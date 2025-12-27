అమెరికాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం: పోర్ట్ల్యాండ్ వాటర్ఫ్రంట్లో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు
అమెరికాలోని మెనే రాష్ట్రం పోర్ట్ల్యాండ్ తీర ప్రాంతంలో పెను అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. చారిత్రాత్మక కస్టమ్ హౌస్ వార్ఫ్లోని ఓ గోదాము మంటల్లో చిక్కుకోగా, అధికారులు దీనిని 'మూడో స్థాయి' (3rd Alarm) ప్రమాదంగా ప్రకటించారు. మంటలను అదుపు చేసేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు.
అమెరికాలోని మెనే రాష్ట్రంలో గల పోర్ట్ల్యాండ్ తీర ప్రాంతం శుక్రవారం రాత్రి ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రాంతమైన 'కస్టమ్ హౌస్ వార్ఫ్' (Custom House Wharf) సమీపంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఆకాశాన్ని అంటేలా ఎగిసిపడుతున్న మంటలు, దట్టంగా కమ్ముకున్న పొగతో ఆ ప్రాంతమంతా భీతావహంగా మారింది.
రంగంలోకి దిగిన అగ్నిమాపక దళం
ప్రమాద తీవ్రత దృష్ట్యా పోర్ట్ల్యాండ్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ దీనిని '3rd Alarm' అగ్నిప్రమాదంగా ప్రకటించింది. అంటే ప్రమాదం చాలా తీవ్రంగా ఉందని, దీనిని అదుపు చేసేందుకు భారీగా సిబ్బంది, యంత్రాలు అవసరమని అర్థం. "ప్రస్తుతం మా బృందాలు కస్టమ్ హౌస్ వార్ఫ్ వద్ద మంటలను అదుపు చేస్తున్నాయి. ప్రజలెవరూ ఈ ప్రాంతానికి రావొద్దు, అప్రమత్తంగా ఉండాలి" అని ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ తమ అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజీలో విజ్ఞప్తి చేసింది.
గోదాము పైకప్పు నుంచి ఎగిసిపడుతున్న మంటలు
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు ప్రమాద తీవ్రతను కళ్లకు కడుతున్నాయి. తీర ప్రాంతంలోని లూక్స్ లాబ్స్టర్ (Luke’s Lobster) రెస్టారెంట్కు అతి సమీపంలో ఈ మంటలు చెలరేగాయి.
"కస్టమ్ హౌస్ వార్ఫ్ చివరన ఉన్న ఒక గోదాము భవనం పూర్తిగా మంటల్లో చిక్కుకుంది. భవనం పైకప్పు నుంచి మంటలు భారీగా ఎగిసిపడుతున్నాయి" అని నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ వాతావరణ నిపుణుడు స్టీఫెన్ బారన్ ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా వెల్లడించారు.
మంటలు పక్కనే ఉన్న ఇతర భవనాలకు వ్యాపించకుండా అగ్నిమాపక సిబ్బంది 'వాటర్ కర్టెన్' ఏర్పాటు చేసి రక్షణ చర్యలు చేపట్టారు.
స్థానికుల ఆందోళన
ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో అక్కడే ఉన్న ప్రత్యక్ష సాక్షులు సోషల్ మీడియాలో ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. "మంటలు కస్టమ్ హౌస్ వార్ఫ్ దగ్గరే ఉన్నాయి. అక్కడి నుంచి మమ్మల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు" అని ఒకరు పేర్కొనగా, "దూరం నుంచే ఆకాశం నల్లటి పొగతో నిండిపోవడం కనిపిస్తోంది" అని మరికొందరు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
వ్యాపార కేంద్రాలపై ప్రభావం
ఈ అగ్నిప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతం పోర్ట్ల్యాండ్లోనే అత్యంత చారిత్రాత్మకమైనది. ఇక్కడ హార్బర్ ఫిష్ మార్కెట్, బూన్స్ ఫిష్ హౌస్ వంటి ప్రసిద్ధ వ్యాపార సంస్థలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతం నిత్యం పర్యాటకులు, స్థానిక మత్స్యకారులతో రద్దీగా ఉంటుంది. అదృష్టవశాత్తూ ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరిగినట్లు వార్తలు అందలేదు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. ఇది తాజా సమాచారం మాత్రమే, మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.