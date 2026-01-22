Edit Profile
    భార్యకు భరణం చెల్లించాల్సి వస్తుందని రూ. 6 కోట్ల ఉద్యోగానికి రాజీనామా

    భార్య దాఖలు చేసిన భరణం కేసు విచారణలో ఉండగానే ఓ కెనడియన్ జాతీయుడు తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి దేశం విడిచి వెళ్ళిపోయాడు. అయితే, ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసినంత మాత్రాన కుటుంబ పోషణ బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకోలేరని సింగపూర్ ఫ్యామిలీ కోర్టు స్పష్టం చేసింది. 

    Published on: Jan 22, 2026 8:28 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భార్యకు భరణం (Maintenance) చెల్లించడం నుంచి తప్పించుకునేందుకు సింగపూర్‌లో భారీ వేతనం లభించే ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసిన ఓ కెనడియన్ వ్యక్తికి సింగపూర్ న్యాయస్థానంలో చుక్కెదురైంది. ఉద్యోగం మానేసినప్పటికీ, ఆర్థిక బాధ్యతలు యథాతథంగా ఉంటాయని స్పష్టం చేసిన ఫ్యామిలీ కోర్టు.. భార్యాపిల్లల పోషణ నిమిత్తం బకాయిల కింద 6,34,000 సింగపూర్ డాలర్లు (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 4.5 కోట్లు) చెల్లించాలని ఆదేశించింది.

    కేసు పూర్వాపరాలు

    కోర్టు పత్రాల ప్రకారం.. కెనడాకు చెందిన ఈ దంపతులు నలుగురు పిల్లలతో కలిసి 2013 డిసెంబర్‌లో సింగపూర్‌కు వచ్చారు. సదరు వ్యక్తి ఒక మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలో సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌గా పనిచేసేవాడు. 2023 నాటికి అతడి వార్షిక ఆదాయం 8,60,000 సింగపూర్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 6 కోట్లు) పైమాటే. భార్య గృహిణి కాగా, పిల్లలు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్‌లో చదువుతున్నారు. అయితే, ఆగస్టు 2023లో భర్త వేరొక మహిళతో జీవించేందుకు ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోవడంతో సమస్య తలెత్తింది.

    వివాదానికి దారితీసిన అంశాలు

    విడిపోయిన తర్వాత, కుటుంబ ఖర్చుల నిమిత్తం మొదట నెలకు 20,000 డాలర్లు (రూ. 15.5 లక్షలు) ఇస్తానని చెప్పిన భర్త, తర్వాత ఆ మొత్తాన్ని 11,000 డాలర్లకు (రూ. 7.7 లక్షలు) తగ్గించాడు. దీంతో అక్టోబర్ 2, 2023న భార్య 'ఉమెన్స్ చార్టర్' కింద భరణం కోరుతూ కోర్టును ఆశ్రయించింది. తమ జీవన ప్రమాణాలకు తగ్గట్టుగా భరణం లేకపోతే పిల్లల చదువులు, ఇతర అవసరాలు తీరవని ఆమె పేర్కొంది. ఖర్చులు తగ్గించుకునేందుకు కెనడా వెళ్దామని భర్త సూచించినా, అక్కడ ప్రైవేట్ స్కూల్ ఫీజులు సింగపూర్ తో సమానంగా ఉంటాయని భార్య ఆ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించింది.

    ఉద్యోగానికి రాజీనామా - కోర్టు విచారణ

    భార్య కోర్టులో పిటిషన్ వేసిన వారం రోజులకే (అక్టోబర్ 9, 2023) సదరు వ్యక్తి తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాడు. జూలై 2024 వరకు ఉద్యోగంలో కొనసాగే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, అతను వైదొలిగి, 2024 జనవరిలో కెనడా వెళ్లిపోయాడు. తన భార్య ఆఫీసులో తన గురించి తప్పుడు ప్రచారం (Smear campaign) చేయడం వల్లే ఉద్యోగం మానేయాల్సి వచ్చిందని అతను కోర్టులో వాదించాడు.

    అయితే, న్యాయమూర్తి ఈ వాదనను పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు. "సంస్థ అతడిని తొలగించలేదు, అతనే స్వచ్ఛందంగా రాజీనామా చేశాడు. భరణం ఎగ్గొట్టే ఉద్దేశంతోనే మంచి జీతం వచ్చే ఉద్యోగాన్ని వదులుకున్నాడు" అని భార్య తరఫున చేసిన వాదనతో కోర్టు ఏకీభవించింది.

    తీర్పు ముఖ్యాంశాలు న్యాయమూర్తి ఫాంగ్ తన తీర్పులో కీలక విషయాలను ప్రస్తావించారు:

    సంపాదన సామర్థ్యం: రాజీనామా చేసినంత మాత్రాన బాధ్యత తీరదు. అతను కెనడాలో కొత్త ఉద్యోగంలో చేరే వరకు (అక్టోబర్ 2024), సింగపూర్ జీతం ఆధారంగానే అతని 'ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ'ని పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు.

    చెల్లించాల్సిన మొత్తం: అద్దె, స్కూల్ ఫీజులు, ఇతర ఖర్చులన్నీ లెక్కించి.. సెప్టెంబర్ 2023 నుంచి సెప్టెంబర్ 2025 వరకు భరణం కింద మొత్తం 7,88,300 సింగపూర్ డాలర్లు నిర్ణయించారు. ఇందులో అతను ఇప్పటికే కొంత చెల్లించగా, మిగిలిన 6,33,916 డాలర్లను జనవరి 15, 2026 లోపు ఏకమొత్తంగా చెల్లించాలని ఆదేశించారు.

    భవిష్యత్తు బాధ్యత: అక్టోబర్ 2024 నుంచి అతనికి కెనడాలో జీతం తగ్గడం వల్ల, అప్పటి నుంచి పిల్లల పోషణ ఖర్చులను భార్యాభర్తలిద్దరూ సమానంగా భరించాలని సూచించారు.

    ప్రస్తుతం సదరు వ్యక్తి ఈ తీర్పుపై అప్పీల్‌కు వెళ్లారు. అప్పీల్ విచారణ పూర్తయ్యే వరకు ఈ భారీ మొత్తాన్ని చెల్లించడంపై కోర్టు స్టే విధించింది.

