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    Mahindra Vision X : మహీంద్రా నుంచి మరో సంచలనం! విజన్ ఎక్స్​ ఎస్​యూవీ డిజైన్ పేటెంట్..

    Mahindra Vision X patent : మహీంద్రా తన కొత్త 'విజన్ ఎక్స్' కాన్సెప్ట్ ఎస్‌యూవీ డిజైన్ పేటెంట్‌ను భారత్‌లో నమోదు చేసింది. సబ్-4 మీటర్ల విభాగంలో రానున్న ఈ వాహనం పెట్రోల్, ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్లలో అందుబాటులోకి రానుంది. వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Aug 4, 2026, 10:44:31 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    భారతీయ ఆటో మొబైల్ దిగ్గజం మహీంద్రా.. దేశీయ మార్కెట్లోకి సరికొత్త వాహనాలను తీసుకురావడానికి వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కంపెనీ గతంలో ప్రదర్శించిన తన కాన్సెప్ట్ ఎస్‌యూవీ ‘విజన్ ఎక్స్’ డిజైన్ పేటెంట్‌ను భారత్‌లో అధికారికంగా నమోదు చేసింది.

    మహీంద్రా విజన్ ఎక్స్..
    మహీంద్రా విజన్ ఎక్స్..

    గత ఏడాది ఆగస్టులో విజన్ టీ, విజన్ ఎస్, విజన్ ఎస్‌ఎక్స్‌టీలతో పాటు విజన్ ఎక్స్ కాన్సెప్ట్‌ను ప్రపంచానికి మహీంద్రా పరిచయం చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే విజన్ టీ, విజన్ ఎస్‌ఎక్స్‌టీ, విజన్ ఎస్ మోడళ్ల డిజైన్ పేటెంట్లను ఫైల్ చేసిన మహీంద్రా.. విజన్ ఎస్ మోడల్‌ను రోడ్లపై ముమ్మరంగా టెస్టింగ్ చేస్తూ కనిపించింది. తాజాగా విజన్ ఎక్స్ డిజైన్ పేటెంట్ కూడా బయటకు రావడంతో ఈ కారు ఉత్పత్తి దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయని స్పష్టమవుతోంది.

    మహీంద్రా విజన్ ఎక్స్- ప్లాట్‌ఫామ్, పవర్‌ట్రెయిన్..

    గత ఏడాది ప్రదర్శించిన నాలుగు కాన్సెప్ట్ మోడళ్లలో విజన్ ఎక్స్ అత్యంత చిన్నదిగా కనిపించడంతో, ఇది సబ్-4 మీటర్ల (4 మీటర్ల కంటే తక్కువ పొడవున్న) ఎస్‌యూవీగా మార్కెట్లోకి రానుందని ఆటోమొబైల్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇది మహీంద్రా సరికొత్త 'NU_IQ' ప్లాట్‌ఫామ్‌పై ఆధారపడి రూపుదిద్దుకుంటోంది.

    మహీంద్రా పోర్ట్‌ఫోలియోలో ప్రస్తుతం ఉన్న ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ కంటే పైస్థానంలో దీనిని నిలపవచ్చు లేదా భవిష్యత్తులో దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మార్చే అవకాశం కూడా ఉంది. విభిన్న ఇంజిన్లకు అనుకూలించేలా ఈ మోడ్యులర్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను రూపొందించడం వల్ల, విజన్ ఎక్స్ పెట్రోల్/డీజిల్ (ఐసీఈ) వెర్షన్లతో పాటు పూర్తిస్థాయి ఎలక్ట్రిక్ (ఈవీ) అవతార్‌లోనూ లభించనుంది.

    మహీంద్రా విజన్ ఎక్స్- అధునాతన ఇంటీరియర్!

    సాధారణంగా కాన్సెప్ట్ మోడళ్లకు, పేటెంట్ డిజైన్లకు చాలా తేడా ఉంటుంది. కానీ మహీంద్రా నమోదు చేసిన ఈ డిజైన్ పేటెంట్ చూస్తే, గత ఏడాది ప్రదర్శించిన కాన్సెప్ట్ మోడల్‌కు చాలా దగ్గరగా ఉంది.

    • ఆకట్టుకునే స్పోర్టీ స్టైలింగ్
    • అగ్రెసివ్ లుక్‌ ఇచ్చే ఫ్రంట్ ఫాసియా
    • షార్ప్‌గా ఉన్న రియర్ ప్రొఫైల్, మస్క్యులర్ సైడ్ ప్రొఫైల్
    • ఆకర్షణీయమైన ఎక్స్‌టీరియర్ మిర్రర్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.

    ఇతర విజన్ కాన్సెప్ట్ మోడళ్ల లాగే ఈ విజన్ ఎక్స్ మోడల్‌ను కూడా ముంబై కాండివలీలోని ‘మహీంద్రా ఇండియా డిజైన్ స్టూడియో’, యూకేలోని ‘మహీంద్రా అడ్వాన్స్‌డ్ డిజైన్ యూరప్’ బృందాలు సంయుక్తంగా తీర్చిదిద్దాయి.

    ఇక ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే.. మహీంద్రా ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ కార్ అయిన బీఈ 6 నుంచి ఇది ప్రేరణ పొందింది. డ్యూయల్ స్క్రీన్ డిస్​ప్లే సెటప్, సరికొత్త స్టీరింగ్ వీల్ డిజైన్ ఇందులో కనిపించనున్నాయి. ధర విషయంలో ఇది బీఈ 6 కంటే తక్కువగా ఉండబోతున్నందున, కొన్ని ఫీచర్లను తగ్గించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కేబిన్ మాత్రం చాలా ప్రీమియమ్‌గా ఉండే అవకాశం ఉంది.

    మహీంద్రా విజన్ ఎక్స్- ఈవీ మోడలే ముందు!

    మహీంద్రా విజన్ ఎక్స్ ప్రయాణంలో మరో ఆసక్తికరమైన అంశం ఏమిటంటే.. దీని ఐసీఈ వెర్షన్ కంటే ముందే ఎలక్ట్రిక్ వేరియంట్‌ను మహీంద్రా మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇది ప్రస్తుతం సబ్-4 మీటర్ ఎలక్ట్రిక్ విభాగంలో ఉన్న ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ స్థానాన్ని భర్తీ చేసే అవకాశం ఉందనే ప్రచారం కూడా సాగుతోంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Mahindra Vision X : మహీంద్రా నుంచి మరో సంచలనం! విజన్ ఎక్స్​ ఎస్​యూవీ డిజైన్ పేటెంట్..
    Home/News/Mahindra Vision X : మహీంద్రా నుంచి మరో సంచలనం! విజన్ ఎక్స్​ ఎస్​యూవీ డిజైన్ పేటెంట్..
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