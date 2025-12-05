Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Maruti Suzuki e Vitara ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ వేరియంట్లు- వాటి ఫీచర్లు..

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! మారుతీ సుజుకీ తొలి ఈవీ, ఈ విటారా వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్స్​కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి. మీకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

    Published on: Dec 05, 2025 10:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మారుతీ సుజుకీ సంస్థ నుంచి మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ కారు ‘ఈ విటారా’.. 2026 జనవరిలో విడుదల కానుంది. ఫలితంగా వచ్చే ఏడాది విడుదలయ్యే ప్రధాన ఈవీల్లో ఇది మొదటిది కానుంది.

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా
    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా

    ప్రస్తుతం భారతదేశంలో తయారు చేసి, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విక్రయిస్తున్న ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీని, ఇటీవలే భారతదేశంలో ప్రదర్శించారు. ఈవీఎక్స్​ కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీని, కంపెనీ ప్రీమియం ప్యాసింజర్ వాహనాల కోసం ఉద్దేశించిన నెక్సా రిటైల్ నెట్‌వర్క్ ద్వారా విక్రయించనున్నారు. ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు డెల్టా, జీటా, ఆల్ఫా అనే మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

    మీరు మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఈ ఈవీలోని ఏ వేరియంట్‌లో ఏ ఫీచర్లు ఉన్నాయో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి:

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా- వేరియంట్లు, ఫీచర్లు
    డెల్టాజీటాఆల్ఫా
    ఎక్స్​టీరియర్​
    • ఎల్​ఈడీ డీఆర్​ఎల్స్​
    • 18 ఇంచ్​ ఎయిరో అలాయ్​ వీల్స్​
    • రూఫ్​ మౌంటెడ్​ స్పాయిలర్​
    • ఓఆర్​వీఎంలతో కూడిన టర్న్​ ఇండికేటర్​
      • షార్క్​ ఫిన్​ యాంటీనా
    		ఎన్​ఏ
    • ప్రొజెక్టర్​ హెడ్​ల్యాంప్స్​
    • ఫాగ్​ ల్యాంప్స్​
    • డ్యూయెల్​ టోన్​ పెయింట్స్​
    ఫీచర్స్​
    • ఫాబ్రిక్​ సీట్స్​
    • సాఫ్ట్​ టచ్​ డ్యూయెల్​ టోన్​ థీమ్​
    • సాప్ట్​ టచ్​ డోర్​ ప్యాడ్స్​
    • ఫుట్​వెల్​ లైట్​
    • రీడింగ్​ ల్యాంప్​
    • మల్టీకలర్​ యాంబియెంట్ లైటింగ్​
    • ఎయిర్​ ప్యూరిఫయర్​
    • ఫ్రంట్​- రేర్​ టైప్​ , టైప్​ సీ ఛార్జింగ్​ పోర్ట్స్​
    • టిల్ట్​ అండ్​ టెలిస్కోపిక్​ స్టీరింగ్​
    • కీలెస్​ ఎంట్రీ
    • స్టార్ట్​- స్టాప్​ పుష్​ బటన్​
    • ఆటోమెటిక్​ క్లైమేట్​ కంట్రోల్​
    • రిక్లైనింగ్​, స్లైడింగ్​ రేర్​ సీట్స్​
    • డ్రైవ్​ మోడ్స్​
    • 10.25 ఇంచ్​ ఇన్​ఫోటైన్​మెంట్​ సిస్టెమ్​, డిజిటల్​ డ్రైవర్​ డిస్​ప్లే
    • వైర్​లెస్​ ఆండ్రాయిడ్​ ఆటో యాపిల్​ కార్​ప్లే
    • ఇన్ఫీనిటీ ఆటో సిస్టెమ్​
    • వైర్​లెస్​ ఫోన్​ ఛార్జింగ్​
      • రివర్స్​ పాకింగ్​ సెన్సార్
    • సెమీ లెథరేట్​ సీట్స్​
    • 10వే అడ్జెస్టెబుల్​ డ్రైవర్​ సీట్​
    • సింగిల్​ పేన్​ గ్లాస్​ రూఫ్​
    • వెంటిలేటెడ్​ ఫ్రెంట్​ సీట్స్​
    • సబ్​వూఫర్​, ట్వీటర్స్​
    భద్రత
    • 7 ఎయిర్​బ్యాగ్​లు
    • ఫ్రెంట్​- రేర్​ పార్కింగ్​ సెన్సార్​
    • టైర్​ ప్రెజర్​ మానిటరింగ్​ సిస్టెమ్​
    • ఎలక్ట్రానిక్​ స్టెబులిటీ కంట్రోల్​
    • ISOFIX చైల్డ్​ సీట్​ యాంకరేజ్​
    • ఏబీఎస్​ విత్​ ఈబీడీ
    • ఎలక్ట్రానిక్​ పార్కింగ్​ బ్రేక్​
    		ఎన్​ఏ
    • 360-డిగ్రీ కెమెరా
    • లెవల్​ 2 అడాస్​

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా: డెల్టా

    ఈ విటారా బేస్ వేరియంట్ అయిన డెల్టాలో కింది ఫీచర్లను అందిస్తున్నారు:

    ఎక్స్‌టీరియర్: ఎల్ఈడీ డీఆర్​ఎల్స్​​ (డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు), రూఫ్ మౌంటెడ్ స్పాయిలర్‌లు, షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నా.

    వీల్స్: 18 ఇంచ్​ ఏరోడైనమిక్ అల్లాయ్ వీల్స్‌.

    ఇంటీరియర్: యాంబియంట్ లైటింగ్, రిక్లైనింగ్​- స్లైడింగ్​ రేర్​ సీట్లు, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పూర్తిగా డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే, కనెక్టెడ్ ఫీచర్లతో కూడిన 10.25 ఇంచ్​ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్.

    భద్రత: ఏడు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, టీపీఎంఎస్​ (టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్), ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ వంటివి ఉన్నాయి.

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా: జీటా

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా జెటా ట్రిమ్, డెల్టా వేరియంట్‌లో ఉన్న అన్ని ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది. అదనంగా ఈ వేరియంట్‌లో కేవలం రెండు ఫీచర్లు మాత్రమే ఉంటాయి. అవి

    వైర్‌లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్.

    రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా.

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా: ఆల్ఫా

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ అయిన ఆల్ఫాలో, తక్కువ వేరియంట్లలో లేని కొన్ని ఉపయోగకరమైన, అదనపు విలువనిచ్చే ఫీచర్లు ఉన్నాయి:

    ఎక్స్‌టీరియర్: ఎల్​ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, ఫాగ్ ల్యాంప్‌లు, డ్యూయల్-టోన్ ఎక్స్‌టీరియర్ పెయింట్.

    ఇంటీరియర్ లగ్జరీ: డెల్టా, జెటా ట్రిమ్‌లలోని ఫాబ్రిక్ సీట్లకు బదులుగా, ఇందులో సెమీ లెథరెట్ సీట్లు ఉంటాయి.

    10-వే అడ్జస్టబుల్ పవర్డ్ డ్రైవర్ సీటు.

    సింగిల్ పేన్ గ్లాస్ రూఫ్.

    వెంటిలేటెడ్ ఫ్రెంట్​ సీట్లు (ముందు సీట్లకు గాలి తగిలే సౌకర్యం) వంటివి కూడా ఉన్నాయి.

    అదనపు భద్రత: భద్రతా పరంగా, ఇది 360-డిగ్రీ కెమెరా, లెవల్ 2 అడాస్​ సూట్ వంటి అదనపు ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.

    News/News/Maruti Suzuki E Vitara ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ వేరియంట్లు- వాటి ఫీచర్లు..
    News/News/Maruti Suzuki E Vitara ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ వేరియంట్లు- వాటి ఫీచర్లు..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes