలం మనుషులపైనే కాదు, యంత్రాలపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ఇంజిన్ వేడెక్కడం, టైర్లు పగిలిపోవడం, ఏసీ మొరాయించడం వంటి సమస్యలు ఈ కాలంలోనే ఎక్కువగా ఎదురవుతాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే మీ కారు ప్రయాణం సురక్షితంగా సాగాలంటే నిపుణులు సూచిస్తున్న ఈ 10 చిట్కాలను తప్పక పాటించండి.
ఎండలు కారుపై చూపే ప్రభావం ఏంటి?
తీవ్రమైన ఎండ వల్ల కారులోని ప్రధాన భాగాలు ఒత్తిడికి గురవుతాయి. ఇంజిన్ సాధారణం కంటే ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ఎండలో పార్క్ చేసిన కారు లోపల ఉష్ణోగ్రత కేవలం నిమిషాల్లోనే బయట కంటే రెట్టింపు అవుతుంది. ఇది లోపల ఉన్న డాష్బోర్డ్, లెదర్ సీట్లు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను పాడు చేస్తుంది.
ఈ 10 టిప్స్ పాటించండి..
1. నీడ పట్టున పార్కింగ్
సాధ్యమైనంత వరకు కారును నీడలో లేదా కవర్డ్ పార్కింగ్లో ఉంచడానికి ప్రయత్నించండి. నేరుగా సూర్యరశ్మి తగిలితే కారు రంగు వెలిసిపోవడమే కాకుండా లోపల వేడి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. విండ్షీల్డ్ సన్షేడ్స్ వాడటం వల్ల లోపల వేడిని చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు.
2. ఏసీ వేసే ముందు కిటికీలు దించేయండి
కారు ఎండలో ఉన్నప్పుడు లోపల వేడి గాలి బంధీ అయి ఉంటుంది. మీరు కారు స్టార్ట్ చేయగానే ఏసీ వేయకండి. ముందుగా కిటికీలు దించేసి, కనీసం ఒక్క నిమిషం పాటు వేడి గాలి బయటకు వెళ్లేలా చూడండి. దీనివల్ల ఏసీ సిస్టమ్పై భారం తగ్గుతుంది. కారు త్వరగా చల్లబడుతుంది.
3. ఏసీని మెల్లగా పెంచండి
ఏసీ ఆన్ చేసిన వెంటనే అత్యంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో పెట్టకండి. దీనివల్ల కంప్రెసర్పై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. క్రమక్రమంగా ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించడం వల్ల ఇంధనం ఆదా అవ్వడమే కాకుండా ఏసీ ఎక్కువ కాలం మన్నుతుంది.
4. ఇంజిన్ ఉష్ణోగ్రతపై ఒక కన్ను వేయండి
ఎండల వల్ల ఇంజిన్ ఓవర్ హీట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. మీ కారు డాష్బోర్డ్లో ఉండే టెంపరేచర్ గేజ్ని గమనిస్తూ ఉండండి. కూలెంట్ స్థాయి తక్కువగా ఉంటే వెంటనే నింపండి. ప్రయాణంలో గేజ్ ఎరుపు రంగులోకి వస్తే, కారును వెంటనే పక్కకు ఆపి ఇంజిన్ చల్లబడే వరకు వేచి ఉండాలి.
5. టైర్ల ఒత్తిడి పరీక్షించండి
వేడికి గాలి వ్యాకోచిస్తుంది. ఎండల వల్ల టైర్లలో గాలి ఒత్తిడి పెరిగి, హైవేలపై ప్రయాణించేటప్పుడు టైర్లు పేలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే వేసవిలో వారానికి ఒకసారి టైర్ ప్రెజర్ను చెక్ చేయించుకోవడం ఉత్తమం.
6. పిల్లలను, పెంపుడు జంతువులను కారులో వదిలి వెళ్లకండి
ఇది చాలా ముఖ్యమైన హెచ్చరిక. కిటికీలు కొద్దిగా దించినా కూడా, పార్క్ చేసిన కారులో ఉష్ణోగ్రత ప్రాణాంతక స్థాయికి చేరుకుంటుంది. కేవలం ఐదు నిమిషాల పని ఉన్నా సరే, పిల్లలను లేదా పెంపుడు జంతువులను ఒంటరిగా కారులో వదిలి వెళ్లడం నేరం, ప్రమాదకరం!
7. వెంట మంచినీరు ఉంచుకోండి
కారులో ప్రయాణించేటప్పుడు డీహైడ్రేషన్ లేదా వడదెబ్బ తగిలే అవకాశం ఉంది. ట్రాఫిక్ జామ్లలో చిక్కుకున్నప్పుడు పరిస్థితి మరీ ఘోరంగా ఉంటుంది. అందుకే కారులో ఎప్పుడూ తగినంత మంచినీటిని ఉంచుకోండి.
8. ప్రయాణ సమయాన్ని ప్లాన్ చేసుకోండి
తీవ్రమైన ఎండ ఉండే మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 4 గంటల మధ్య లాంగ్ డ్రైవ్స్ మానుకోండి. వీలైతే తెల్లవారుజామున లేదా సాయంత్రం వేళల్లో ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకోవడం వల్ల కారుపై, మీపై భారం తగ్గుతుంది.
9. కారు ఇంటీరియర్ ప్రొటెక్షన్
డాష్బోర్డ్, స్టీరింగ్ వీల్స్ ఎండకు కాలిపోకుండా సీట్ కవర్లు లేదా టవల్స్ను ఉపయోగించండి. టచ్ స్క్రీన్లు నేరుగా ఎండలో ఉంటే పనితీరు మందగిస్తుంది, కాబట్టి వాటిపై సన్షేడ్ నీడ పడేలా చూడండి.
10. హెచ్చరిక సంకేతాలను విస్మరించకండి
కారు నుంచి వింత వాసనలు రావడం, ఏసీ సరిగ్గా పని చేయకపోవడం లేదా ఇంజిన్ శబ్దంలో మార్పులు కనిపిస్తే వెంటనే మెకానిక్ను సంప్రదించండి. ఎండలు చిన్న సమస్యను కూడా పెద్ద బ్రేక్డౌన్గా మారుస్తాయి.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More