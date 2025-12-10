Edit Profile
    మీషో షేర్లకు బంపర్ లిస్టింగ్! ఐపీఓ ధరపై ఏకంగా 46% ప్రీమియం

    ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ మీషో (Meesho) షేర్లు డిసెంబర్ 10న భారత స్టాక్ మార్కెట్‌లో బంపర్ లిస్టింగ్‌ను నమోదు చేశాయి. ఐపీఓ (IPO) ధర 111తో పోలిస్తే, షేర్లు ఎన్‌ఎస్‌ఈలో 46.40% ప్రీమియంతో 162.50 వద్ద, బీఎస్‌ఈలో 45.23% ప్రీమియంతో 161.20 వద్ద ప్రారంభమయ్యాయి. ఐపీఓ 79.02 రెట్లు సబ్‌స్క్రైబ్ అయ్యింది. 

    Published on: Dec 10, 2025 10:27 AM IST
    By HT Telugu Desk
    భారీ అంచనాలు, వెల్లువెత్తిన బిడ్స్‌తో ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం మీషో షేర్లు భారత స్టాక్ మార్కెట్‌లో అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో లిస్ట్ అయ్యాయి.

    ముఖ్య పాయింట్లు:

    • మీషో షేర్లు NSEలో 162.50 వద్ద లిస్ట్ అయ్యాయి. ఐపీఓ ధర ( 111) కంటే ఇది ఏకంగా 46.40% ప్రీమియం.
    • BSEలో కూడా షేర్ ధర 161.20 వద్ద లిస్ట్ అయ్యింది, ఇది 45.23% ప్రీమియం.
    • ఐపీఓ కోసం పెట్టుబడిదారులు 79.02 రెట్లు అధికంగా బిడ్ చేశారు.

    భారతీయ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ అయిన మీషో లిమిటెడ్ షేర్లు నేడు (డిసెంబర్ 10న) భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో అరంగేట్రం చేశాయి. ఇష్యూకు అందిన బంపర్ బిడ్స్ కారణంగా, ఈ షేర్లు ఐపీఓ ధరపై ఏకంగా 46% కంటే ఎక్కువ ప్రీమియంతో లిస్ట్ కావడం విశేషం.

    నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE)లో మీషో షేర్ ధర 111గా ఉన్న ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (IPO) ధరతో పోలిస్తే, 162.50 వద్ద ప్రారంభమైంది. అంటే, ఇది 46.40% అధిక ప్రీమియంతో లిస్ట్ అయ్యింది. అదే సమయంలో, **బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE)లో కూడా మీషో షేర్ ధర 161.20 వద్ద లిస్ట్ అయ్యింది. ఇది 45.23% ప్రీమియంను సూచిస్తుంది.

    గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) అంచనాలను కూడా లిస్టింగ్ ధర అధిగమించింది. లిస్టింగ్‌కు ముందు, మీషో ఐపీఓ జీఎంపీ 43గా ఉంది. ఇది సుమారు 38.7% లిస్టింగ్ లాభాన్ని మాత్రమే సూచించింది. కానీ, వాస్తవ లిస్టింగ్ మరింత బలంగా జరిగింది.

    మీషో ఐపీఓ వివరాలు: వెల్లువెత్తిన బిడ్లు

    సాఫ్ట్‌బ్యాంక్ మద్దతు ఉన్న ఈ-కామర్స్ సంస్థ మీషో, 5,421 కోట్ల ఐపీఓకు పెట్టుబడిదారుల నుంచి అసాధారణమైన ఆసక్తిని చూసింది. డిసెంబర్ 3 నుండి డిసెంబర్ 5 వరకు జరిగిన మూడు రోజుల బిడ్డింగ్ ప్రక్రియలో ఈ ఇష్యూ 79.02 రెట్లు అధికంగా సబ్‌స్క్రైబ్ అయ్యింది.

    • క్వాలిఫైడ్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (QIBలు) కేటగిరీలో 120.18 రెట్లు సబ్‌స్క్రిప్షన్ నమోదైంది.
    • నాన్-ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ (NII) విభాగంలో 38.15 రెట్లు సబ్‌స్క్రిప్షన్ లభించింది.
    • రిటైల్ ఇండివిడ్యువల్ ఇన్వెస్టర్స్ (RII) భాగం 19.04 రెట్లు సబ్‌స్క్రైబ్ అయ్యింది.
    • ఎన్‌ఎస్‌ఈ డేటా ప్రకారం, ఆఫర్‌లో ఉన్న 27,79,38,446 షేర్లకు గాను, ఏకంగా 21,96,29,80,575 షేర్లకు బిడ్లు అందాయి. ఇష్యూ ప్రారంభానికి ముందు, మంగళవారం రోజున యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల ద్వారా మీషో 2,439 కోట్లు సేకరించింది.
    • ఈ ఐపీఓ ధర ఒక్కో షేరుకు 105– 111 శ్రేణిలో నిర్ణయించారు. గరిష్ట ధర వద్ద, మీషో విలువ 50,096 కోట్లు (సుమారు $5.6 బిలియన్లు)గా లెక్కించారు. ఈ ఆఫర్‌లో 4,250 కోట్ల విలువైన ఫ్రెష్ ఇష్యూతో పాటు, 1,171 కోట్ల విలువైన 10.55 కోట్ల షేర్ల ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) ఉంది. మొత్తంగా ఇష్యూ పరిమాణం 5,421 కోట్లుగా ఉంది.
    • మీషో సంస్థ ఈ నిధులను క్లౌడ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ను బలోపేతం చేయడానికి, మార్కెటింగ్, బ్రాండింగ్ ప్రయత్నాలను విస్తరించడానికి, కొనుగోళ్లు, వ్యూహాత్మక కార్యక్రమాల ద్వారా వృద్ధిని సాధించడానికి, సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాలకు ఉపయోగించాలని యోచిస్తోంది.
    (నిరాకరణ: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇందులో వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులవి లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలవి, కానీ మార్కెట్ పరిస్థితులు వేగంగా మారవచ్చు. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు సలహా ఇస్తున్నాం.)

