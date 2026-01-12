Edit Profile
    సంక్రాంతికి బంపర్​ ఆఫర్​! ఈ మారుతీ సుజుకీ కార్లపై అదిరే డిస్కౌంట్లు..

    మారుతీ సుజుకీ సంస్థ నుంచి అదిరిపోయే వార్త! తన నెక్సాన్​ లైనప్​లోని అనేక బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ మోడల్స్​పై భారీ డిస్కౌంట్లను ఇస్తున్నట్టు సంస్థ వెల్లడించింది. ఇగ్నిస్​ నుంచి ఇన్విక్టో వరకు ఏ మోడల్​పై ఎంత తగ్గింపు లభిస్తుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 12, 2026 5:57 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    సంక్రాంతి 2026కి కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్న వారికి మారుతీ సుజుకీ బంపర్​ న్యూస్​ని ప్రకటించింది. తన నెక్సా లైనప్​లోని వాహనాలపై అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్లను సంస్థ ఇస్తోంది. ఇగ్నిస్​, బలెనో, సియాజ్​, ఫ్రాంక్స్​, గ్రాండ్​ విటారా, ఎక్స్​ఎల్​6, జిమ్నీ, ఇన్విక్టోపై క్యాష్​ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్​ఛేంజ్​ బోనస్​లు, స్క్రాపేజ్​ ఇన్సెంటివ్స్​, కార్పొరేట్​ ఆఫర్స్​ వంటివి ఇస్తున్నట్టు వివరించింది.

    ఫలితంగా వెహికిల్​ వేరియంట్​ బట్టి మీరు రూ. 20వేల నుంచి ఏకంగా రూ. 1లక్ష వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో జనవరి 2026లో, సంక్రాంతి వేళ మారుతీ సుజుకీ ఆఫర్లను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    మారుతీ సుజుకీ ఇగ్నిస్​-

    VariantConsumer OfferExchange BonusScrappage BonusCorporate OfferTotal Benefit
    All Variants — MT 10,000 15,000 30,000 40,000
    All Variants — AGS 15,000 15,000 30,000 5,000 45,000

    మారుతీ సుజుకీ ఇగ్నిస్​పై క్యాష్​, ఎక్స్​ఛేంజ్​, స్క్రాపేజ్​, కార్పొరేట్​ బెనిఫిట్స్​ లభిస్తున్నాయి. మేన్యువల్​ వేరియంట్​ కన్నా ఏజీఎస్​ వేరియంట్​లపై మరింత తగ్గింపులను పొందవచ్చు.

    మారుతీ సుజుకీ బలెనో-

    Variant Consumer OfferExchange BonusScrappage BonusCorporate OfferTotal Benefit
    Sigma MT (P) 10,000 15,000 25,000 5,000 40,000
    All Except Sigma MT (P) 10,000 15,000 25,000 5,000 40,000
    All Variants — AGS 15,000 15,000 25,000 5,000 45,000
    All Variants — CNG 10,000 15,000 25,000 5,000 40,000

    మారుతీ సుజుకీ బలెనోలోని పెట్రోల్​, ఏజీఎస్​, సీఎన్జీ వేరియంట్లన్నింటికీ ఈ ఆఫర్లు వస్తుండటం విశేషం. ఎంట్రీ లెవల్​ నుంచి హై అండ్​ వరకు గరిష్ఠంగా రూ. 45వేల వరకు డిస్కౌంట్లను పొందవచ్చు.

    మారుతీ సుజుకీ సియాజ్​-

    Variant Consumer OfferExchange BonusScrappage BonusCorporate OfferTotal Benefit
    All Variants 10,000 25,000 30,000 5,000 40,000

    మారుతీ సుజుకీ సియాజ్​లోని అన్ని వేరియంట్లపై గరిష్ఠంగా రూ. 40వేల వరకు డిస్కౌంట్లను పొందవచ్చు. ఇందులో క్యాష్​ డిస్కౌంట్​, ఎక్స్​ఛేంజ్​ బోనస్​, స్క్రాపేజ్​ బోనస్​, కార్పొరేట్​ బోనస్​ వంటివి ఉన్నాయి.

    మారుతీ సుజుకీ ఫ్రాంక్స్​-

    VariantConsumer OfferExchange BonusScrappage BonusCorporate OfferTotalBenefit
    All Turbo 1.0L 10,000 10,000 15,000 5,000 30,000
    All Non-Turbo 1.2L — MT 10,000 15,000 5,000 20,000
    All Variants — AGS 10,000 15,000 5,000 20,000
    All Variants — CNG 10,000 15,000 5,000 20,000

    మారుతీ సుజుకీ ఫ్రాంక్స్​ టర్బో వేరియంట్లపై అధిక డిస్కౌంట్లు లభిస్తున్నాయి. ఇతర వేరియంట్లతో పోల్చితే వీటికి రూ. 10వేల అదనపు బెనిఫిట్స్​ ఉన్నాయి.

    మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్​ విటారా-

    Variant Consumer OfferExchange BonusScrappage BonusCorporate OfferTotal Benefit
    Sigma MT (P) 25,000 30,000 35,000 10,000 70,000
    Delta/Zeta/Alpha — MT/AT 25,000 30,000 45,000 10,000 80,000
    All Strong Hybrid 50,000 50,000 65,000 10,000 1,25,000
    Delta/Zeta — CNG 20,000 35,000 10,000 45,000

    మారుతీ సుజుకీకి బెస్ట్​ సెల్లింగ్​గా ఉన్న గ్రాండ్​ విటారాపై సంస్థ ఈసారి భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. పెట్రోల్​, సీఎన్జీ, స్ట్రాంగ్​ హైబ్రీడ్​ వేరియంట్​లకు ఈ బెనిఫిట్స్​ వర్తిస్తాయి. మరీ ముఖ్యంగా స్ట్రాంగ్​ హైబ్రీడ్​ వేరియంట్​లపై రూ. 1.25లక్షల వరకు డిస్కౌంట్లను పొందవచ్చు.

    మారుతీ సుజుకీ ఎక్స్​ఎల్​6-

    VariantConsumer OfferExchange BonusScrappage BonusCorporate OfferTotal Benefit
    Petrol — MT/AT 20,000 25,000 10,000 35,000
    CNG 20,000 25,000 10,000 35,000

    మారుతీ సుజుకీ ఎక్స్​ ఎల్​6పై రూ. 35వేల వరకు తగ్గింపులను పొంవచ్చు. పెట్రోల్​, సీఎన్జీ వేరియంట్లకు ఇవి వర్తిస్తాయి.

    మారుతీ సుజుకీ జిమ్నీ, ఇన్విక్టోపై ఆఫర్లు ఇలా..

    మారుతీ సుజుకీ జిమ్నీ-

    VariantConsumer OfferExchange BonusScrappage BonusCorporate OfferTotal Benefit
    All Variants 25,000 25,000

    మారుతీ సుజుకీ ఇన్విక్టో-

    Variant Consumer OfferExchange BonusScrappage BonusCorporate OfferTotal Benefit
    All Variants 1,00,000 1,15,000 15,000 1,30,000

    ఈ ఆఫర్లు జనవరి చివరి వరకు ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.

