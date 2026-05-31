    Bengal : బెంగాల్​లో టీఎంసీ ఎంపీలపై కొనసాగుతున్న దాడులు- నిన్న అభిషేక్, ఈరోజు..

    Kalyan Banerjee : పశ్చిమ్​ బెంగాల్‌లో ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమంటోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే 24 గంటల వ్యవధిలోనే ఇద్దరు అధికార పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యులపై దాడులు జరగడం రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితిని ప్రతిబింబిస్తోంది.

    Published on: May 31, 2026 1:21 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    పశ్చిమ్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల అనంతరం అక్కడ రాజకీయ హింస తీవ్రరూపం దాల్చింది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎంపీ అభిషేక్ బెనర్జీపై శనివారం సోనార్‌పూర్‌లో దాడి జరిగిన మరుసటి రోజే.. ఆదివారం (మే 31) హుగ్లీ జిల్లాలో మరో టీఎంసీ ఎంపీ కల్యాణ్ బెనర్జీపై ఘోరంగా దాడి జరిగింది! అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత అరెస్ట్ అయిన తమ పార్టీ కార్యకర్తల విడుదల కోరుతూ చండీతల పోలీస్ స్టేషన్‌కు మెమొరాండం సమర్పించడానికి వెళ్లిన ఆయనపై కొందరు వ్యక్తులు దాడి చేసి, తలపై కొట్టారు. ఫలితంగా ఆయన తల నుంచి రక్తం కారింది.

    గాయపడ్డ టీఎంసీ ఎంపీ కల్యాణ్ బెనర్జీ.. (PTI)
    ఈ వరుస దాడుల వెనుక బీజేపీ హస్తం ఉందని టీఎంసీ ఆరోపిస్తుండగా, టీఎంసీ నేతలపై ప్రజల్లో ఉన్న ఆగ్రహమే దీనికి కారణమని బీజేపీ చెబుతోంది. ఈ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ జూన్ 2 నుంచి కోల్‌కతాలో భారీ ర్యాలీ చేపట్టనున్నట్లు ప్రకటించారు.

    పోలీస్ స్టేషన్ ముందే ఎంపీ కల్యాణ్ బెనర్జీపై దాడి!

    ఆదివారం హుగ్లీ జిల్లాలోని చండీతల పోలీస్ స్టేషన్ వెలుపల తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది:

    నల్లజెండాల ప్రదర్శన: శ్రీరాంపూర్ లోక్‌సభ ఎంపీ కల్యాణ్ బెనర్జీ నేతృత్వంలోని టీఎంసీ ప్రతినిధి బృందం పోలీస్ స్టేషన్‌కు చేరుకోగానే.. అక్కడ ఉన్న ఒక గుంపు నల్లజెండాలు ఊపుతూ, టీఎంసీ నేతలను ఉద్దేశించి "దొంగ" అంటూ నినాదాలు చేసింది.

    క్రికెట్ బంతితో దాడి: ఈ నిరసనల మధ్య ఒక వ్యక్తి క్రికెట్ డ్యూస్ బంతితో ఎంపీ కల్యాణ్ బెనర్జీ తలపై బలంగా కొట్టాడు. దీనివల్ల ఆయన తలకు తీవ్ర గాయమై రక్తం కారింది. గాయపడిన ఎంపీ తల వెనుక భాగంలో గుడ్డను అడ్డుగా పెట్టుకుని మీడియా ముందుకు వచ్చారు.

    పోలీసుల ముందే దాడి - ధర్నా: "పోలీసులు చూస్తుండగానే బీజేపీ మద్దతుదారులు నాపై ఈ దాడికి పాల్పడ్డారు, నా తల నుంచి రక్తం వస్తోంది," అని కల్యాణ్ బెనర్జీ ఆరోపించారు. పోలీసుల అలసత్వానికి నిరసనగా ఆయన అక్కడే రోడ్డుపై బైఠాయించి ధర్నాకు దిగారు. రంగంలోకి దిగిన భారీ పోలీసు బలగాలు, కేంద్ర బలగాలు అక్కడ పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చాయి.

    సోనార్‌పూర్‌లో 'అభిషేక్ బెనర్జీ'పై కోడిగుడ్లు, రాళ్లతో దాడి..

    ఈ ఘటనకు సరిగ్గా ఒకరోజు ముందు, శనివారం సౌత్ 24 పరగణాస్ జిల్లాలోని సోనార్‌పూర్‌లో మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు, ఎంపీ అభిషేక్ బెనర్జీపై కూడా ఇలాంటి దాడే జరిగింది.

    ఎన్నికల అనంతర హింసలో మరణించిన టీఎంసీ కార్యకర్త సంజు కర్మాకర్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి వెళ్లిన అభిషేక్‌పై నిరసనకారులు రాళ్లు, ఇటుకలు, కోడిగుడ్లు, చెప్పులు విసిరారు. ఈ దాడిలో ఆయన కళ్లద్దాలు, వాచ్ విరిగిపోయాయి. అదృష్టవశాత్తూ మోటార్ సైకిల్‌పై వెళుతున్నప్పుడు హెల్మెట్ ధరించి ఉండటం వల్ల తలకు పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని, లేదంటే అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు పోయేవని పార్టీ నేతలు తెలిపారు.

    ప్రస్తుతానికి అభిషేక్ బెనర్జీ కోల్‌కతాలోని అపోలో హాస్పిటల్‌లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ దాడికి సంబంధించి పోలీసులు సుమోటోగా కేసు నమోదు చేసి, శనివారం రాత్రి జరిపిన దాడుల్లో ఐదుగురిని అరెస్ట్ చేశారు.

    జూన్ 2 నుంచి రోడ్డుపైకి రానున్న మమతా బెనర్జీ..

    ఈ వరుస దాడులపై తృణమూల్ కాంగ్రెస్ సుప్రీమో మమతా బెనర్జీ తీవ్రంగా స్పందించారు.

    "పాలకులు హంతకులుగా మారారు - ఇది బీజేపీకి సిగ్గుచేటు," అంటూ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ (ట్విట్టర్) లో మండిపడ్డారు. గాయపడిన అభిషేక్‌కు ఆసుపత్రుల్లో సరైన వైద్యం అందకుండా బెదిరింపులు వస్తున్నాయని, అందువల్ల ఆయనకు ఇంట్లోనే చికిత్స అందిస్తామని చెప్పారు. ఈ దాడులకు నిరసనగా తానే స్వయంగా జూన్ 2 నుంచి సెంట్రల్ కోల్‌కతాలో భారీ నిరసన ర్యాలీకి నాయకత్వం వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు.

    బీజేపీ స్పందన ఇలా..

    టీఎంసీ ఆరోపణలను బీజేపీ పూర్తిగా తిరస్కరించింది. బెంగాల్ వ్యాప్తంగా ఉన్న సాధారణ ప్రజలు టీఎంసీ చేసిన అరాచకాలపై, అవినీతిపై తమకున్న కోపాన్ని, ఆగ్రహాన్ని ఈ విధంగా వెళ్లగక్కుతున్నారని, ఇందులో తమ పార్టీకి ఎలాంటి సంబంధం లేదని బీజేపీ స్పష్టం చేసింది.

    ఏదేమైనా, వరుసగా ఇద్దరు ఎంపీలపై దాడులు జరగడంతో బెంగాల్ రాజకీయం మరింత వేడెక్కింది. అక్కడి ప్రజలు భయాందోళనల మధ్య జీవిస్తున్నారు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

