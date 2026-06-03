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    మమతా బెనర్జీకి బిగ్ షాక్.. బెంగాల్‌లో చీలిక వైపు టీఎంసీ

    పశ్చిమ బెంగాల్‌లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) నిలువునా చీలిపోయే ప్రమాదంలో పడింది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ నాయకత్వ శైలిపై అసంతృప్తితో ఉన్న సుమారు 60 మంది ఎమ్మెల్యేలు తిరుగుబాటుకు సిద్ధమయ్యారు.

    Published on: Jun 03, 2026 8:22 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) పార్టీ అంతర్గత సంక్షోభం తీవ్రరూప దాల్చింది. మహారాష్ట్రలో శివసేన చీలిపోయిన తరహాలోనే, బెంగాల్‌లోనూ టీఎంసీ ముక్కలయ్యే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. పార్టీ నుండి బహిష్కరణకు గురైన ఎమ్మెల్యే రీతబ్రత బెనర్జీని అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఎన్నుకునేందుకు దాదాపు 60 మంది తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేలు మద్దతు ప్రకటించారు.

    రీతబ్రత బెనర్జీని అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఎన్నుకునేందుకు దాదాపు 60 మంది తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేలు మద్దతు ప్రకటించారు.
    రీతబ్రత బెనర్జీని అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఎన్నుకునేందుకు దాదాపు 60 మంది తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేలు మద్దతు ప్రకటించారు.

    స్పీకర్‌కు లేఖ ఇచ్చేందుకు సిద్ధం

    మొత్తం 80 మంది టీఎంసీ ఎమ్మెల్యేలలో సుమారు 60 మంది సంతకాలను తిరుగుబాటు వర్గం సేకరించింది. తామే అసలైన టీఎంసీ అని గుర్తింపు ఇవ్వాలంటూ బుధవారం అసెంబ్లీ స్పీకర్ రతీంద్ర బోస్‌కు లేఖ సమర్పించనున్నారు. రాజ్యాంగంలోని 10వ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఫిరాయింపుల నిరోధక చట్టం నుండి తప్పించుకోవడానికి కనీసం మూడింట రెండొంతుల (54 మంది) ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం కాగా, ఈ వర్గానికి అంతకంటే ఎక్కువే బలముంది.

    "తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ముక్కలైపోయింది. బెంగాల్‌లో ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర తరహా పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. రీతబ్రత దాదాపు 50 మంది ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి స్పీకర్ కార్యాలయానికి వచ్చారు. ఇక ఆట మొదలైంది" అని మంత్రి తపస్ రాయ్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

    ఢిల్లీ నుంచే కుట్ర: మమతా బెనర్జీ

    మంగళవారం కోల్‌కతాలో జరిగిన ఒక ర్యాలీలో టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ మాట్లాడుతూ బీజేపీపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. "టీఎంసీని చీల్చేందుకు ఢిల్లీ నుంచి పెద్ద కుట్ర జరుగుతోంది. కానీ దీనిని మేం అనుమతించం, గట్టిగా పోరాడుతాం" అని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

    అయితే ఎన్నికల ఓటమి తర్వాత మమత చేపట్టిన తొలి నిరసన ప్రదర్శనకు కేవలం తొమ్మిది మంది సిట్టింగ్ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే హాజరుకావడం పార్టీ తాజా పరిస్థితిని తెలియజేస్తోంది. గత ఆదివారం (మే 31) ఆమె పిలిచిన ఎమ్మెల్యేల సమావేశానికి కూడా కేవలం 20 మంది మాత్రమే రావడం పార్టీలో అసంతృప్తి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో చూపుతోంది.

    అభిషేక్ బెనర్జీ నాయకత్వంపైనే అసంతృప్తి

    ఈ తిరుగుబాటుకు మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీ నాయకత్వ శైలియే ప్రధాన కారణమని అసంతృప్త నేతలు చెబుతున్నారు. ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత మే 6న జరిగిన సమావేశంలో, అభిషేక్ బెనర్జీని అభినందిస్తూ ఎమ్మెల్యేలందరూ లేచి నిలబడి చప్పట్లు కొట్టాలని మమత కోరారని, ఆ క్షణంలోనే తిరుగుబాటు బీజాలు పడ్డాయని ఒక నేత వెల్లడించారు.

    "నేను ఇంకా తృణమూల్‌కు చెందినవాడినేనని నమ్ముతున్నాను. పార్టీని కార్పొరేట్ తరహాలో నడిపేందుకు ప్రయత్నించడం వల్లే ప్రజలు తిరస్కరించారు. ప్రజలు మెరుగైన టీఎంసీని కోరుకుంటున్నారు" అని తిరుగుబాటు నేత రీతబ్రత బెనర్జీ వ్యాఖ్యానించారు.

    పతనం అంచున టీఎంసీ.. నేతల విమర్శలు

    టీఎంసీ తాజా పరిణామాలపై బెంగాల్ అధికార పక్షం, విపక్ష నేతలు ఘాటుగా స్పందిస్తున్నారు. "టీఎంసీ కథ ముగిసింది. మే 4న ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చినప్పటి నుండి ఆ పార్టీలో ఎవరూ కనిపించడం లేదు. మమతా బెనర్జీ ఇప్పుడు ఒంటరిగా మిగిలారు. అవినీతికి పాల్పడిన ప్రతి ఒక్కరినీ చట్టం ముందు నిలబెడతాం" అని బీజేపీ నేత లాకెట్ ఛటర్జీ విమర్శించారు.

    మమత ప్రధాన అనుచరుడు కునాల్ ఘోష్ మాత్రం ఆత్మపరిశీలన వైఖరిని ప్రదర్శించారు. "బీజేపీ ఏదైనా ఆశ చూపి మన పార్టీ నేతలను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నిస్తే, అందులో వారి తప్పు లేదు. అధికారం పోగానే కొందరికి ఆలస్యంగా జ్ఞానోదయం కలిగి ఊపిరాడనట్టు ఫీలవుతున్నారు. మొదట మన ఇల్లు మనం చక్కబెట్టుకోవాలి" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

    అసెంబ్లీ లోపల గండం.. బయట ప్రభావం ఎంత?

    గతంలో సీపీఐ(ఎం) రాజ్యసభ ఎంపీగా ఉండి, 2017లో బహిష్కరణకు గురైన రీతబ్రతను టీఎంసీ 2024లో రాజ్యసభకు పంపింది. ఇటీవల అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేతగా శోభన్‌దేబ్ ఛటోపాధ్యాయను నియమిస్తూ టీఎంసీ ఇచ్చిన లేఖలో ఫోర్జరీ సంతకాలు ఉన్నాయని రీతబ్రత, మరో ఎమ్మెల్యే సందీపన్ సాహా స్పీకర్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో జూన్ 1న వీరిద్దరినీ టీఎంసీ బహిష్కరించింది.

    ఈ రాజకీయ సంక్షోభంపై జేఎన్‌యూ ప్రొఫెసర్ మణీంద్ర నాథ్ ఠాకూర్ విశ్లేషిస్తూ, "టీఎంసీలో పెద్ద ఎత్తున ఫిరాయింపులు జరిగినా, దీర్ఘకాలంలో ఈ అసంతృప్త వర్గానికి రాజకీయంగా పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండకపోవచ్చు. అసెంబ్లీలో వారి ప్రభావం పరిమితంగానే ఉంటుంది, పైగా వారి స్వేచ్ఛను బీజేపీయే శాసిస్తుంది. కానీ ప్రతిపక్ష నాయకురాలిగా మమతా బెనర్జీకి సొంతంగా పట్టు ఉంటుంది" అని అభిప్రాయపడ్డారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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