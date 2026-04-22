Vitamin D Deficiency: ఎండ పుష్కలంగా ఉన్నా విటమిన్ 'డి' లోపమా? ఎముకలే కాదు.. ఈ సమస్యలు కూడా వస్తాయి జాగ్రత్త
Vitamin D Deficiency: భారతదేశంలో సూర్యరశ్మికి కొదవ లేకపోయినా, మెజారిటీ ప్రజలు విటమిన్ డి లోపంతో బాధపడుతున్నారు. ఇది కేవలం ఎముకలకే పరిమితం కాకుండా హార్మోన్లు, సంతానోత్పత్తి, రోగనిరోధక శక్తిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
Vitamin D Deficiency: విటమిన్ 'డి' అంటే కేవలం ఎముకల గట్టితనానికి మాత్రమే సంబంధించింది అని చాలామంది భావిస్తుంటారు. కానీ, వాస్తవానికి ఇది శరీరంలోని ప్రతి వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపే ఒక శక్తివంతమైన హార్మోన్ లాంటిది. సూర్యరశ్మి ధారాళంగా దొరికే మన దేశంలో కూడా విటమిన్ డి లోపం ఒక నిశ్శబ్ద మహమ్మారిలా విస్తరిస్తోంది. వింతగా అనిపించినా ఇది నిజం. మన జీవనశైలి మారడం, గంటల తరబడి ఏసీ గదులకే పరిమితం కావడంతో ఈ సమస్య జటిలమవుతోంది.
దీనిపై ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ అఖిలేష్ రాఠీ (ఆర్థోపెడిక్ నిపుణులు), డాక్టర్ శోభా గుప్తా (ఐవీఎఫ్ నిపుణులు) తమ విశ్లేషణను పంచుకున్నారు. విటమిన్ డి లోపాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే అది దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యాలకు ఎలా దారితీస్తుందో వారు వివరించారు.
ఎముకల పటుత్వమే కాదు.. త్వరగా కోలుకోవాలన్నా అదే కావాలి
సాధారణంగా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగి ఎముక విరిగినప్పుడు లేదా కీళ్ల నొప్పులు బాధిస్తున్నప్పుడు మనం కేవలం పెయిన్ కిల్లర్స్, ఫిజియోథెరపీపైనే దృష్టి పెడతాం. కానీ, శరీరంలో విటమిన్ డి తగినంత లేకపోతే క్యాల్షియం గ్రహించే శక్తి తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా ఎముకలు అతుక్కోవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. పదేపదే గాయాలు కావడం, కీళ్లలో నిరంతర నొప్పి ఉండటం వంటివి విటమిన్ డి లోపానికి సంకేతాలు. ఎముకల సాంద్రత (Bone Density) పెరగాలన్నా, గాయాల నుండి త్వరగా కోలుకోవాలన్నా ఈ విటమిన్ అత్యవసరం.
నీరసం, కండరాల నొప్పులకు అసలు కారణం ఇదే!
చాలామంది యువతలోనూ, వృద్ధుల్లోనూ తరచూ ఒళ్లు నొప్పులు, నీరసం కనిపిస్తుంటాయి. ఏ చిన్న పని చేసినా అలసిపోతుంటారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో రక్తపరీక్ష చేయిస్తే విటమిన్ డి లోపం బయటపడుతోంది. కండరాల సమన్వయం దెబ్బతినడం వల్ల వృద్ధులు అకస్మాత్తుగా పడిపోవడం, గాయపడటం వంటివి జరుగుతుంటాయి. దీనిని కేవలం వయస్సు రీత్యా వచ్చే సమస్యగా భావించకుండా, పోషకాహార లోపం కోణంలోనూ చూడాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
మహిళల ఆరోగ్యం.. హార్మోన్ల సమతుల్యత
మహిళల్లో హార్మోన్ల పనితీరుపై విటమిన్ డి ప్రభావం అపారంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నేటి కాలంలో మహిళలను వేధిస్తున్న పీసీఓఎస్ (PCOS), క్రమం లేని నెలసరి సమస్యల వెనుక విటమిన్ డి లోపం ఒక కారణంగా ఉంటోంది. సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యం (Fertility) పెరగడానికి కూడా ఈ విటమిన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది కేవలం ఎముకలకు సంబంధించిన పోషకం మాత్రమే కాదు, స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థను క్రమబద్ధీకరించే ఇంధనం లాంటిది.
గర్భధారణ, మెనోపాజ్ సమయంలో విస్మరించవద్దు
గర్భిణీ స్త్రీలలో విటమిన్ డి స్థాయిలు సరిగ్గా ఉండటం వల్ల అటు తల్లికి, ఇటు పుట్టబోయే బిడ్డకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. శిశువు ఎముకల నిర్మాణం సక్రమంగా జరగడానికి ఇది తోడ్పడుతుంది. అలాగే, మెనోపాజ్ దశకు చేరుకున్న మహిళల్లో సహజంగానే ఎముకల సాంద్రత తగ్గుతుంది. ఆ సమయంలో విటమిన్ డి లోపం తోడైతే 'ఆస్టియోపోరోసిస్' వంటి ప్రమాదకర పరిస్థితులు తలెత్తుతాయి.
రోగనిరోధక శక్తికి రక్షణ కవచం
శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని నియంత్రించడంలో విటమిన్ డి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది తక్కువగా ఉన్నవారిలో ఇన్ఫ్లమేషన్ (వాపులు) పెరగడం, తరచూ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడటం గమనించవచ్చు. ఏదైనా అనారోగ్యం నుంచి త్వరగా కోలుకునే శక్తిని కూడా శరీరం కోల్పోతుంది.
భారత్లో ఈ లోపం ఎందుకు ఎక్కువ?
మనం ఎండలో తిరిగే దేశమే అయినప్పటికీ, ఐటీ ఉద్యోగాలు, ఇండోర్ జీవనశైలి వల్ల శరీరానికి తగినంత సూర్యరశ్మి సోకడం లేదు. ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పులు కూడా దీనికి కారణమే. అయితే, విటమిన్ డి తక్కువగా ఉందని తెలిసి సొంతంగా మాత్రలు వాడటం ప్రమాదకరం. డాక్టర్ల సలహా మేరకు మాత్రమే సప్లిమెంట్లు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే విటమిన్ డి మోతాదు ఎక్కువైతే (Toxicity) అది ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):
విటమిన్ డి లోపం ఉన్నట్లు ఎలా గుర్తించాలి?
తరచుగా నీరసం రావడం, ఎముకలు, కండరాల నొప్పులు, గాయాలు త్వరగా మానకపోవడం, వెంట్రుకలు రాలడం వంటివి ప్రధాన లక్షణాలు. రక్త పరీక్ష (25-hydroxy vitamin D test) ద్వారా దీనిని ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవచ్చు.
సూర్యరశ్మి ద్వారా విటమిన్ డి ఎలా పొందాలి?
ఉదయం వేళ కనీసం 15 నుండి 20 నిమిషాల పాటు నేరుగా సూర్యరశ్మి తగిలేలా చూసుకోవాలి. అయితే చర్మం రంగు, వాతావరణాన్ని బట్టి ఈ సమయం మారుతుంటుంది.
విటమిన్ డి అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు ఏవి?
చేపలు, గుడ్డులోని సొన, పుట్టగొడుగులు, పాలు, పాల ఉత్పత్తుల్లో విటమిన్ డి లభిస్తుంది. అయితే కేవలం ఆహారం ద్వారా మాత్రమే తగినంత విటమిన్ డి పొందడం కష్టం కాబట్టి సూర్యరశ్మి అవసరం.
విటమిన్ డి సప్లిమెంట్లను నేరుగా వాడవచ్చా?
కూడదు. శరీరంలో విటమిన్ డి ఎంత తక్కువగా ఉందో డాక్టర్ నిర్ధారించిన తర్వాతే వారు సూచించిన మోతాదులో వాడాలి. అధిక మోతాదు తీసుకుంటే అది కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది.
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.