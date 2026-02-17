మారుతి e Vitara వచ్చేసింది: 10.99 లక్షలకే ఎలక్ట్రిక్ SUV.. ఈ షరతులు వర్తిస్తాయి
మారుతి సుజుకి ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలోకి గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తన తొలి ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ SUV మారుతి సుజుకి e Vitaraని మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఆకర్షణీయమైన ధర, అదిరిపోయే ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ కారు గురించి వాహన ప్రియులు తెలుసుకోవాల్సిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
భారత ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మారుతి సుజుకి ఎలక్ట్రిక్ SUV మారుతి సుజుకి e Vitara ఆకర్షణీయమైన ధర, అదిరిపోయే ఫీచర్లతో వచ్చింది. అయితే దీని వెనక కొన్ని నిబంధనలు కూడా ఉన్నాయి.
ధర, బుకింగ్స్: బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఎంట్రీ
మారుతి సుజుకి e Vitara ప్రారంభ ధరను రూ. 10.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా నిర్ణయించారు. ఇది బేస్ వేరియంట్ అయిన 'డెల్టా' (49 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్)కు వర్తిస్తుంది. కేవలం రూ. 21,000 చెల్లించి ఈ కారును బుక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ ధరకు సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుంచుకోవాలి.
బ్యాటరీ రెంటల్ (BaaS) అంటే ఏమిటి?
ఈ రూ. 10.99 లక్షల ధరలో బ్యాటరీ ఖరీదు కలవలేదు. మారుతి సుజుకి 'బ్యాటరీ-యాస్-ఏ-సర్వీస్' (BaaS) అనే సరికొత్త విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. దీని ప్రకారం:
- కస్టమర్లు బ్యాటరీని అద్దె ప్రాతిపదికన తీసుకోవాలి.
- మీరు కారు నడిపే ప్రతి కిలోమీటరుకు రూ. 3.99 అద్దె చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- ఈ ఆఫర్ మార్చి 31 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ధరలు మారే అవకాశం ఉంది.
మైలేజీ, పర్ఫార్మెన్స్
ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV రెండు రకాల బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది:
- 49 kWh బ్యాటరీ: ఇది దాదాపు 440 కి.మీ. రేంజ్ ఇస్తుంది.
- 61 kWh బ్యాటరీ: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 543 కి.మీ. ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది.
కస్టమర్లకు బంపర్ ఆఫర్లు
తొలిసారిగా ఎలక్ట్రిక్ కార్లను కొనేవారిని ప్రోత్సహించేందుకు మారుతి సుజుకి కొన్ని ఆకర్షణీయమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది:
- ఉచిత హోమ్ ఛార్జర్: సుమారు రూ. 50,000 విలువైన హోమ్ ఛార్జర్, ఇన్స్టాలేషన్ను ఉచితంగా అందిస్తున్నారు.
- వన్ ఇయర్ ఫ్రీ ఛార్జింగ్: మారుతి సుజుకికి చెందిన పబ్లిక్ ఛార్జింగ్ నెట్వర్క్లో ఏడాది పాటు ఉచితంగా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
- బైబ్యాక్ గ్యారెంటీ: మూడు ఏళ్ల తర్వాత కారును తిరిగి ఇచ్చేయాలనుకుంటే, అప్పటి ధరకు 60% గ్యారెంటీ వాల్యూను కంపెనీ ఆఫర్ చేస్తోంది.
వారంటీ వివరాలు
బ్యాటరీపై నమ్మకాన్ని పెంచేలా మారుతి సుజుకి 8 ఏళ్ల వారంటీని అందిస్తోంది. కారుపై ప్రామాణికంగా 3 ఏళ్లు లేదా లక్ష కిలోమీటర్ల వారంటీ ఉంటుంది. అదనపు రుసుము చెల్లించి దీన్ని 5 ఏళ్లు లేదా 1.40 లక్షల కిలోమీటర్ల వరకు పొడిగించుకోవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. e Vitara బ్యాటరీ రెంటల్ ప్లాన్ అందరికీ తప్పనిసరా?
ప్రస్తుతానికి మారుతి సుజుకి ప్రకటించిన రూ. 10.99 లక్షల ప్రారంభ ధర కేవలం BaaS (బ్యాటరీ రెంటల్) మోడల్కు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. బ్యాటరీతో కలిపి పూర్తి ధరను కంపెనీ త్వరలో ప్రకటించనుంది.
2. కిలోమీటరుకు రూ. 3.99 అంటే నెలకు ఎంత ఖర్చవుతుంది?
ఉదాహరణకు మీరు నెలకు 1,000 కి.మీ ప్రయాణిస్తే, బ్యాటరీ అద్దె కింద రూ. 3,990 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇది మీ ఛార్జింగ్ ఖర్చులకు అదనం.
3. ఈ కారు ఏ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది?
ప్రధానంగా డెల్టా (Delta), జీటా (Zeta), ఆల్ఫా (Alpha) అనే మూడు వేరియంట్లలో ఈ SUV అందుబాటులో ఉంది.