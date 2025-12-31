Edit Profile
    ఇంకొన్ని రోజుల్లో మహీంద్రా XUV 7XO లాంచ్​.. కొనాలా? వద్దా?

    కొత్త ఏడాదిలో ఎస్‌యూవీ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? మహీంద్రా అండ్​ మహీంద్రా సంస్థ 'XUV 7XO' ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తోంది. ఈ ఎస్​యూవీకి సంబంధించిన పలు కీలక ఫీచర్స్​, ముఖ్యమైన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 31, 2025 11:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మీరు 2026 జనవరిలో కొత్త ఎస్‌యూవీ కొనే ఆలోచనలో ఉన్నారా? అయితే మార్కెట్లో మీకు చాలా ఆప్షన్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న రెనాల్ట్ డస్టర్ రీ-ఎంట్రీ ఇస్తోంది. పర్యావరణంపై మక్కువ ఉంటే మారుతీ సుజుకీ నుంచి ‘ఈ విటారా’ ఎలక్ట్రిక్ కారు కూడా వస్తోంది. టాటా సియెర్రా బుకింగ్స్​ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి, హారియర్, సఫారి పెట్రోల్ మోడల్స్ డెలివరీలు కూడా జనవరి నుంచే మొదలుకానున్నాయి.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ..
    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ..

    అయితే, వీటన్నింటి మధ్య మహీంద్రా తన పాపులర్ ఎస్‌యూవీ ఎక్స్​యూవీ 700ని సరికొత్త హంగులతో 'ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ' పేరుతో లాంచ్ చేస్తోంది. మునుపటి కంటే మెరుగైన డిజైన్, లగ్జరీ ఇంటీరియర్స్, హై-టెక్ సేఫ్టీ ఫీచర్లతో ఇది రాబోతోంది. మరి ఈ కారు కొనాలా? వద్దా? కొన్ని కీలక విషయాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ- సరికొత్త లుక్.. అదిరిపోయే డిజైన్

    ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ చూడటానికి పాత ఎక్స్​యూవీ 700 మాదిరిగానే ఉన్నప్పటికీ, దీని ఎక్స్​టీరియర్​లో కీలక మార్పులు చేశారు. మహీంద్రా అప్ కమింగ్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల డిజైన్ శైలిని దీనికి జోడించారు. ముఖ్యంగా కొత్త ఎల్ఈడీ లైటింగ్ యూనిట్లు, స్టైలిష్ అలాయ్ వీల్స్‌తో ఈ కారు మరింత ఫ్రెష్‌గా కనిపించనుంది.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ- లగ్జరీ ఇంటీరియర్.. మూడు స్క్రీన్ల మ్యాజిక్!

    ఈ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ కారు లోపల అడుగుపెడితే మీకు ఒక ప్రీమియం ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. డ్యాష్‌బోర్డ్‌పై ఏకంగా మూడు స్క్రీన్లు ఉంటాయి. డ్రైవర్, మధ్యలో ఉండే ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ స్క్రీన్‌తో పాటు పక్కన కూర్చునే ప్యాసింజర్ కోసం ప్రత్యేకంగా మరో స్క్రీన్‌ను కేటాయించారు.

    బాస్ మోడ్: ఈ ఎస్​యూవీ వెనుక సీట్లో కూర్చునే వారు తమకు కావలసినంత లెగ్‌రూమ్ కోసం ముందు సీట్లను ఎలక్ట్రికల్ బటన్ ద్వారా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు.

    మౌంటింగ్ పాయింట్లు: వెనుక ప్యాసింజర్ల కోసం తమ సొంత స్క్రీన్లను అమర్చుకునేలా 'బీవైఓడీ' (బ్రింగ్​ యువర్​ ఓన్​ డిస్​ప్లే) సదుపాయం కల్పించారు.

    కొత్త స్టీరింగ్: టూ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ మీద మహీంద్రా లోగో వెలుగుతూ అద్భుతంగా ఉంటుంది.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ- అదిరిపోయే ఫీచర్లు.. భద్రతలో మేటి

    వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, మల్టీ-కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్ వంటి సౌకర్యాలతో పాటు ఈ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఎస్​యూవీలో భద్రతకు పెద్దపీట వేశారు.

    అడాస్​ లెవల్​ 2: మరింత సురక్షితమైన డ్రైవింగ్ కోసం లెవల్ 2 అడాస్ (అడాస్​) ప్యాకేజీని అందించే అవకాశం ఉంది.

    540-డిగ్రీ కెమెరా: కారు చుట్టూ ఏముందో 360 డిగ్రీల కంటే మెరుగ్గా, అంటే 540-డిగ్రీల వ్యూతో స్క్రీన్ పై చూడవచ్చు! ఇది డ్రైవింగ్‌ను మరింత సులభతరం చేస్తుంది.

    కేటగిరీవివరాలు
    ఇంజిన్లు2.0లీటర్​ టర్బో పెట్రోల్​, 2.2లీర్​ డీజిల్​
    పవర్​పెట్రోల్​ 197 హెచ్​పీ, డీజిల్​ 182 హెచ్​పీ
    టార్క్​పెట్రోల్​ 380 ఎన్​ఎం, డీజిల్​ 450 ఎన్​ఎం
    ట్రాన్స్​మిషన్​6 స్పీడ్​ మేన్యువల్​, 6 స్పీడ్​ ఆటోమేటిక్​
    డ్రైవ్​ట్రైన్​ఎఫ్​డబ్ల్యూడీ, ఏడబ్ల్యూడీ
    ఎక్స్​టీరియర్​ మార్పులుకొత్త గ్రిల్​, రివైజ్డ్​ బంపర్​, కొత్త డ్యూయెల్​ బ్యారెల్​ ఎల్​ఈడీ హెడ్​ల్యాంప్స్​, అప్డేటెడ్​ టెయిల్​ ల్యాంప్స్​
    వీల్స్​కొత్త అలాయ్​ వీల్స్​ డిజైన్​
    ఇంటీరియర్​ట్రిపుల్​ స్క్రీన్​ సెటప్​, వెంటిలేటెడ్​ సెకెండ్​ రో కెప్టెన్​ సీట్స్​, హర్మన్​ కార్డాన్​ డాల్బీ అట్మోస్​ ఆడియో, బాస్​ మోడ్​
    టెక్​ అండ్​ సేఫ్టీలెవల్​ 2 అడాస్​, సెల్ఫ్​ పార్కింగ్​ ఫీచర్​, ఫ్రెంట్​ పార్కింగ్​ సెన్సార్​
    సీటింగ్​ ఆప్షన్స్​5 లేదా 7
    ఫ్యుయెల్​ టైప్​పెట్రోల్​, డీజిల్​

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ- ఇంజిన్ పవర్ సేమ్..

    ఈ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 700 ఫేస్​లిఫ్ట్​లో మెకానికల్ పరంగా పెద్ద మార్పులు లేవు. 2.0 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్, 2.2 లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్లనే ఇందులోనూ కొనసాగిస్తున్నారు. ఇవి 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌లతో వస్తాయి. డీజిల్ వెర్షన్‌లో ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ధర- బుకింగ్స్: మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ భారతదేశంలో 2026 జనవరి 5న అధికారికంగా లాంచ్ కానుంది. రూ. 21,000 టోకెన్ అమౌంట్‌తో బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. దీని ధర సుమారు రూ. 15 లక్షల నుంచి రూ. 25 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.

    కొత్త ఏడాదిలో పవర్ ఫుల్ ఎస్‌యూవీ కావాలనుకునే వారు దీనిపై ఓ లుక్కేయొచ్చు!

