గ్లోబల్ NCAP క్రాష్ టెస్ట్లో మారుతి సుజుకి సెలెరియోకు 3 స్టార్ రేటింగ్
మారుతి సుజుకి సెలెరియో సేఫ్టీ రేటింగ్ను గ్లోబల్ NCAP విడుదల చేసింది. పెద్దల రక్షణలో 3 స్టార్లు, పిల్లల రక్షణలో 2 స్టార్లను ఈ హ్యాచ్బ్యాక్ సొంతం చేసుకుంది. ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, ESC వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఉన్నప్పటికీ ఆశించిన స్థాయిలో మెరుగైన స్కోరు సాధించలేకపోయింది.
భారతీయ కార్ల మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన హ్యాచ్బ్యాక్ కార్లలో ఒకటైన మారుతి సుజుకి సెలెరియో (Maruti Suzuki Celerio) తాజాగా గ్లోబల్ NCAP (GNCAP) క్రాష్ టెస్ట్ ఫలితాలను ఎదుర్కొంది. ఈ పరీక్షల్లో సెలెరియో మిశ్రమ ఫలితాలను సాధించింది. కారులో భద్రతా ప్రమాణాలను పెంచినప్పటికీ, గ్లోబల్ NCAP యొక్క కఠినమైన కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఈ కారుకు 'త్రీ స్టార్' రేటింగ్ దక్కింది.
క్రాష్ టెస్ట్ స్కోర్లు ఇలా ఉన్నాయి:
గ్లోబల్ NCAP నివేదిక ప్రకారం సెలెరియో పాయింట్ల వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు:
- పెద్దల రక్షణ (Adult Occupant Protection - AOP): దీనికి గాను సెలెరియో 34 పాయింట్లకు గాను 18.04 పాయింట్లు సాధించి 3-స్టార్ రేటింగ్ పొందింది.
- పిల్లల రక్షణ (Child Occupant Protection - COP): 49 పాయింట్లకు గాను కేవలం 18.57 పాయింట్లు మాత్రమే సాధించి 2-స్టార్ రేటింగ్కే పరిమితమైంది.
అయితే, ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే.. మారుతి సుజుకి తన సెలెరియో మోడల్లో ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC)ను స్టాండర్డ్ ఫీచర్లుగా (అన్ని వేరియంట్లలో) చేర్చిన తర్వాత జరిగిన పరీక్షలు ఇవి. గతంతో పోలిస్తే భద్రతా కిట్ పెరిగినప్పటికీ, బాడీ షెల్ స్థిరత్వం వంటి ఇతర సాంకేతిక కారణాల వల్ల అత్యున్నత రేటింగ్ను అందుకోలేకపోయింది.
మారుతి సెలెరియోలోని టాప్ 5 సేఫ్టీ ఫీచర్లు:
భద్రతా పరంగా ఈ కారులో మారుతి సుజుకి అందించిన ఐదు ప్రధాన ఫీచర్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు (Six Airbags): సెలెరియోలో ఇప్పుడు డ్రైవర్, కో-ప్యాసింజర్ కోసం ఫ్రంట్ ఎయిర్బ్యాగ్లతో పాటు, సైడ్, కర్టెన్ ఎయిర్బ్యాగ్లను కూడా అందిస్తున్నారు. ఇది ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ప్రయాణికుల తలకు, శరీరానికి తగిలే గాయాల తీవ్రతను తగ్గిస్తుంది.
2. హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్ (Hill Hold Assist): కొండ ప్రాంతాలు లేదా ఎత్తైన వంతెనల మీద ప్రయాణించేటప్పుడు ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కారు ఎత్తులో ఆగి ఉన్నప్పుడు, డ్రైవర్ బ్రేక్ పెడల్ నుండి కాలు తీసినా కారు వెనక్కి జారిపోకుండా ఈ టెక్నాలజీ కొన్ని సెకన్ల పాటు కారును పట్టి ఉంచుతుంది.
3. ABS విత్ EBD (ABS with EBD): యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS) వేగంగా బ్రేక్ వేసినప్పుడు చక్రాలు లాక్ అవ్వకుండా చూస్తుంది, తద్వారా స్టీరింగ్ కంట్రోల్ పోదు. ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (EBD) కారులోని బరువును బట్టి నాలుగు చక్రాలకు సమానంగా బ్రేకింగ్ శక్తిని అందిస్తుంది.
4. ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC): కారు అదుపు తప్పి పక్కకు జారిపోయే (Skidding) పరిస్థితుల్లో ఈ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఇంజిన్ పవర్ను తగ్గించడం లేదా అవసరమైన చక్రానికి బ్రేక్ వేయడం ద్వారా కారును సరైన మార్గంలోకి తెస్తుంది. జారుడుగా ఉన్న రోడ్ల మీద ఇది ప్రాణరక్షకగా పనిచేస్తుంది.
5. సీట్ బెల్ట్ ప్రిటెన్షనర్ & ఫోర్స్ లిమిటర్: ప్రమాదం జరిగిన తక్షణమే సీట్ బెల్ట్ వదులు లేకుండా బిగుతుగా మారి ప్రయాణికుడిని సీటుకు అంటిపెట్టుకుని ఉండేలా ప్రిటెన్షనర్ చేస్తుంది. ఆ వెంటనే ఛాతీపై ఒత్తిడి పడకుండా ఫోర్స్ లిమిటర్ బెల్ట్ను కొద్దిగా వదులు చేస్తుంది.
మారుతి సుజుకి తన సెలెరియో కారులో భద్రతను మెరుగుపరుస్తున్నప్పటికీ, గ్లోబల్ NCAP 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించాలంటే మరింత మెరుగుదల అవసరమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.