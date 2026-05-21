    అమెరికా చదువుల కల నిజమవ్వాలా? మే నెలలో ఈ పనులు చేయకపోతే వీసా కష్టమే

    అమెరికాలో ఉన్నత చదువుల కోసం సిద్ధమవుతున్న భారతీయ విద్యార్థులకు సమయం మించిపోతోంది. వీసా స్లాట్ల రద్దీ, కఠినమైన ఇంటర్వ్యూల నేపథ్యంలో 'మే' నెల ఎందుకు అత్యంత కీలకమో.. నిపుణులు ఏం సూచిస్తున్నారో ఈ కథనంలో చూడండి.

    Published on: May 21, 2026 10:53 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    అమెరికాలో ఉన్నత చదువులు చదవాలన్నది కోట్లాది మంది భారతీయ విద్యార్థుల కల. అయితే, 2026 ఫాల్ సెషన్ (Fall Intake) కోసం సిద్ధమవుతున్న వారికి ఇప్పుడు గడియారం వేగంగా తిరుగుతోంది. ఆగస్టు లేదా సెప్టెంబర్ నెలల్లో క్లాసులు ప్రారంభం కావాల్సి ఉండటంతో, వేల సంఖ్యలో విద్యార్థులు ఇప్పుడు వీసా ఇంటర్వ్యూలు, ఎంబసీ అపాయింట్‌మెంట్ల కోసం పోటీ పడుతున్నారు. మే నెలలోపు ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయకపోతే, అమెరికా విమానం ఎక్కడం కష్టమేనని అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు రుణాలు అందించే సంస్థ 'ప్రొడిజీ ఫైనాన్స్' (Prodigy Finance) తాజా నివేదికలో వెల్లడించింది.

    యూఎస్ స్టూడెంట్ వీసా కోసం చూస్తున్ విద్యార్థులు అలెర్ట్ గా ఉండాలంటున్న నిపుణులు

    వీసా స్లాట్ల వేట.. నిమిషాల్లో ఖాళీ

    సాధారణంగా అమెరికా ప్రభుత్వం ఎఫ్ (F), ఎమ్ (M) కేటగిరీ వీసా ఇంటర్వ్యూలను కోర్సు ప్రారంభానికి 365 రోజుల ముందే షెడ్యూల్ చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది. కానీ, క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అమెరికా కాన్సులేట్లలో వీసా స్లాట్లు విడుదలైన నిమిషాల్లోనే ఖాళీ అయిపోతున్నాయి. దీంతో పాటు, వీసా ఇంటర్వ్యూలలో కఠినమైన నిబంధనలు, నిశిత పరిశీలన విద్యార్థులను మరింత ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఏటా వేల మంది అమెరికా వెళ్తుంటారు, కాబట్టి ఇక్కడి విద్యార్థులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని విద్యావేత్తలు సూచిస్తున్నారు.

    సీటు రావడం కంటే వీసానే కష్టం

    "చాలా మంది విద్యార్థులు అకడమిక్ గా అద్భుతమైన స్కోర్లు సాధిస్తున్నారు. వీరికి యూనివర్సిటీ సీటు రావడం కంటే వీసా ప్రాసెస్, డాక్యుమెంటేషన్, ఫండింగ్ పొందడమే ఇప్పుడు పెద్ద సవాలుగా మారింది" అని ప్రొడిజీ ఫైనాన్స్ గ్లోబల్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ సోనల్ కపూర్ పేర్కొన్నారు.

    అడ్మిషన్ లెటర్ రాగానే సగం పని పూర్తయిందని విద్యార్థులు భావిస్తారు. కానీ అసలు కష్టం అక్కడే మొదలవుతుంది. ఎంబసీ టైమ్‌లైన్స్, ఫైనాన్షియల్ అప్రూవల్స్, ట్రావెల్ అరేంజ్‌మెంట్స్ అన్నీ ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉంటాయి. ఏ ఒక్క దశలో ఆలస్యమైనా మొత్తం ప్రాసెస్ తలకిందులయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

    ముందస్తు ప్రణాళికే శ్రీరామరక్ష

    మే, జూన్ నెలల్లో వీసా రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే అప్పటివరకు వేచి చూడకుండా ముందే ఫండింగ్ పేపర్లు సిద్ధం చేసుకోవాలని నిపుణులు కోరుతున్నారు. వీసా ఖరారు కాకుండా విమాన టికెట్లు బుక్ చేసుకోవద్దని యూఎస్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ హెచ్చరిస్తోంది. ముందుగా ప్లాన్ చేసుకునే విద్యార్థులకు రుణాల ఎంపికలోనూ, డాక్యుమెంట్ల సేకరణలోనూ తగినంత సమయం దొరుకుతుంది. తద్వారా అనవసరమైన మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవచ్చు.

    ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అనవసరపు ఊహాగానాలను నమ్మవద్దని, అనుభవం ఉన్న వ్యక్తులు లేదా నిపుణులతో మాట్లాడి సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవాలని సోనల్ కపూర్ సూచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ప్రొడిజీ ఫైనాన్స్ తన వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఉచితంగా 'కాఫీ చాట్' (Coffee Chat) సెషన్లను నిర్వహిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. అమెరికా స్టూడెంట్ వీసా కోసం ఎంత ముందుగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు?

    యూఎస్ నిబంధనల ప్రకారం, మీ అకడమిక్ ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభం కావడానికి 365 రోజుల ముందు నుంచే ఎఫ్ (F) లేదా ఎమ్ (M) వీసా ఇంటర్వ్యూలను షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. అయితే, స్లాట్ల లభ్యతను బట్టి ఇది మారుతూ ఉంటుంది.

    2. మే నెల ఎందుకు అంత కీలకంగా మారింది?

    చాలా అమెరికన్ యూనివర్సిటీలు ఆగస్టు లేదా సెప్టెంబర్‌లో తరగతులు ప్రారంభిస్తాయి. వీసా ప్రాసెస్, ఫైనాన్షియల్ డాక్యుమెంటేషన్, ప్రయాణ ఏర్పాట్లు పూర్తి కావడానికి కనీసం 2-3 నెలల సమయం పడుతుంది. అందుకే మే నెలలోపు వీసా అపాయింట్‌మెంట్ పొందడం అత్యవసరం.

    3. వీసా రాకముందే ఫ్లైట్ టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చా?

    వద్దు. మీ వీసా అధికారికంగా ఆమోదం పొందే వరకు నాన్-రిఫండబుల్ ట్రావెల్ బుకింగ్స్ (డబ్బులు వెనక్కి రాని టికెట్లు) చేయవద్దని అమెరికా ప్రభుత్వం స్పష్టంగా సూచించింది.

    4. విద్యార్థి రుణాల కోసం ఎప్పుడు దరఖాస్తు చేయాలి?

    యూనివర్సిటీ నుంచి అడ్మిషన్ లెటర్ రాగానే వీలైనంత త్వరగా లోన్ ప్రాసెస్ ప్రారంభించడం మంచిది. దీనివల్ల వీసా ఇంటర్వ్యూ సమయానికి మీ దగ్గర సరైన ఆర్థిక ఆధారాలు (Financial Proofs) సిద్ధంగా ఉంటాయి.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/అమెరికా చదువుల కల నిజమవ్వాలా? మే నెలలో ఈ పనులు చేయకపోతే వీసా కష్టమే
