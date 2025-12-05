Maruti Suzuki e Vitara ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ వేరియంట్లు- వాటి ఫీచర్లు..
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! మారుతీ సుజుకీ తొలి ఈవీ, ఈ విటారా వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్స్కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి. మీకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
మారుతీ సుజుకీ సంస్థ నుంచి మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ కారు ‘ఈ విటారా’.. 2026 జనవరిలో విడుదల కానుంది. ఫలితంగా వచ్చే ఏడాది విడుదలయ్యే ప్రధాన ఈవీల్లో ఇది మొదటిది కానుంది.
ప్రస్తుతం భారతదేశంలో తయారు చేసి, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విక్రయిస్తున్న ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని, ఇటీవలే భారతదేశంలో ప్రదర్శించారు. ఈవీఎక్స్ కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని, కంపెనీ ప్రీమియం ప్యాసింజర్ వాహనాల కోసం ఉద్దేశించిన నెక్సా రిటైల్ నెట్వర్క్ ద్వారా విక్రయించనున్నారు. ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు డెల్టా, జీటా, ఆల్ఫా అనే మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
మీరు మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఈ ఈవీలోని ఏ వేరియంట్లో ఏ ఫీచర్లు ఉన్నాయో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి:
|మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా- వేరియంట్లు, ఫీచర్లు
|డెల్టా
|జీటా
|ఆల్ఫా
|ఎక్స్టీరియర్
|ఎన్ఏ
|ఫీచర్స్
|భద్రత
|ఎన్ఏ
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా: డెల్టా
ఈ విటారా బేస్ వేరియంట్ అయిన డెల్టాలో కింది ఫీచర్లను అందిస్తున్నారు:
ఎక్స్టీరియర్: ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్ (డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు), రూఫ్ మౌంటెడ్ స్పాయిలర్లు, షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నా.
వీల్స్: 18 ఇంచ్ ఏరోడైనమిక్ అల్లాయ్ వీల్స్.
ఇంటీరియర్: యాంబియంట్ లైటింగ్, రిక్లైనింగ్- స్లైడింగ్ రేర్ సీట్లు, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పూర్తిగా డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, కనెక్టెడ్ ఫీచర్లతో కూడిన 10.25 ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్.
భద్రత: ఏడు ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, టీపీఎంఎస్ (టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్), ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ వంటివి ఉన్నాయి.
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా: జీటా
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా జెటా ట్రిమ్, డెల్టా వేరియంట్లో ఉన్న అన్ని ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది. అదనంగా ఈ వేరియంట్లో కేవలం రెండు ఫీచర్లు మాత్రమే ఉంటాయి. అవి
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్.
రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా.
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా: ఆల్ఫా
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ అయిన ఆల్ఫాలో, తక్కువ వేరియంట్లలో లేని కొన్ని ఉపయోగకరమైన, అదనపు విలువనిచ్చే ఫీచర్లు ఉన్నాయి:
ఎక్స్టీరియర్: ఎల్ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్లు, ఫాగ్ ల్యాంప్లు, డ్యూయల్-టోన్ ఎక్స్టీరియర్ పెయింట్.
ఇంటీరియర్ లగ్జరీ: డెల్టా, జెటా ట్రిమ్లలోని ఫాబ్రిక్ సీట్లకు బదులుగా, ఇందులో సెమీ లెథరెట్ సీట్లు ఉంటాయి.
10-వే అడ్జస్టబుల్ పవర్డ్ డ్రైవర్ సీటు.
సింగిల్ పేన్ గ్లాస్ రూఫ్.
వెంటిలేటెడ్ ఫ్రెంట్ సీట్లు (ముందు సీట్లకు గాలి తగిలే సౌకర్యం) వంటివి కూడా ఉన్నాయి.
అదనపు భద్రత: భద్రతా పరంగా, ఇది 360-డిగ్రీ కెమెరా, లెవల్ 2 అడాస్ సూట్ వంటి అదనపు ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.