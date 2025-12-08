Edit Profile
    Meesho IPO : మీషో ఐపీఓ అలాట్​మెంట్​ ఈరోజే! ఇలా చెక్​ చేసుకోండి..

    మీషో ఐపీఓకు భారీ స్పందన లభించింది. ఈ ఐపీఓ 79 రెట్లు సబ్​స్క్రైబ్​ అయ్యింది. సోమవారం ఈ ఐపీఓ అలాట్‌మెంట్ స్టేటస్‌ లైవ్​ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎలా చెక్​ చేసుకోవాలి? ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 08, 2025 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం మీషో ఐపీఓకు ఇన్వెస్టర్ల నుంచి భారీ స్పందన లభించింది! దాదాపు రూ. 4,250 కోట్ల విలువైన 38.29 కోట్ల షేర్ల ఫ్రెష్ ఇష్యూ, 10.55 కోట్ల షేర్ల ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (ఓఎఫ్​ఎస్​) కలగలిసిన ఈ బుక్ బిల్డ్ ఇష్యూకు మొత్తం మీద 79 రెట్లు అధికంగా సబ్‌స్క్రిప్షన్ నమోదైంది.

    మీషో ఐపీఓ అలాట్​మెంట్​ స్టేటస్​ని చెక్​ చేసుకోండి.. (Agencies)
    రూ. 105 నుంచి రూ. 111 వరకు ప్రైజ్​ బ్యాండ్​తో, మొత్తం రూ. 5,421.20 కోట్ల విలువైన ఈ ఐపీఓ డిసెంబర్ 3, బుధవారం ప్రారంభమై.. డిసెంబర్ 5, శుక్రవారంతో ముగిసింది. ఎక్స్​ఛేంజ్​ డేటా ప్రకారం, ఈ ఐపీఓకు మొత్తం 79.03 రెట్లు సబ్‌స్క్రిప్షన్ లభించింది. ఆఫర్ చేసిన 27,79,38,446 షేర్లకు గాను, ఏకంగా 21,96,67,00,770 షేర్ల కోసం బిడ్లు వచ్చాయి.

    ఇక మీషో ఐపీఓ అలాట్​మెంట్​ స్టేటస్​ డిసెంబర్ 8, సోమవారం లైవ్​ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఐపీఓ అలాట్​మెంట్​ నేడు లైవ్​ అయితే, అలాట్​ అయిన వారికి మీషో షేర్లు డిసెంబర్ 9, మంగళవారం నాడు డీమ్యాట్ ఖాతాల్లో క్రెడిట్ అవుతాయి.

    మీషో షేర్లు డిసెంబర్ 10, బుధవారం నాడు బీఎస్‌ఈ, ఎన్‌ఎస్‌ఈలో లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

    మీషో ఐపీఓ అలాట్‌మెంట్ స్టేటస్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా చెక్ చేయాలి?

    మీషో ఐపీఓలో పెట్టుబడి పెట్టిన ఇన్వెస్టర్లు షేర్ అలాట్‌మెంట్ స్టేటస్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో రిజిస్ట్రార్ వెబ్‌సైట్‌లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, బీఎస్‌ఈ, ఎన్‌ఎస్‌ఈ అధికారిక వెబ్‌సైట్ల ద్వారా కూడా స్టేటస్‌ను తనిఖీ చేయవచ్చు. ఈ బుక్ బిల్డ్ ఇష్యూకు కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ అధికారిక రిజిస్ట్రార్‌గా ఉంది.

    1. రిజిస్ట్రార్ వెబ్‌సైట్‌లో చెక్ చేసుకునే విధానం:

    మీషో ఐపీఓ అలాట్‌మెంట్ స్టేటస్‌ను తనిఖీ చేయడానికి ఈ కింది దశలను అనుసరించండి:

    దశ 1: రిజిస్ట్రార్ వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించడానికి ఈ డైరెక్ట్ లింక్‌ను వాడండి.

    దశ 2: "Select IPO" డ్రాప్‌డౌన్ నుంచి 'Meesho IPO' ను ఎంచుకోండి.

    దశ 3: 'Application No.', 'Demat Account' లేదా 'PAN' లలో దేనినైనా ఎంచుకుని, ఆ వివరాలను నింపండి.

    దశ 4: 'Submit' బటన్‌ను క్లిక్ చేయండి.

    మీ మీషో ఐపీఓ అలాట్‌మెంట్ స్టేటస్ మీ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ లేదా మొబైల్ ఫోన్‌లో కనిపిస్తుంది.

    2. బీఎస్‌ఈ వెబ్‌సైట్‌లో చెక్ చేసుకునే విధానం:

    దశ 1: బీఎస్‌ఈ లింక్‌లోకి లాగిన్ అవ్వండి: bseindia.com/investors/appli_check.aspx

    దశ 2: 'Issue Type' ఆప్షన్‌లో 'Equity' ఎంచుకోండి.

    దశ 3: 'Issue Name' లో 'Meesho IPO' ఎంచుకోండి.

    దశ 4: అప్లికేషన్ నంబర్ లేదా పాన్​ కార్డు వివరాలను ఖాళీ స్థలంలో నింపండి.

    దశ 5: 'I'm not a robot' పై క్లిక్ చేయండి.

    దశ 6: 'సెర్చ్​' ఆప్షన్‌ను క్లిక్ చేయండి.

    మీ మీషో ఐపీఓ అలాట్‌మెంట్ స్టేటస్ స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.

    3. ఎన్‌ఎస్‌ఈ వెబ్‌సైట్‌లో చెక్ చేసుకునే విధానం:

    దశ 1: ఎన్‌ఎస్‌ఈ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌కు ఈ లింక్ ద్వారా వెళ్లండి: https://www.nseindia.com/products/dynaContent/equities/ipos/ipo_login.jsp

    దశ 2: “Equity & SME IPO bid details” ఎంచుకోండి.

    దశ 3: “Select Symbol” డ్రాప్‌డౌన్ నుండి మీషోను ఎంచుకోండి.

    దశ 4: మీ పాన్​, అప్లికేషన్​ నెంబర్​ని నమోదు చేయండి.

    దశ 5: “Submit” క్లిక్ చేయండి.

    మీ మీషో ఐపీఓ అలాట్‌మెంట్ స్టేటస్ కనిపిస్తుంది.

