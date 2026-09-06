Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Maruti Suzuki Baleno facelift : లెవల్ 2 అడాస్, 24.7 కి.మీ మైలేజ్​తో బలెనో ఫేస్​లిఫ్ట్ లాంచ్- ధర..

భారతదేశంలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ మారుతీ సుజుకీ బలెనో కొత్త రూపంలో విపణిలోకి అడుగుపెట్టింది. అడ్వాన్స్‌డ్ లెవెల్-2 అడాస్ సేఫ్టీ, సెగ్మెంట్ ఫస్ట్ వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, మైలేజ్ ఇచ్చే జెడ్-సిరీస్ ఇంజిన్‌తో దీనిని తీసుకొచ్చారు. పూర్తి వివరాలు..

Published on: Sep 6, 2026, 05:33:45 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

దేశీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మారుతీ సుజుకీ తన మోస్ట్ పాపులర్ ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ ‘బలెనో’ ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడల్‌ను భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఈ కారు ప్రారంభ ధరను రూ. 6,09,990 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా కంపెనీ నిర్ణయించింది. పాత మోడల్‌తో పోలిస్తే సరికొత్త డిజైన్, అత్యాధునిక రక్షణ వ్యవస్థలు, ప్రీమియం క్యాబిన్ ఫీచర్లు, అద్భుతమైన మైలేజ్ ఇచ్చే సరికొత్త ‘జెడ్-సిరీస్’ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను ఇందులో అందించడం విశేషం.

2026 మారుతీ సుజుకీ బలెనో
2026 మారుతీ సుజుకీ బలెనో

భారతదేశంలో అమ్ముడవుతున్న ప్రతి మూడు ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ కార్లలో ఒకటి బలెనోనే కావడం విశేషం. ఇప్పుడు కొత్త ఫీచర్లు జతకావడంతో ఈ కారు తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత పెంచుకోనుంది.

2026 మారుతీ సుజుకీ బలెనో- డిజైన్​లో మార్పులు..

2026 మారుతీ సుజుకీ బలెనో డైమెన్షన్స్​లో పాత మోడల్ తరహాలోనే (పొడవు 3,990 ఎంఎం, వెడల్పు 1,745 ఎంఎం, ఎత్తు 1,530 ఎంఎం, వీల్‌బేస్ 2,520 ఎంఎం) ఉన్నప్పటికీ, డిజైన్ పరంగా భారీ మార్పులు చేశారు.

ఫ్రంట్ లుక్: 3డీ డిటైలింగ్, హారిజాంటల్ క్రోమ్ ఎలిమెంట్స్‌తో కూడిన వెడల్పాటి ఫ్రంట్ గ్రిల్ కారుకు గంభీరమైన లుక్‌ని ఇస్తుంది. రీడిజైన్ చేసిన బంపర్, కొత్త క్రోమ్ ఫెండర్ గార్నిష్ దీనికి అదనపు ఆకర్షణ.

కలర్ ఆప్షన్లు: సిగ్నేచర్ ఎల్​ఈడీ డీఆర్ఎల్‌లు, షార్క్-ఫిన్ యాంటెన్నాతో వస్తున్న ఈ కారును ‘ఎనిగ్మాటిక్ టీల్’ అనే సరికొత్త రంగు సహా మొత్తం ఏడు ఆకర్షణీయమైన కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులోకి తెచ్చారు.

2026 మారుతీ సుజుకీ బలెనో- సెగ్మెంట్‌లోనే తొలిసారి లెవెల్-2 అడాస్ సేఫ్టీ!

సేఫ్టీకి మారుతీ సుజుకీ ఈసారి పెద్ద పీట వేసింది. ఈ కేటగిరీ కార్లలోనే తొలిసారిగా ‘లెవెల్-2 అడాస్’ సాంకేతికతను బలెనోలో పరిచయం చేసింది. రాడార్, కెమెరా ఆధారంగా పనిచేసే ఈ వ్యవస్థ డ్రైవింగ్‌ను మరింత సురక్షితంగా మారుస్తుంది.

మారుతీ సుజుకీ బలెనో ఫేస్​లిఫ్ట్​లో వస్తున్న ఈ సేఫ్టీ ప్యాకేజీలో ఆటోనామస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, లేన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, హై బీమ్ అసిస్ట్, ఫోర్‌వర్డ్ కొలిజన్ వార్నింగ్, వెహికల్ స్వే వార్నింగ్ వంటి కీలక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఏబీఎస్ విత్ ఈబీడీ, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ఈఎస్​పీ), హిల్ హోల్డ్ కంట్రోల్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్), రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్లను ప్రామాణికంగా అందించారు.

2026 మారుతీ సుజుకీ బలెనో- ప్రీమియం క్యాబిన్..

మారుతీ సుజుకీ బలెనో ఫేస్​లిఫ్ట్ లోపలి భాగం డ్యూయల్-టోన్ ఫినిషింగ్, పియానో-బ్లాక్ డిటైలింగ్, లెథరెట్ అప్‌హోల్‌స్టరీతో ఎంతో లగ్జరీగా కనిపిస్తుంది. ఈ సెగ్మెంట్‌లోనే మొదటిసారిగా వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లను అమర్చారు, ఇవి వేసవి కాలంలో అత్యంత సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి.

క్యాబిన్‌లోని ఇతర ప్రధాన ఫీచర్లు:

ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్: వైర్‌లెస్ యాపిల్ కార్‌ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో సపోర్ట్ చేసే 9-ఇంచుల 'స్మార్ట్‌ప్లే ప్రో+' టచ్‌స్క్రీన్.

సౌండ్ & ఛార్జింగ్: క్లారియన్ ప్రీమియం సౌండ్ సిస్టమ్, కూలింగ్ ఫీచర్‌తో కూడిన వైర్‌లెస్ ఛార్జర్.

డ్రైవర్ అసిస్ట్: 360-డిగ్రీ కెమెరా, హెడ్-అప్ డిస్‌ప్లే.

సుజుకీ కనెక్ట్: లైవ్ లొకేషన్, వెహికల్ సెక్యూరిటీ, అలర్ట్స్‌తో కూడిన 40+ కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్లు.

2026 మారుతీ సుజుకీ బలెనో- కొత్త జెడ్ సిరీస్ ఇంజిన్..

పవర్ ప్రొడక్షన్, మైలేజ్ విషయంలో రాజీ పడకుండా మారుతీ ఈ కారులో సరికొత్త 1.2-లీటర్, Z12E పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను వాడింది. డ్యూయల్ వీవీటీ, ఐడిల్ స్టార్ట్-స్టాప్ టెక్నాలజీతో పనిచేసే ఈ ఇంజిన్ 82 బీహెచ్​పీ పవర్, 112.4 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఏజీఎస్ (ఆటోమేటిక్) గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. పాత మోడల్‌తో పోలిస్తే మాన్యువల్ వేరియంట్ 6.4 శాతం, ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ 7.9 శాతం ఎక్కువ మైలేజ్ ఇస్తాయి.

  • మాన్యువల్ మైలేజ్: 23.80 కిమీ/లీటర్
  • ఏజీఎస్ ఆటోమేటిక్ మైలేజ్: 24.77 కిమీ/లీటర్
  • సీఎన్జీ మైలేజ్: 33.61 కేజీ/కిలోమీటర్

ఇక వినియోగదారులు తమ అభిరుచికి తగ్గట్టు మారుతీ సుజుకీ బలెనో ఫేస్​లిఫ్ట్​లో మార్పులు చేసుకోవడానికి ‘ఎలిగ్రాండే’, ‘నోవో-స్పిరిట్’ అనే రెండు ప్రత్యేక యాక్సెసరీ ప్యాకేజీలను మారుతీ సుజుకీ అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

తక్కువ బడ్జెట్‌లో ప్రీమియం సౌకర్యాలు, తిరుగులేని మైలేజ్ కోరుకునే వారికి ఈ 2026 బాలెనో అత్యుత్తమ ఎంపికగా నిలవనుంది.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

recommendedIcon
Home/News/Maruti Suzuki Baleno Facelift : లెవల్ 2 అడాస్, 24.7 కి.మీ మైలేజ్​తో బలెనో ఫేస్​లిఫ్ట్ లాంచ్- ధర..
Home/News/Maruti Suzuki Baleno Facelift : లెవల్ 2 అడాస్, 24.7 కి.మీ మైలేజ్​తో బలెనో ఫేస్​లిఫ్ట్ లాంచ్- ధర..
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes